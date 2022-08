Vous détestez votre nouveau travail et vous voulez “boomerang” à votre ancien concert ? Voici 3 façons

Cela fait plus d’un an que le psychologue organisationnel Anthony Klotz a prédit la Grande Démission, et que la pandémie de Covid-19 conduirait à des démissions refoulées.

“Pour ceux qui ont été attirés par des emplois stables [to the tech industry]leur rémunération a été considérablement réduite si les actions représentaient une part importante.”

Si vous voulez reprendre votre ancien emploi, il est “crucial” que vous expliquiez comment et pourquoi vous êtes un meilleur employé maintenant, a déclaré Brad Harris, professeur de gestion et de ressources humaines à HEC Paris.

Plus important encore, vous devez expliquer comment et pourquoi vous êtes un meilleur employé depuis le premier poste, a déclaré Harris, qui a mené rechercher sur les employés du boomerang.

Pour Amy Zimmerman, directrice des ressources humaines de Relay Payments, le processus de récupération de votre ancien emploi “commence avant votre départ”.

“Lorsque vous décidez de partir, traitez cette séparation et vos actions qui s’ensuivent de la manière la plus favorable et la plus accommodante possible”, a-t-elle déclaré.

“Il est important d’avoir une relation solide avec plusieurs personnes dans l’entreprise.”