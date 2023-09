Vous détestez un surnom ? Agissez tôt pour éviter que cela ne se propage, disent les experts en étiquette

Tils sont nés sur le lieu de travail, lors de fêtes et même à la maison – parfois contre la volonté d’une personne. Et une fois qu’ils ont compris, ils ont tendance à se propager comme une traînée de poudre et peuvent laisser le sujet grimacer aux paroles répétées de ce diminutif embêtant.

Et il n’y a qu’une seule solution pour arrêter un surnom, selon le guide d’étiquette de Debrett : recevoir les demandes tôt pour minimiser toute agitation liée à la correction.

Liz Wyse, conseillère en étiquette au manuel de bonnes manières le plus célèbre du pays, a décrit les noms comme « intrinsèques à l’identité d’une personne ». En tant que telle, une personne « devrait donc avoir un certain degré de contrôle sur la façon dont elle s’appelle ».

« Si vous n’aimez pas qu’on vous appelle par un surnom, il faut vraiment l’étouffer dans l’œuf. Il n’est pas nécessaire d’en expliquer les raisons, il suffit de demander poliment qu’on ne l’utilise pas », a-t-elle ajouté. « Toutes les tentatives pour empêcher les gens de vous appeler par un surnom doivent être faites au cours des deux premiers mois. »

Mais quelle que soit leur origine, les surnoms sont généralement considérés comme des signes d’affection – même si certains souhaiteraient que le leur ne soit jamais créé. L’astuce consiste donc à masquer toute irritation avec nonchalance – même si elle est assumée.

Laura Windsor, qui a fondé sa propre académie d’étiquette et de protocole, recommande ce qu’elle appelle « la grande phrase ». « Vous dites : ‘Je préférerais que vous m’appeliez…’ sur un ton gentil, avec un sourire et avec des yeux bienveillants. Parfois, le langage corporel est plus important dans le message », a-t-elle déclaré.

« Vous ne devriez appeler quelqu’un par un surnom que s’il vous en donne la permission. C’est un respect fondamental.

Jo Bryantqui est tuteur à Manière anglaise institut de formation en étiquette, suggère une « approche légèrement passive-agressive » de l’humour poli, ou de fortes allusions dans « toute la correspondance ». Mais si cela ne fonctionne pas, elle a déclaré: « Faites semblant de ne pas réagir si quelqu’un vous appelle par le surnom (« Oh désolé, je n’avais pas réalisé que vous me parliez »). »

Wyse recommande à ceux qui n’osent pas emprunter la voie de la confrontation directe de « réitérer à plusieurs reprises le nom par lequel ils souhaitent être appelés et d’espérer que l’autre personne comprendra le message. Signez vos textes, e-mails, etc. avec le nom de votre choix, utilisez-le lorsque vous laissez des messages vocaux.

Mais la permission semble être supposée ailleurs. Sadiqul Islam, un anglo-bangladais qui a autrefois travaillé comme instructeur de cadets de l’armée, a été surnommé « Izzy » par ses collègues sans aucune demande de sa part. Wyse identifie cela comme « un héritage de la tendance des écoles publiques à désigner les élèves par leur nom de famille », mais l’Islam semble ambivalent à ce sujet.

Tout en y reconnaissant un « geste amical », il a déclaré : « Nous nous appelions par nos noms de famille. Cela ne me dérangeait pas trop, mais l’Islam a plus de sens que mon nom de famille. Cela fait partie de ma religion, donc j’ai pensé que cela aurait probablement dû être prononcé correctement.

« Plus le surnom est utilisé longtemps, plus il est susceptible de rester, ou de provoquer du bouleversement et de l’embarras pour les deux parties si vous répondez à vos préoccupations », a déclaré Bryant. « Comme pour la plupart des choses, il est préférable de traiter ce problème plus tôt et avec une touche d’humour léger, avant qu’il ne dégénère en une irritation ou un problème à plus long terme. »

Et si tout le reste échoue, il reste la technique la plus britannique pour éviter un surnom indésirable : l’effacement de soi affecté.

Windsor ne recommande l’autodérision qu’à ceux qui l’ont laissée traîner trop longtemps.

Elle a déclaré : « Vous pourriez vous en prendre à vous-même : ‘Je suis vraiment désolée, j’aurais dû vous le dire dès le début.’ Blâmez-vous, puis dites ce que vous voulez.

« On ne rejette jamais la faute sur autrui, c’est toujours soi qui a fait quelque chose de mal. Cela agit comme un adoucisseur pour ce que vous visez.