« Vous décidez de votre propre destin »: la tireuse d’élite russe Elena Osipova admet que son cœur a raté un battement sur le chemin de l’argent olympique au tir à l’arc

Selon les chiffres de la finale – un thriller contre la Sud-Coréenne An San, qu’Osipova n’a perdu qu’en barrage après un match nul 5-5 – la fréquence cardiaque de la Russe a atteint environ 160 battements par minute, tandis que son adversaire semblait rester plus calme, enregistrant un compte plus proche de 100.

Cela a peut-être porté ses fruits, car An, qui a dû subir des brimades en ligne à cause de sa coiffure aux Jeux, est devenue la première archère à remporter trois médailles d’or lors d’une seule olympiade.

La tête de série An a été poussée jusqu’au bout par Osipova, l’athlète classée 22e qui a ramené une médaille de tir à l’arc en Russie en dehors d’une épreuve par équipe pour la première fois depuis que l’actuel président de la Fédération russe de tir à l’arc, Vladimir Yesheev, a remporté le bronze à Séoul en 1988.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elena Osipova (@mikomi00)

Osipova avait déjà remporté l’argent dans l’épreuve par équipes, s’inclinant à nouveau face aux Coréens en finale aux côtés d’autres talents exceptionnels Ksenia Perova et Svetlana Gomboeva.

« Dans notre sport, le résultat est toujours juste », Osipova a déclaré au Comité olympique russe, ajoutant qu’elle avait uniquement ciblé « faire son travail » plutôt que de se concentrer spécifiquement sur un podium.

« En tir à l’arc, il n’y a pas de juges, pas d’évaluations et d’autres facteurs subjectifs. L’athlète décide de son propre destin.

« Atteignez la cible – gagnez. Mademoiselle – vous rentrez chez vous sans rien. C’est simple. Aujourd’hui, il y avait une chance [for me] ne pas amener l’affaire à un tie-break, mais il [just] n’a pas fonctionné.

« Dans la fusillade décisive, mon cœur a raté un battement – ​​et la flèche a touché le huit. »

An, 20 ans, a été qualifiée de féministe pour avoir coupé ses cheveux courts – et ce terme a été récemment lié à une augmentation de la misogynie chez les jeunes hommes de son pays.

Après que leur athlète ait pleuré lors de la cérémonie de remise des médailles, l’entraîneur d’An a demandé aux journalistes de ne pas poser de questions non sportives, et elle a refusé de répondre à une question sur les abus qu’elle avait subis.

« J’essayais de me calmer et de me parler : ‘Ne sois pas timide et tire juste’, » dit-elle à propos de la fin terriblement proche.

Célébrant « Permission to Dance », du groupe de K-pop BTS, An a également vengé la défaite complète de Kang Chae-young contre Osipova au tour précédent.

Osipova a battu Kang 7-1, après avoir déjà démoli l’Italienne Lucilla Boari 6-0, et un match nul au tour final aurait suffi à lui assurer le titre.

Malgré toute la frustration qu’elle pourrait ressentir à l’idée de perdre la tête, Osipova peut se remémorer avec une immense fierté un superbe tournoi qui a fermement consolidé la star de 28 ans du sport après ses doubles médailles d’or aux Championnats d’Europe plus tôt cette année.