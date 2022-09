Vous craignez d’attraper le Covid au bureau ? Comment rester en bonne santé

Les travailleurs commencent à retourner au bureau, que cela leur plaise ou non. Beaucoup semblent partager une préoccupation flagrante : Covid.

Une récente Sondage Gallup a constaté qu’un travailleur américain sur trois est “très” ou “modérément” préoccupé par l’exposition au Covid au travail. Les résultats viennent alors que de nombreuses entreprises – dont Apple, Goldman SachsPeloton et Capitale une — mettent en œuvre de nouveaux plans de retour au travail.

La tendance au travail en personne s’est accélérée ces derniers mois : en juin, 50 % des travailleurs américains partageaient déjà leur temps entre la maison et le bureau, et 20 % étaient entièrement en personne, selon un autre Sondage Gallup. Google a renvoyé la plupart de ses employés au bureau trois jours par semaine en avril – et ses employés ont été assaillis par des infections régulières à Covid et des notifications d’exposition, a rapporté CNBC le mois dernier.

Les États-Unis connaissent toujours un rythme régulier de nouveaux Cas de Covid: la moyenne sur sept jours du pays était de plus de 60 000 jeudi, selon les données les plus récentes des Centers for Disease Control and Prevention. Cela devrait augmenter cet automne et cet hiver, car l’immunité au vaccin Covid de nombreuses personnes diminue et les Américains passent plus de temps à l’intérieur, où le virus se propage beaucoup plus facilement.

Le récent sondage Gallup a révélé que les deux tiers des personnes interrogées ont déclaré s’attendre à ce que les cas de Covid augmentent “beaucoup” ou modérément cet automne et cet hiver. Si vous devez toujours être au bureau, voici comment vous pouvez rester en bonne santé.