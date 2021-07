Dans un long fil Twitter, Nick Harris de Sportingintel a expliqué comment il était devenu de notoriété publique à la presse plus tôt en 2021 que les champions anglais et la Premier League étaient toujours impliqués dans une bataille juridique maintenant de deux ans.

Une série d’ordonnances de bâillonnement avait empêché la publication de la nouvelle, mais le Mail on Sunday a récemment pu obtenir une décision pour qu’un de ses reporters assiste à une audience du tribunal liée à l’affaire le 30 juin.

Mardi, trois des plus hauts juges britanniques ont décidé que la bataille juridique secrète des Blues pouvait être rendue publique, ce qui a conduit à des rapports ultérieurs d’autres médias.

Mais plus tôt cette année, nous avons appris que la Premier League et le MCFC étaient dans une bataille juridique qui durait depuis plus de 2 ans, le PL exigeant toutes sortes de documents et d’informations, et le MCFC refusant de se conformer, engageant toutes sortes de poursuites judiciaires pour empêcher la divulgation. 2/n – Nick Harris (@sportingintel) 24 juillet 2021

Le dossier comprend un e-mail écrit pour un membre du personnel du service « partenariats » de la Ville. Bien que les deux personnes aient depuis quitté leurs postes, il se lit prétendument : « Chère [XXX] … il semble y avoir une certaine confusion au sujet d’un solde impayé des frais de parrainage pour la saison 2010/11.

« Comme vous le savez, l’engagement d’Etihad est de 4 millions de livres sterling [$5.5 million] et le solde (8 millions £) [$11 million] est traité séparément par le [UAE] Autorité des affaires exécutives [EEA].

« S’il vous plaît, pouvez-vous clarifier cela à votre service comptable et le récupérer directement auprès de l’EAA en temps voulu ? Cordialement. »

Le Mail affirme avoir eu accès à des documents montrant que City a facturé à Etihad Airways une somme de 12 millions de livres sterling (16,5 millions de dollars) dans le cadre de son contrat de parrainage 2010/11.

Mardi de la semaine dernière, enfin, trois des plus hauts juges britanniques ont décidé que la bataille juridique secrète du MCFC avec le PL au sujet de violations présumées des règles de la Premier League pouvait être rendue publique. Nous (le MOS) étions présents au tribunal pour assister à ce déroulement.4/n – Nick Harris (@sportingintel) 24 juillet 2021

Cependant, le document contiendrait une note manuscrite expliquant comment la compagnie aérienne ne devait débourser que trois fois moins que ce montant total.

L’EAA, qui aurait couvert la différence entre les deux montants, « fournir une politique stratégique » pour Son Altesse le cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, qui est le prince héritier d’Abou Dhabi.

Le rapport a suggéré que City a gonflé leurs revenus pour contourner les règles FFP.

Plus précisément, le Mail a déclaré que City avait gagné 1,7 milliard de livres sterling (2,3 milliards de dollars) de revenus commerciaux dans les années 2010.

Avant-dernier tweet de ce fil: Manchester City a gagné 600 millions de livres sterling de revenus commerciaux au cours de la dernière décennie seulement par rapport à ses rivaux comme Chelsea, Liverpool et Arsenal. Comment? 10/11https://t.co/CNpLaBVKf0pic.twitter.com/JrKqFXEQyq – Nick Harris (@sportingintel) 24 juillet 2021

Au cours de la même période, d’autres rivaux des Big Six tels que Liverpool, Chelsea et Arsenal ont réalisé une moyenne d’environ 1,1 milliard de livres sterling (1,5 milliard de dollars) chacun, ce qui signifie que les champions anglais de haut vol semblaient gagner 600 millions de livres sterling (824 millions de dollars) de plus grâce à leur publicité. offres que ces tenues de dimensions similaires.

Une différence marquée est que City dépend énormément des sponsors d’un seul pays – les Émirats arabes unis.

Au cours de la saison 2012-13 de Premier League, les revenus commerciaux de City ont bondi de 33 % à 143 millions de livres sterling (196 millions de dollars), et les sociétés basées aux EAU représentaient environ 83 % de ce total, avec 67,5 millions de livres sterling (93 millions de dollars) de Etihad, 15 millions de livres sterling (20,6 millions de dollars) de la société d’investissement Aabar, 16,5 millions de livres sterling (22,7 millions de dollars) de la société de télécommunications Etisalat et 19,75 millions de livres sterling (27,1 millions de dollars) de l’autorité du tourisme d’Abou Dhabi.

En 2015-2016, six entités distinctes des Émirats arabes unis ont versé 122 millions de livres sterling (168 millions de dollars) en parrainage pour City, ce qui représentait 68% d’un total de 179 millions de livres sterling (246 millions de dollars), et en 2019-2020, ces chiffres étaient légèrement moins à 56 pour cent ou 140 millions de livres (192,5 millions de dollars) sur un total de 250 millions de livres (343 millions de dollars).

Bien qu’il n’y ait généralement aucun problème avec cela, la ville sera confrontée à de lourdes sanctions et à des suspensions potentielles s’il peut être prouvé que ces sommes proviennent de parties qui sont finalement financées par le propriétaire de la ville, Cheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, et non celles réclamées sur les documents officiels. .

Pinto avait été assigné à résidence. Mais depuis août dernier – alors que son procès est toujours en cours pour 90 délits présumés – il est en liberté, dans le cadre d’un programme de protection des témoins, et son statut de « lanceur d’alerte » ou de « hacker » reste à déterminer.7/n – Nick Harris (@sportingintel) 24 juillet 2021

Ailleurs, le lanceur d’alerte portugais qui a ouvert le bal en 2018 avec son exposé sur les Football Leaks a proposé de l’aider dans la poursuite des enquêtes.

Rui Pinto, qui a soumis ses découvertes de hacker au journal allemand Der Spiegel, a demandé à ses avocats de dire au Mail qu’il « reste déterminé à collaborer avec les autorités nationales et internationales afin d’aider à découvrir les actes répréhensibles dans le football et de contribuer à la transparence du football ».

Lors de l’audience sur la publication à la Royal Courts of Justice de Londres, Lord Pannick QC, s’exprimant en tant que représentant de City, aurait été informé par Sir Geoffrey Vos : « Vous déplorez la réalité. C’est une question du plus grand intérêt public. »

Pannick aurait déclaré à propos des défis de City à la tentative de la Premier League de sécuriser des documents et des informations : « Ce que dit le tribunal, c’est que le prix [of bringing the challenges] peut-être la publication. »

Ses remarques auraient été faites dans le cadre d’un prétendu argument de City selon lequel le fait de garder les détails secrets facilitera la recherche d’une résolution, évitera un arbitrage supplémentaire et évitera les différends avec d’autres clubs.