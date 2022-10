« Vous comptez tous tellement pour moi » : le studio de conditionnement physique de Kelowna ferme ses portes – Kelowna Capital News

Un studio de conditionnement physique du centre-ville de Kelowna ferme définitivement ses portes.

La nouvelle est venue via un post Facebook d’Oranj Fitness.

“C’est avec le cœur le plus lourd que je vous fais savoir que nous ne fonctionnons plus en tant que studio Oranj Fitness”, a déclaré la propriétaire Tina Joslin. «Ce n’est un secret pour personne que COVID a été extrêmement dur pour l’industrie du fitness. Je dirais que les studios, comme nous, avec un très grand espace de location et de nombreux employés, ont été les plus durement touchés.

Le message souligne qu’Oranj Fitness a fermé six fois en raison de fermetures imposées par le gouvernement et a perdu plus de 80% de sa base de membres.

“Malheureusement, lorsque les subventions gouvernementales ont cessé en juin dernier, pendant notre saison la plus lente, nous avons vraiment commencé à avoir des difficultés financières”, a poursuivi Joslin. “J’ai épuisé toutes les options financières possibles, vidant tous mes comptes (d’épargne personnelle et autres comptes professionnels) juste pour payer le loyer et la masse salariale ces derniers mois. À la fin de cet été, je n’étais pas en mesure de payer les redevances à notre siège social. »

Le studio a vu sa licence révoquée par le siège social d’Oranj Fitness le 11 octobre, ce qui signifie que l’entreprise de Kelowna ne pouvait plus fonctionner sous la marque Oranj.

“Nous avons continué à fonctionner, en dehors de notre contrat de franchise, car je voulais avoir un vrai au revoir”, a ajouté Joslin. “Je ne pouvais pas permettre que 15 ans d’activité (huit au cours desquels je l’ai possédé) soient supprimés du jour au lendemain.”

Joslin a noté que pour beaucoup, le studio était une communauté et pour certains une famille. Elle travaille actuellement avec un courtier pour trouver un acheteur pour reprendre l’espace, les actifs et le personnel. Les membres actuels ont jusqu’au 31 octobre pour utiliser leurs passes de poinçonnage et leurs adhésions. Après cette date, les cartes perforées inutilisées, les abonnements payés en totalité ou les entraînements personnels inutilisés de l’année écoulée peuvent recevoir un crédit correspondant à trois fois la valeur restante en envoyant un e-mail à info@oranjfitness.com.

“Je tiens vraiment à vous remercier d’avoir passé du temps avec mon équipe, moi-même et Oranj au cours des 15 dernières années, qu’elles soient courtes ou longues”, a déclaré Joslin. «Je veux prendre un moment pour vraiment remercier mon équipe au studio, mon système de soutien à la maison et nos invités qui nous ont aidés à travers COVID et au-delà. Vous comptez tous tellement pour moi, plus que vous ne le saurez jamais.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AffairesVille de KelownaFitness