Vous déménagez sur la Lune ? Le LRO de la NASA trouve des fosses lunaires avec une température adaptée aux humains

Les scientifiques analysant les données du vaisseau spatial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA et la modélisation informatique, ont découvert des endroits ombragés dans des fosses sur la Lune qui oscillent toujours autour d’une température confortable d’environ 17 degrés Celsius, une température qui convient aux humains. Les fosses et les grottes auxquelles elles pourraient mener constitueraient des sites thermiquement stables pour l’exploration lunaire par rapport aux zones à la surface de la Lune, qui chauffent jusqu’à environ 127 degrés Celsius pendant la journée et se refroidissent jusqu’à environ moins 173 degrés Celsius la nuit. L’exploration lunaire fait partie de l’objectif de la NASA d’explorer et de comprendre l’inconnu dans l’espace, d’inspirer et de profiter à l’humanité.

Des fosses ont été découvertes pour la première fois sur la Lune en 2009, et depuis lors, les scientifiques se sont demandé si elles menaient à des grottes qui pourraient être explorées ou utilisées comme abris. Les fosses ou les grottes offriraient également une certaine protection contre les rayons cosmiques, le rayonnement solaire et les micrométéorites.

“Environ 16 des plus de 200 fosses sont probablement des tubes de lave effondrés”, a déclaré Tyler Horvath, doctorant en sciences planétaires à l’Université de Californie à Los Angeles, qui a dirigé la nouvelle recherche récemment publiée dans la revue Geophysical Research Letters. .

“Les fosses lunaires sont une caractéristique fascinante de la surface lunaire”, a déclaré Noah Petro, scientifique du projet LRO, du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland. “Savoir qu’ils créent un environnement thermique stable nous aide à brosser un tableau de ces caractéristiques lunaires uniques et de la perspective de les explorer un jour.”

Horvath a traité les données de Diviner, une caméra thermique, pour savoir si la température à l’intérieur des fosses divergeait de celles à la surface.

En se concentrant sur une dépression à peu près cylindrique de 100 mètres de profondeur qui a à peu près la longueur et la largeur d’un terrain de football dans une zone de la Lune connue sous le nom de Mare Tranquillitatis, Horvath et ses collègues ont utilisé la modélisation informatique pour analyser les propriétés thermiques de la roche et lunaire poussière et de tracer les températures de la fosse au fil du temps.

Les résultats ont révélé que les températures dans les parties ombragées en permanence de la fosse ne fluctuent que légèrement tout au long de la journée lunaire, restant à environ 17 degrés Celsius. Si une grotte s’étend du fond de la fosse, comme le suggèrent les images prises par la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera de LRO, elle aussi aurait cette température relativement confortable.

L’équipe pense que le surplomb d’ombrage est responsable de la stabilité de la température, limitant la chaleur pendant la journée et empêchant la chaleur de rayonner la nuit.

Une journée sur la Lune dure environ 15 jours terrestres, au cours desquels la surface est constamment bombardée par la lumière du soleil et est souvent assez chaude pour faire bouillir de l’eau. Les nuits brutalement froides durent également environ 15 jours terrestres.

Lancé le 18 juin 2009, LRO a collecté un trésor de données avec ses sept instruments puissants, apportant une contribution inestimable à nos connaissances sur la Lune.

