Vous cherchez un service de livraison de repas pour bébé ? Ces 3 sont mes favoris

Que vous soyez parent pour la première fois ou que vous ayez plusieurs enfants, il est indispensable de trouver des aliments solides sûrs pour votre bébé, surtout avec les rappels d’aliments pour bébés et métaux lourds trouvés dans la nourriture. Et bien que trouver le temps de préparer des aliments frais pour bébés faits maison puisse être une alternative plus sûre, cela présente certainement ses propres défis. C’est pourquoi j’ai recherché des services de livraison d’aliments pour bébés qui promettaient de fournir des ingrédients entièrement naturels et biologiques à mon enfant de 5 mois, Zeke.

Le bébé de Little Spoon se mélange. Petite cuillère

Vous pouvez trouver des services de livraison d’aliments pour bébés qui proposent des repas fraîchement préparés et n’utilisent pas de conservateurs pour prolonger leur durée de conservation. Ils sont pratiques pour les parents qui veulent que leur bébé mange des plats sains faits maison mais qui n’ont pas le temps de les préparer – similaires aux kits de repas comme Blue Apron et Hello Fresh.

Voici mes kits de livraison de repas pour bébé préférés que vous pouvez essayer à chaque étape du parcours alimentaire de votre bébé. Pour en savoir plus, voici comment les prix des kits de repas se comparent aux prix des épiceries.

Petite cuillère Little Spoon propose un assortiment d’aliments biologiques pour bébés, avec plus de 40 saveurs réparties sur les six étapes des aliments pour bébés. Les repas que j’ai reçus sont arrivés en deux colis. L’un était dans une pochette avec un dessus refermable et l’autre était dans un petit pot fourni avec une cuillère – très pratique si vous prévoyez de nourrir votre bébé à l’extérieur de votre maison. En savoir plus

Cerveau Les aliments pour bébés de Cerebelly sont emballés dans des sachets avec un couvercle pour que vous puissiez les emporter partout. N’oubliez pas d’apporter une cuillère avec vous et de secouer le sachet avant de servir. Nous avons essayé le repas pois-épinards-poire, et il était assez bien mélangé pour que Zeke puisse le manger – pas trop liquide et pas trop épais. Il adorait ça, ce qui était surprenant puisqu’il faisait habituellement une grimace dégoûtée en mangeant des pois. Les repas multi-ingrédients peuvent être excellents si vous avez des mangeurs difficiles comme mon garçon. En savoir plus

Minuscules produits organiques Si votre bébé a essayé des purées et peut les avaler avec succès au lieu de repousser la nourriture avec sa langue, il est prêt à essayer un mélange plus épais. Les aliments pour bébés Tiny Organics conviennent aux bébés de 6 mois et plus. Donc, si vous commencez à nourrir votre bébé plus tôt, je vous recommande d’attendre qu’il soit un peu plus âgé ou de vous en tenir aux purées lisses. Ces repas sont également compatibles avec sevrage mené par bébé pour les parents intéressés à laisser leur bébé se nourrir à table. En savoir plus

Comment ces services de livraison d’aliments pour bébés se superposent aux aliments achetés en magasin

Avant de savoir que les services de livraison de repas pour bébés étaient une chose, je donnais des aliments pour bébés Zeke Gerber à essayer. Mais quand j’ai entendu parler d’un rapport sur métaux lourds trouvés dans les aliments pour bébés commerciauxj’ai décidé qu’il était temps d’essayer quelque chose de différent.

Immédiatement, j’ai pu voir une différence entre la nourriture fraîchement préparée et la nourriture achetée en magasin. Par exemple, en comparant les pommes Gerber aux pommes Little Spoon, la texture était différente, tout comme le goût – oui, je les ai essayées. Gerber avait un goût plus sucré tandis que Little Spoon avait plus le goût de pommes Granny Smith – Zeke a fait une grimace en les mangeant. En ce qui concerne la texture, Gerber’s ressemble plus à une compote de pommes lisse tandis que Little Spoon’s a plus une texture de pomme moulue.

Quant au prix, un pot de pommes de quatre onces de Little Spoon vous coûtera 2,96 $. Avec Gerber, vous pouvez obtenir deux pots de 4 onces pour 2 $.

Une chose qui m’a frappé, c’est l’étiquette nutritionnelle. Les pommes contiennent naturellement du calcium, mais l’étiquette des pommes Gerber indiquait qu’il n’y en avait pas; L’étiquette de Little Spoon mentionnait 10 mg de calcium.

Quand devriez-vous commencer votre bébé avec des aliments solides ?

C’est recommandé par les Centers for Disease Control and Prevention attendre que les nourrissons aient environ 6 mois avant d’ajouter autre chose que du lait maternisé ou du lait maternel à leur alimentation. Cependant, certains bébés peuvent être prêts pour les aliments solides dès l’âge de 4 mois, selon le Johns Hopkins All Children’s Hospital.

Comment savoir si votre bébé est prêt à essayer les aliments solides ? La clinique Mayo dit entre 4 et 6 mois, ils doivent montrer des signes qu’ils sont prêts en se tenant seuls la tête, en s’asseyant avec un soutien, en se penchant vers la nourriture avec la bouche ouverte et en mettant des jouets ou leurs mains à leur bouche.

Avant de donner des aliments solides à votre bébé, demandez toujours à votre pédiatre si c’est le bon moment. Votre médecin peut vous aider à déterminer si votre bébé est prêt à commencer à manger des solides en fonction de son développement.

