Vous cherchez un logement temporaire après l’ouragan Milton ? Comment postuler pour les hôtels approuvés par la FEMA

Au cours du week-end, la FEMA a annoncé que les victimes de l’ouragan Milton dans 34 des 67 comtés de Floride étaient éligibles à une aide en cas de catastrophe.

« Les propriétaires et les locataires de 34 comtés de Floride et de la tribu indienne Miccosukee de Floride qui ont subi des dommages ou des pertes non assurés ou sous-assurés causés par l’ouragan Milton peuvent désormais demander l’aide en cas de catastrophe de la FEMA », Le communiqué de la FEMA le dit.

« La FEMA peut être en mesure de répondre à des besoins graves, à un déplacement, à un hébergement temporaire, aux coûts de réparation de base de la maison, à la perte de biens personnels ou à d’autres besoins causés par une catastrophe. »

Si vous avez été déplacé de votre domicile à cause de Milton et que vous vivez dans l’un des 34 comtés mentionnés par la FEMA dans son communiqué, plusieurs programmes sont en place pour vous aider à couvrir les frais de déménagement temporaire.

Voici la liste des comtés de Floride où les victimes de Milton sont éligibles. demander une assistance en cas de catastrophe de la FEMAquels sont les frais de logement que la FEMA peut vous aider et comment trouver un hôtel approuvé par la FEMA.

Où en Floride les victimes de l’ouragan Milton peuvent-elles obtenir l’aide en cas de catastrophe de la FEMA ?

Voici Liste de la FEMA des 34 comtés de Floride où les victimes de l’ouragan Milton peuvent désormais postuler à des programmes d’assistance en cas de catastrophe. Cette liste est par ordre alphabétique.

Brevard

Charlotte

Agrumes

Argile

Charbonnier

DeSoto

Duval

Flagler

Clairières

Hardee

Hendry

Hernando

Hautes Terres

Hillsborough

Rivière Indienne

Lac

Lee

Lamantin

Marion

Martine

Okeechobee

Orange

Osceola

Plage de palmiers

Pasco

Pinelles

Polk

Putnam

Sarasota

Séminole

Saint-Jean

Sainte-Lucie

Été

Volusie

Quelles sont les étapes du processus FEMA ? Explication des demandes d’assistance en cas de catastrophe de Milton

La FEMA me remboursera-t-elle un hôtel ? Que couvre l’aide au logement de la FEMA ?

Page de destination de la FEMA pour répondre aux rumeurs Selon une idée fausse très répandue à propos de l’aide en cas de catastrophe, c’est que ceux dont la maison n’a pas été endommagée mais qui n’ont toujours pas accès aux services essentiels ne peuvent pas demander d’aide au logement temporaire. Selon la FEMA, ce n’est pas vrai.

« La FEMA propose une variété de programmes et de services de soutien pour aider les survivants à répondre à leurs besoins uniques et à accélérer leur rétablissement. » Le site Web de la FEMA le dit.

« Cela inclut le soutien aux survivants dont la maison n’a peut-être pas été endommagée, mais qui n’ont pas accès à l’eau ou à d’autres services essentiels. »

Les survivants de l’ouragan Milton dans l’un des 34 comtés figurant sur la liste de la FEMA peuvent obtenir de l’aide pour un logement temporaire grâce à des programmes tels que Aide au logement transitoire (si approuvé pour leur emplacement), Aide au déplacement, Aide à la location et Remboursement des frais d’hébergement.

Ces programmes incluent des avantages tels que le remboursement de tous les frais d’hôtel que vous pourriez avoir liés à Milton ou même un séjour gratuit dans un hôtel approuvé par la FEMA, en fonction de vos besoins.

Non, la FEMA n’est pas à court d’argent. Ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas dans l’assistance en cas de catastrophe de la FEMA

Où puis-je m’adresser pour postuler aux hôtels approuvés par la FEMA ?

Avant de pouvoir demander l’aide transitoire au refuge de la FEMA, vous devrez vous inscrire auprès de la FEMA pour demander une aide en cas de catastrophe. Si vous êtes déjà inscrit pour recevoir de l’aide pour les dommages causés par Hélène ou Debby, vous devrez vous inscrire à nouveau pour tout dommage causé par Milton.

Selon le site Web de la FEMA, vous pouvez postuler en lignesur L’application de la FEMA ou en appelant gratuitement la ligne d’assistance de la FEMA au 800-621-3362. Les lignes FEMA sont ouvertes tous les jours et l’aide est disponible dans la plupart des langues.

Lors de votre inscription, vous aurez besoin de :

Un numéro de téléphone actuel où vous pouvez être contacté.

Votre adresse au moment du sinistre et l’adresse où vous résidez actuellement.

Votre numéro de sécurité sociale.

Une liste générale des dommages et des pertes.

Informations bancaires si vous choisissez le dépôt direct.

Si assuré, le numéro de police ou l’agent et/ou le nom de l’entreprise.

Si vous avez enregistré et rempli votre demande d’assistance en cas de catastrophe et que vous savez que vous recevrez une aide transitoire au logement pour payer votre séjour à l’hôtel, vous pouvez utiliser votre numéro d’enregistrement pour rechercher des hôtels éligibles près de chez vous.

Pour trouver un hôtel approuvé par la FEMA près de chez vous, utilisez Outil de recherche d’aide au logement transitoire de la FEMA et entrez votre numéro d’enregistrement FEMA dans la barre de recherche.

Votre recherche devrait vous montrer les hôtels près de chez vous qui sont éligibles. Assurez-vous d’appeler l’hôtel pour confirmer la disponibilité et leur indiquer votre heure d’arrivée estimée. Une fois sur place, donnez au personnel de l’hôtel votre numéro d’enregistrement FEMA, votre nom et prénom, les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale et une pièce d’identité valide avec photo pour vous enregistrer.

Cet article a été initialement publié sur le Sarasota Herald-Tribune : Les victimes de Milton dans 34 comtés de Floride sont éligibles à l’aide au logement de la FEMA