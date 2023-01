Vous détestez donner du sang ? Plus maintenant, avec cette expérience de réalité mixte

Abbott veut votre sang et dispose d’une nouvelle technologie de réalité mixte pour l’obtenir. À CES 2023la société de technologie de la santé a dévoilé une nouvelle expérience de réalité mixte conçue pour rendre le processus de don de sang plus agréable.

Parce qu’il s’agit de réalité mixte et non de réalité virtuelle, les donateurs utilisant la technologie seront suffisamment conscients de leur environnement, mais ils seront mis en place avec une expérience virtuelle immersive qui les emmènera dans un jardin imaginaire, où ils pourront écouter à la musique et plantez des graines qui deviennent des plantes colorées. Tout cela se passe pendant qu’ils sont dans un centre de santé, une aiguille dans le bras, en train de donner du sang. Il utilise HoloLens 2 de Microsoft.

Abbott



En partenariat avec Blood Centers of America, Abbott a conçu la technologie dans l’espoir d’attirer de nouveaux donneurs plus jeunes. L’effort est basé sur des recherches montrant que les donneurs préfèrent un cadre naturel lorsqu’ils donnent du sang (car qui ne le ferait pas). Abbott a également déclaré dans un communiqué de presse que “l’un des plus grands défis” auquel est confronté l’approvisionnement en sang du pays est une baisse du nombre de dons de personnes de moins de 30 ans.

Aux États-Unis, une personne a besoin de sang ou de plaquettes toutes les deux secondesselon la Croix-Rouge américaine. Raisons d’avoir besoin d’une transfusion sanguine comprennent les blessures ou les accidents de voiture, certains cancers ou maladies et les catastrophes naturelles. Les personnes de tout groupe sanguin peuvent faire un don, mais les personnes atteintes Sang de type O (appelé quelques fois “donateurs universels“) sont très demandés.

En plus des jeunes, une expérience de réalité mixte peut aider à distraire les personnes qui ont peur des aiguilles lors d’une prise de sang, ou aider à détourner l’attention d’une sensation désagréable de don de sang.

“Certaines personnes hésitent à faire un don pour diverses raisons ou ne pensent tout simplement pas à donner du sang”, a déclaré Harpreet K. Sandhu, PDG de Stanford Blood Centers et président de Blood Centers of America, dans un communiqué de presse. “Puisque le besoin de sang est constant, nous recherchons continuellement de nouvelles façons intelligentes qui plairont aux personnes qui n’ont jamais fait de don auparavant ou qui peuvent avoir des appréhensions.”

Lorsqu’ils utilisent HoloLens 2 de Microsoft lors d’un don de sang, les yeux des utilisateurs seront visibles pour assurer la surveillance de l’équipe de soins de santé. Les casques légers seront réglables pour plus de confort.

Abbott dit que le don de sang et l’expérience de réalité mixte sont actuellement testés “de manière limitée” dans certains sites des Blood Centers of America. Vous pouvez vous inscrire pour savoir quand il arrive dans une ville près de chez vous ici.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.