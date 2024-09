Vous cherchez un test COVID-19 gratuit ? Les pharmacies et les unités de santé publique sont à pied d’œuvre

Les Londoniens à la recherche de tests antigéniques rapides et gratuits pour le COVID-19 pourraient ne pas avoir de chance, car de nombreuses pharmacies et unités de santé publique sont en rupture de stock.

Plusieurs pharmacies indépendantes de Londres affirment qu’elles n’ont pas pu commander de tests COVID-19 à emporter pour leurs magasins depuis que le ministère de la Santé a mis fin à son programme de tests gratuits l’année dernière.

« Une fois qu’ils étaient périmés, nous devions les jeter et nous ne pouvions tout simplement pas en commander davantage », a déclaré Michael Bosta, pharmacien à la pharmacie Hamilton, dans l’est de Londres.

Le ministère a annoncé en juin dernier qu’il cesserait de distribuer des tests gratuits aux pharmacies et aux épiceries. Toutes les boîtes de tests que les Londoniens ont pu voir entre-temps auraient été des stocks invendus.

« Nous avons de nombreux appels tout au long de la journée qui pensent être positifs et qui recherchent un test », a déclaré Iriny Ibrahim, la directrice de la pharmacie Phillbrook, notant que ce nombre est passé à environ 20 personnes par jour au cours du mois dernier.

Mardi, l’unité de santé de Middlesex-London (MLHU) a publié des données qui montrent une augmentation constante des cas de COVID-19, avec huit nouvelles éclosions dans des établissements et une moyenne de 31 personnes hospitalisées au cours de la semaine dernière. Elle a également déclaré que quatre personnes étaient décédées de la maladie depuis fin août.

Les kits de test rapide de la COVID-19 ne sont plus facilement disponibles dans les épiceries et les pharmacies. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

« Si une personne se fait tester et que le résultat est positif, il y a un traitement », a déclaré Ibrahim. « Mais comment puis-je proposer un traitement si je ne sais pas si le patient est positif ou non ? »

Test d’approvisionnement en pénurie

Sans tests gratuits fournis par le gouvernement, les pharmacies peuvent commander des tests rapides auprès de sociétés tierces pour les vendre dans leurs magasins.

Selon Bosta, même ceux-là sont difficiles à trouver.

« De nombreuses entreprises ont fini par perdre de l’argent parce qu’elles produisaient plusieurs millions de tests à la fois, puis la demande s’est complètement arrêtée », a déclaré Bosta. « Tous ceux qui étaient en vente ont expiré et plus personne n’en produit en continu à ce volume. »

Actuellement, Bosta propose quelques boîtes de tests dans son magasin, que les clients peuvent acheter pour 20 dollars. « Une fois qu’ils se rendent compte que ce n’est pas gratuit, ils ne veulent plus payer », a-t-il déclaré.

Jusqu’à la semaine dernière, Ibrahim avait quelques tests gratuits dans sa pharmacie, et les gens étaient surpris et heureux de les trouver. Mais lorsqu’elle est allée en commander d’autres après l’expiration d’un lot du gouvernement la semaine dernière, on lui a également dit qu’ils étaient en rupture de stock.

L’unité de santé de Middlesex-London indique qu’elle ne dispose pas de kits de test COVID-19 gratuits à la disposition du public. (Isha Bhargava/CBC)

Le MLHU et le Southwestern Public Health affirment tous deux qu’ils ne disposent pas de tests rapides et ne sont pas sûrs de leur disponibilité future.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que les tests antigéniques rapides ne seront fournis qu’aux prestataires de soins de santé pour diagnostiquer les personnes éligibles au traitement COVID-19 tout au long de la saison des virus respiratoires.

Les tests périmés ne sont pas toujours efficaces

Si les Londoniens ont encore des tests COVID-19 périmés à la maison, les experts de la santé rappellent aux gens d’être prudents lorsqu’ils les utilisent.

« Je pense que si c’est la seule option, c’est mieux que rien », a déclaré Ibrahim. Selon elle, si un test antigénique rapide périmé montre un résultat positif, la personne qui a effectué le test est atteinte de la COVID-19. Cependant, un test périmé peut donner des résultats faussement négatifs.

« Si c’est positif, c’est positif, mais si c’est négatif, ça peut toujours être positif », a déclaré Ibrahim. « On ne peut pas s’y fier, surtout si on présente des symptômes. »

Bosta recommande aux gens de ne pas utiliser du tout de tests rapides périmés.

« Ils ne seront pas précis et le but d’un test est de s’assurer qu’il est précis », a déclaré Bosta.

Les deux pharmaciens estiment que les Londoniens qui ne se sentent pas bien devraient en fin de compte rester chez eux.

« Si vous présentez des symptômes du COVID ou même un rhume, vous devez rester chez vous et ne pas propager le virus », a déclaré Ibrahim.