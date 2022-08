Vous craignez de mal gérer votre argent ? Essayez ce bilan financier en 7 étapes

Alors que les enfants et les adolescents se préparent pour la « rentrée scolaire », il est maintenant temps pour les adultes de « revenir à l’essentiel » en ce qui concerne leurs finances. Donnez-vous un bilan financier. Examinez l’état actuel de vos finances et déterminez ce que vous devez faire pour être – ou rester – sur la bonne voie afin d’atteindre vos objectifs financiers.

Comment dépensez-vous, empruntez-vous, épargnez-vous, investissez-vous et protégez-vous votre argent ? Quels changements devriez-vous apporter maintenant pour faire face à l’impact de la hausse des prix, de la hausse des taux d’intérêt et de la volatilité des marchés financiers sur votre portefeuille et vos investissements ? 1. Trouvez votre taux d’inflation personnel. Tout d’abord, vous devez déterminer l’impact de l’inflation et de la hausse des taux sur votre budget. En savoir plus sur les finances personnelles :

26 % des personnes qui changent d’emploi regrettent d’avoir rejoint le Grand Remaniement

Les meilleurs conseils pour économiser sur les achats de la rentrée scolaire

Les principaux frais de voyage ont diminué en juillet Même si l’inflation est au plus haut depuis 40 ans, nous ne dépensons pas tous la même somme d’argent pour les mêmes choses. Rassemblez les factures et les relevés bancaires pour voir ce que vous avez dépensé en nourriture, logement, essence, loisirs, vêtements, éducation et autres au cours des 12 derniers mois. Ensuite, calculez votre propre taux d’inflation personnel en procédant comme suit : Additionnez vos dépenses mensuelles du mois dernier et ce que vous avez dépensé pour les mêmes biens et services il y a un an.

Soustrayez vos dépenses totales pour juillet 2021 de juillet 2022.

Divisez cette différence par vos dépenses mensuelles pour juillet 2021.

Le résultat de cette équation est votre taux d’inflation personnel. Que votre nombre réel soit supérieur ou inférieur au dernier taux d’inflation du gouvernement n’est pas la question. Vous devriez revoir vos dépenses pour voir ce que vous dépensez et ce que vous pouvez couper, réduire ou négocier à un taux inférieur.

Devenez un dépensier avisé

Nora Carol Photographie | moment | Getty Images

Une fois que vous avez calculé votre taux d’inflation personnel, il est temps de mieux gérer vos dépenses. 2. Éviter le “fluage de style de vie.” Vous avez peut-être obtenu une légère augmentation ou changé d’emploi pour gagner plus d’argent. Alors pourquoi ne pas vous offrir des plats à emporter presque tous les soirs de la semaine ? Vous travaillez si dur que vous n’avez pas le temps de cuisiner. Si ces frais de repas et de livraison ont doublé vos frais de nourriture, mais que votre salaire net n’a pas suivi le rythme, vous pourriez être victime d’un « fluage de style de vie » car le coût de votre style de vie augmente plus rapidement que votre revenu. Voyez quelles dépenses vous pouvez réduire ou supprimer, comme les adhésions, les abonnements ou même les voyages. 3. N’utilisez qu’une seule carte de crédit. Organisez-vous pour avoir une meilleure idée de ce que vous dépensez. Si vous avez toutes vos transactions au même endroit, il sera plus facile de mieux suivre vos dépenses. Ayez une carte de crédit dans votre portefeuille à glisser au magasin ou à utiliser pour les achats en ligne. Si vous utilisez un portefeuille numérique (Apple Pay ou Google Wallet), utilisez cette même carte pour tout ce que vous achetez. 4. Définissez des limites et des alertes sur les cartes. La limite pour les achats sur une carte de débit peut varier de quelques centaines à quelques milliers de dollars par jour. La banque fixe généralement cette limite, mais vous pouvez demander une limite inférieure si vous pensez que cela vous aidera à maîtriser vos dépenses. Certaines cartes de crédit vous permettront également de définir vos propres limites de dépenses. Vous pouvez également vous inscrire aux alertes (email, SMS, notification push) pour vous avertir lorsque vous avez effectué un achat supérieur à un certain montant.

Continuez à épargner et à investir

Ridofranz | Istock | Getty Images

Limiter vos dépenses peut être judicieux avec la hausse des prix et des coûts plus élevés des biens et services de base. Comment faire face à l’incertitude de l’économie et de vos investissements ? 5. Ayez un mélange d’actions, d’obligations et de liquidités. Vous devriez avoir un mélange d’actions, d’obligations et de liquidités. Un fonds d’urgence adéquat dans les réserves de liquidités pour couvrir les frais de subsistance est essentiel. Commencez par essayer de mettre de côté au moins trois mois. Vous devez également avoir une combinaison d’actions et d’obligations (fonds communs de placement et/ou fonds négociés en bourse) pour vous assurer que votre épargne à long terme suit l’inflation. Vous avez besoin d’une combinaison appropriée au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et au niveau de risque que vous devez prendre pour que votre argent puisse fructifier et que vous puissiez vous permettre de vivre confortablement à l’avenir. Envisagez un fonds à date cible qui investit dans une combinaison d’actions et d’obligations et se rééquilibre automatiquement vers des placements moins risqués à mesure que vous vous rapprochez de votre retraite ou d’une autre date « cible ».