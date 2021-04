Nous comprenons: les super-héros ont envahi la culture pop. Même si les superproductions de l’été dernier ont été contrecarrées par le coronavirus, Warner Bros. a toujours amené un guerrier Amazon sur nos téléviseurs et ordinateurs portables en décembre, et Disney + a réduit l’univers cinématographique Marvel pour s’adapter également aux écrans plus petits, avec « WandaVision » et « The Falcon et le soldat de l’hiver. Si vous pensiez que le règne des capesters était ennuyeux à l’époque où les Avengers dominaient les multiplexes, vous êtes probablement encore plus exaspéré maintenant. Vous avez vu un gars avec un masque et une cape, vous les avez tous vus, n’est-ce pas? Eh bien, pas exactement. L’étonnamment méta, « WandaVision », qui plie dans le genre, était un exemple d’une émission de super-héros qui a essayé quelque chose de différent, offrant des parodies de sitcom connues et, dans le processus, offrant quelque chose pour les gens en plus des fans de MCU. Et «WandaVision» n’est pas seul. Pendant des années, les histoires de super-héros se sont diversifiées au-delà des conventions de héros d’action, dans de nombreux genres différents. Que vous aimiez le noir, l’horreur, les thrillers d’espionnage ou les drames pour adolescents, nous avons un choix de télévision ou de film pour vous – il se trouve qu’il s’agit également de héros.

J’aime vraiment le film noir…

«Jessica Jones» Un détective privé abrasif avec un passé mouvementé et des motifs douteux? Cela pourrait facilement être Sam Spade de Humphrey Bogart, mais non, c’est Jessica Jones, un anti-héros Marvel armé d’une super force, de compétences de détective expert et d’une dépendance à l’alcool. Dans le cadre de la série d’émissions Marvel stylisées et graveleuses de Netflix d’il y a quelques années, «Jessica Jones» a puisé dans l’atmosphère sombre et le cynisme du noir, Krysten Ritter donnant à Jones tout l’attrait de la mauvaise fille dans une chaîne de veste en cuir fumant dans un parking scolaire. La fille a du sperme. Streaming sur Netflix. «Constantine» Ce film de 2005 ne revient pas souvent dans les conversations sur les films de super-héros, peut-être parce que, bien qu’il conserve les prémisses de la série de bandes dessinées Hellblazer, il change de nombreux détails. Ceux-ci incluent le décor et le style de son protagoniste, un détective paranormal fumant à la chaîne nommé John Constantine (Keanu Reeves), qui traque les démons dans une tentative de soudoyer son chemin dans une vie après la mort céleste. Et pourtant, le film crée un enfer ambiant qui s’incarne non seulement dans l’amertume et le désespoir de Constantine lui-même, mais aussi dans la sombre façade de Los Angeles, qui devient une maison pour les anges, oui, mais aussi les démons. Streaming sur HBO Max. Déjà vu ceux-là? Essayez «Sin City» (Paramount +), le film néo-noir «Watchmen» (HBO Max) ou « Batman: la série animée » (HBO Max). Je suis obsédé par les films d’horreur… ‘La chronique’ Il y a eu de nombreux exemples récents de films et d’émissions de super-héros qui se retrouvent dans le genre d’horreur: «Brightburn» (2019), qui a inversé l’histoire de Superman; la série télévisée «Swamp Thing» de la même année; «Helstrom», de l’automne dernier; et le prochain «Morbius», mettant en vedette Jared Leto dans le rôle du vampire parfois méchant, parfois anti-héros de l’univers Marvel. «Chronicle», de 2012, ne rentre pas aussi directement dans la catégorie de l’horreur – il n’y a pas de monstres ici. Et pourtant, le film, qui met en vedette Dane DeHaan, Alex Russell et Michael B.Jordan en tant que lycéens qui acquièrent des pouvoirs surnaturels, utilise l’angle des super-héros pour se plonger dans les horreurs de l’adolescence. Et je veux dire horreurs: Non seulement le film utilise un style de métrage retrouvé fragile et se déroule dans la sombre ville de Seattle, mais il explose également dans une finale violente qui redéfinit ce que le public peut définir comme monstrueux. Streaming sur HBO Max.