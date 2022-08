Vous craignez une pénurie de médicaments pour enfants? Voici ce que vous devez savoir

Au milieu d’une pénurie nationale de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants, Santé Canada devait s’entretenir avec les fabricants jeudi pour discuter des moyens d’augmenter l’approvisionnement.

Partout au pays, des parents ont remarqué des étagères vides où ils espéraient trouver des produits pédiatriques à base d’acétaminophène ou d’ibuprofène, comme le Tylenol liquide et l’Advil, ou des comprimés à croquer.

Les conseils contradictoires des organisations de santé ces derniers jours ont semé la confusion sur la façon d’acheter les produits et suscité des inquiétudes quant à un éventuel achat de panique.

Les pharmaciens et autres organisations de santé exhortent le public à ne pas accumuler les médicaments, car il existe des options de secours disponibles et les pharmaciens peuvent offrir des conseils personnalisés pour le traitement des enfants.

Vous avez des questions ou une expérience à partager concernant la pénurie de médicaments pour les enfants ? Envoyez un courriel à ask@cbc.ca

Ai-je besoin d’une ordonnance?

Non, vous n’avez pas besoin d’ordonnance pour les produits d’acétaminophène ou d’ibuprofène pour enfants. Ce sont des médicaments en vente libre, mais la pénurie actuelle signifie qu’ils pourraient ne pas être sur les étagères de certains magasins.

Si un parent est incapable de trouver les médicaments, il doit parler avec un pharmacien, qui peut l’aider en :

Distribution d’une petite quantité à partir d’une bouteille de stock plus grande.

Composition d’une dose personnalisée à partir d’ingrédients de base.

Conseiller comment administrer la bonne dose à leur enfant à partir d’un produit pour adultes.

Les pharmaciens sont des experts dans la personnalisation des médicaments pour les patients et peuvent facilement le faire sur demande, a déclaré Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec.

“Nous avons accès aux ingrédients actifs, nous avons des recettes, nous savons comment masquer le goût de ce médicament, donc si les choses se gâtent, nous le fabriquerons nous-mêmes”, a-t-il déclaré à CBC Radio. Aube Montréal.

Il appartiendrait à une pharmacie individuelle de décider de facturer des frais de distribution pour les médicaments provenant d’une bouteille de stock ou pour la préparation de médicaments, ont déclaré plusieurs pharmaciens à CBC News.

REGARDER | Ne stockez pas de médicaments pour enfants, ont exhorté les parents :

Les pharmaciens exhortent à ne pas acheter de panique face à la pénurie d’analgésiques pour enfants Si les parents sont incapables de trouver des produits d’acétaminophène ou d’ibuprofène pour enfants sur les tablettes, ils devraient discuter avec un pharmacien d’autres options, dit Barry Power, de l’Association des pharmaciens du Canada.

Pourquoi les gens parlent-ils d’ordonnances si elles ne sont pas nécessaires ?

Lundi, l’hôpital SickKids de Toronto a conseillé les parents et les soignants de ses patients qu’ils auraient désormais besoin d’une ordonnance pour les produits d’acétaminophène ou d’ibuprofène pour enfants à emporter à la maison, en raison de la pénurie à l’échelle nationale.

Cependant, mardi, l’hôpital précisé ce conseilaffirmant qu’il “recommandait” une ordonnance “pour aider à garantir l’accès” aux bouteilles de stock plus grandes d’une pharmacie, ajoutant que son message initial n’était pas destiné au grand public.

Selon l’Association des pharmaciens de l’Ontario, une ordonnance peut être utile car elle indique au pharmacien la bonne quantité de médicament à délivrer à chaque enfant et la dose à mettre sur l’étiquette, en fonction de son âge et de son poids. Cela dit, une ordonnance n’est pas obligatoire.

Les organisations pharmaceutiques affirment que les ordonnances ne sont pas nécessaires pour les produits d’acétaminophène et d’ibuprofène pour enfants, après qu’une note de service de l’hôpital SickKids de Toronto aux parents et aux soignants de ses patients a semé la confusion. (Carlos Osorio/CBC)

Mon enfant peut-il prendre de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène pour adultes?

Peut-être, mais les parents devraient demander conseil à un pharmacien sur le bon dosage pour leur enfant, a déclaré Jamie Wigston, pharmacien au West End Medicine Centre de New Westminster, en Colombie-Britannique, et président de la BC Pharmacy Association.

Les enfants plus âgés peuvent être capables d’avaler une partie d’un comprimé pour adulte, tandis que pour les enfants plus jeunes, un comprimé peut devoir être écrasé et mélangé à un aliment, comme la compote de pommes, ou un pharmacien peut leur préparer un liquide personnalisé.

“Il y a certainement beaucoup d’options, même si certains produits auxquels la plupart des parents sont habitués ne sont pas disponibles”, a déclaré Wigston.

Puis-je donner à mon enfant des médicaments pédiatriques périmés ?

Parlez à un pharmacien avant d’emprunter cette voie, a déclaré Barry Power, rédacteur en chef de l’Association des pharmaciens du Canada.

“De nombreux facteurs entrent en jeu lorsque vous prenez une décision concernant l’utilisation de médicaments périmés”, a-t-il déclaré.

Pourquoi y a-t-il une pénurie maintenant?

Les pharmaciens de certaines régions du Canada ont signalé qu’ils manquaient de médicaments en vente libre utilisés pour traiter la fièvre, le rhume et la grippe – tant pour les enfants que pour les adultes – au cours des derniers mois, alors que les mesures pandémiques ont été levées et que les Canadiens ont repris leurs activités quotidiennes, entraînant davantage de virus diffusion.

Les pharmaciens disent qu’il y a eu des pénuries intermittentes de médicaments contre la douleur et la fièvre, ainsi que de médicaments contre le rhume et la grippe, pendant plusieurs mois. Ici, des étagères vides de médicaments contre la toux et le rhume sont photographiées à Surrey, en Colombie-Britannique, le 27 mai. (Ben Nelms/CBC)

“Il y a une demande accrue de [medications] pour la grippe et le rhume, en général, et cette demande a été assez importante au cours des derniers mois. La demande dépasse largement l’offre », a déclaré Michael Fougere, PDG de la Pharmacy Association of Saskatchewan.

Les fabricants ont également été confrontés à des problèmes de chaîne d’approvisionnement tout au long de la pandémie.

Le fabricant d’Advil Haleon, une division du géant pharmaceutique GSK Canada, a déclaré qu’il faisait face à des pénuries de matières premières, d’emballages et de main-d’œuvre.

“Nous travaillons sans relâche avec nos fournisseurs, nos partenaires de fabrication et le gouvernement pour résoudre ces problèmes et revenir à des niveaux de stocks alignés sur la demande actuelle”, a déclaré la société à CBC News dans un communiqué.

Que fait-on pour résoudre la pénurie?

La plupart des produits d’acétaminophène et d’ibuprofène du Canada sont fabriqués au Canada, et les fabricants ont donné l’assurance que leurs installations “fonctionnent à leur capacité maximale”, a déclaré Power.

Ni Haleon, ni le fabricant de Tylenol et Motrin, Johnson & Johnson, n’ont répondu aux questions quant à savoir s’ils étaient en mesure d’augmenter davantage leur production nationale ou de rediriger des produits vers le Canada depuis l’étranger.

Si les parents voient des étagères de magasin vides, comme celles-ci, photographiées dans une pharmacie de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, jeudi, ils devraient discuter avec un pharmacien d’autres options, y compris s’il y a des médicaments à distribuer à partir d’une bouteille de stock ou composés à partir d’ingrédients de base. (Brian Higgins/CBC)

Power a déclaré à CBC News que son organisation participerait à une réunion sur l’approvisionnement avec Santé Canada et les fabricants jeudi après-midi.

Un porte-parole de Santé Canada a déclaré jeudi que des discussions étaient en cours sur l’ampleur de la pénurie et les moyens de l’atténuer. Un jour plus tôt, l’agence a déclaré que “des mesures réglementaires pour accélérer le réapprovisionnement” étaient possibles, mais n’a pas donné plus de détails.

Une solution potentielle, a déclaré Power, consiste à demander à Santé Canada d’autoriser la vente de médicaments identiques provenant d’autres pays jusqu’à ce que la pénurie soit résolue, comme il l’a fait avec inhalateurs étiquetés en espagnol lors d’une pénurie en 2020.

Y aura-t-il une pénurie de médicaments pour adultes?

Rien n’indique que les produits d’acétaminophène et d’ibuprofène pour adultes soient en pénurie, a déclaré Power.

Ces produits sont fabriqués par un plus grand nombre d’entreprises, ce qui signifie qu’il y a plus de marques disponibles, y compris des produits génériques.

Tout le monde dit de ne pas paniquer, mais dois-je quand même faire des réserves ?

Absolument pas, disent les pharmaciens, qui s’opposent à la répétition d’un scénario comme celui de la thésaurisation du papier toilette début 2020.

« Ce qui est disponible à un jour donné peut être modifié d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre, mais certains produits existent toujours », a déclaré Tim Smith, pharmacien à Winnipeg et conseiller en pratique pharmaceutique pour Pharmacists Manitoba.

“Les pharmaciens sont des experts pour aider à résoudre les problèmes de pénurie de médicaments [and] vous aidera à trouver le médicament approprié pour votre enfant.”

Certaines pharmacies ont déplacé de manière préventive leur stock restant de produits pédiatriques contre la douleur et la fièvre derrière leurs comptoirs pour décourager les achats de panique, a noté Power, et les clients qui rencontrent des étagères vides devraient parler avec un pharmacien pour voir si le médicament est toujours disponible, et ce qui les alternatives sont.

Quand la pénurie prendra-t-elle fin ?

Haleon et Johnson & Johnson n’ont pas répondu aux questions sur le moment où leurs produits seraient plus facilement disponibles au Canada.

Certains pharmaciens ont déclaré à CBC News qu’ils ne pouvaient plus commander d’acétaminophène ou d’ibuprofène pour enfants dans les entrepôts des entreprises et qu’aucune date de retour n’était prévue pour les produits.

Une fillette de sept ans reçoit un vaccin contre la COVID-19 à Toronto le 13 janvier. Les parents doivent s’assurer que les vaccins de leurs enfants sont à jour pour prévenir la maladie à la rentrée scolaire, déclare le rédacteur en chef de l’Association des pharmaciens du Canada, Barry Power. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Power a averti qu’il pourrait y avoir un nouveau pic de maladies lorsque les enfants retourneront à l’école le mois prochain, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur l’offre déjà limitée.

Il a exhorté les parents à s’assurer que les vaccins de leurs enfants contre les maladies infantiles sont à jour, afin de les garder en aussi bonne santé que possible.