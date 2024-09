Vous concevez un espace ? Oubliez la « couleur de l’année » et faites attention à ce que les teintes vous font ressentir

Ouvrir cette photo dans la galerie : Craig StanghettaIllustration par Avgust Point

Pour le designer vancouvérois Craig Stanghetta de Ste Marie Studio, sa fascination pour la couleur reflète sa curiosité quant à la façon dont elle influence les humeurs et les espaces. Fort d’une expérience en tant qu’acteur et d’une passion de longue date pour le cinéma, il trouve son inspiration dans les palettes cinématographiques, créant des espaces visuellement convaincants et émotionnellement résonnants, notamment le bar à sushi rétro-futuriste japonais Tora de Toronto et le nouveau restaurant italien côtier de Vancouver, Elio Volpe.

Lors de l’édition de Vancouver du Interior Design Show, le 29 septembre, Stanghetta présentera une conférence intitulée Crafting Spaces That Resonate. Il y explique comment il crée ce genre d’impact avec des teintes audacieuses et pourquoi il ne faut pas accorder trop d’attention à la surabondance de « couleurs de l’année ».

Vous avez décrit votre processus de réalisation d’un projet comme la construction d’un monde autour d’une idée. Comment la couleur vous aide-t-elle à communiquer cette histoire ?

Je vais prendre l’exemple du restaurant Bao Bei à Vancouver, qui a été mon premier projet. Lorsque la propriétaire, Tannis Ling, et moi-même l’avons conceptualisé, nous avions toujours des images fixes du film. Dans l’humeur d’amour par Wong Kar-Wai. La couleur est associée au temps ; dans ce film, on retrouve des tonalités atténuées de la fin des années 60 et du début des années 70. Isoler cette qualité de couleur vécue est une sorte de machine à remonter le temps et de nostalgie. Nous n’avons pas vraiment imité le film, mais il s’agissait de savoir comment la qualité de la couleur évoque cette sensibilité, un souvenir de sentiment.

Ouvrir cette photo dans la galerie : Papier peint floral vintage chez Bao Bei à VancouverPhotographie de Barry Calhoun

Comment abordez-vous les règles de la théorie des couleurs, concernant les opposés complémentaires et la recherche du bon équilibre pour que les combinaisons de couleurs de vos créations soient correctes ?

J’essaie d’utiliser des couleurs complémentaires dans des proportions qui ne soient pas trop fortes. Une façon d’y parvenir est d’utiliser des tons sobres. Dans le restaurant Kissa Tanto de Vancouver, le bois a une touche de cerisier et les murs sont d’un vert sauge. Ces tons complémentaires se marient bien ensemble mais sont éloignés de leurs versions primaires. Les bleus et les roses sont ensuite positionnés dans des endroits où ils ne se combinent pas beaucoup. La plupart des bleus de l’espace sont orientés vers l’ouest tandis que les roses sont orientés vers l’est. Ils sont assez difficiles à voir ensemble dans votre champ de vision. C’est en quelque sorte mon code de triche. Je n’ai pas réalisé pendant des années que c’était ainsi que je prenais mes décisions.

Ouvrir cette photo dans la galerie : Kissa TantoJENNILEE MARIGOMEN/Fourni

Si vous deviez choisir, quelle couleur diriez-vous avoir l’effet le plus surprenant sur un espace que vous avez conçu ?

Dans la zone de réception du studio de fitness Jaybird de Vancouver, nous avons choisi cette couleur ocre brûlée très profonde pour inciter les gens à sortir de leur tête et à entrer dans leur corps, ou dans un inconscient collectif primordial. Il était vraiment anachronique pour le monde du fitness de s’éloigner de la création d’espaces lumineux et remplis de miroirs, mais nous fuyons les tendances et essayons plutôt de libérer une résonance narrative ou émotionnelle dans un espace.

Ouvrir cette photo dans la galerie : Jaybird à VancouverConrad Brown/Fourni

Y a-t-il des zones dans une maison que les gens négligent souvent lorsqu’ils réfléchissent à la couleur ?

Les chambres et les salles de bains d’invités sont des endroits faciles à vivre où vous pouvez créer une connexion émotionnelle distincte. Vous pouvez programmer la pièce du point de vue des couleurs et faire en sorte qu’elle affecte votre humeur et vous aide à vous sentir comme si, lorsque vous franchissez le seuil d’une chambre, vous étiez dans un sanctuaire. Vous pouvez maintenant vous installer et vous détendre. Votre salle de bains d’invités est l’endroit où vous pouvez vous défouler parce que personne n’y vit ; laissez-vous aller et faites quelque chose de fou.

Que dire de toutes les « couleurs de l’année » couronnées par les magazines de décoration et les fabricants de peinture ?

Je les trouve amusantes et cools, et elles constituent un excellent stratagème marketing. J’apprécie qu’elles mettent la couleur au cœur du récit de conception. Cela dit, elles n’ont bien sûr pas vraiment de sens. Nous avons tendance à fuir ces couleurs ; nous essayons d’être celles qui, espérons-le, sont à l’origine d’une tendance émergente.

Comment voyez-vous évoluer le rôle de la couleur dans la décoration intérieure ?

Les designers commencent à être capables de tirer parti du rôle de la couleur et de la lumière dans la santé et le bien-être. Une grande partie de notre travail consiste à étudier la façon dont on utilise la chromothérapie. Comment certaines températures de couleur et de lumière affectent-elles votre système lymphatique ou vasculaire ou votre humeur ? Lorsque des données indiquent que « cela va avoir un impact non seulement sur la façon dont vous vous sentez, mais aussi, physiologiquement, sur le fonctionnement de votre corps », nous sommes alors totalement obligés de comprendre plus en profondeur comment créer des espaces qui ont cet effet.

Cette interview a été condensée et éditée.

L’IDS Vancouver se déroulera du 26 au 29 septembre. Pour en savoir plus, visitez interiordesignshow.com.