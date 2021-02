Alors que le jour le plus romantique de l’année approche à grands pas, les couples se précipitent pour trouver le cadeau parfait, dire les bons mots et rendre la journée meilleure pour leurs partenaires.

Bien que l’achat de cadeaux puisse être la partie la plus facile, écrire les mots corrects sur la carte accompagnant le cadeau peut être un peu plus difficile. Si vous n’êtes pas vraiment doué pour tisser des fils romantiques avec des mots, le monde de l’intelligence artificielle pourrait peut-être vous aider.

Il existe un nouveau programme d’IA conçu pour écrire des strophes romantiques en votre nom, toutes personnalisées en fonction de votre partenaire!

Et la meilleure partie? C’est totalement gratuit!

La façon dont cela fonctionne est que vous pouvez donner quelques conseils au programme. Alors l’IA va pense dur et créer quelque chose qui fonctionne le mieux pour les paramètres donnés et vous présenter quelques lignes poétiques. Le programme a été créé par CopyAI, basé aux États-Unis, et est alimenté par la technologie GPT-3.

C’est vraiment facile à faire. Tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur ou un smartphone et une connexion Internet.

Suivez ces instructions:

Étape 1: visite https://www.valentinesday.ai/

Étape 2: Là, il vous sera demandé de vous connecter par e-mail ou Facebook. Choisissez l’option souhaitée

Étape 3: Il y aura une nouvelle page. Entrez à qui le message est destiné dans la zone supérieure et répertoriez les attributs que vous souhaitez compléter dans la zone inférieure

Étape 4: cliquez sur créer

Le bot vous présentera ensuite une liste d’options qui feront fondre le cœur de votre amoureux.

Lorsque vous ouvrez la fenêtre, l’entrée par défaut est «pour ma petite amie» avec quelques qualifications génériques comme la gentillesse et le sourire dans la boîte de qualité. Voici ce que l’IA a présenté avec ce paramètre:

«Tu es mon sourire le matin, tu es mes étoiles quand je suis triste. amour de ma vie, tu me fais me sentir aimé. merci pour votre gentillesse, merci pour votre sourire, merci d’être mon véritable amour! je t’aime et je souhaite pouvoir te serrer dans mes bras pour toujours.

Imaginez le genre de poésie qu’il peut créer avec une contribution personnalisée de votre part!

Vous pouvez le noter avec votre propre écriture ou le faire imprimer et encadrer – le cadeau parfait pour la Saint-Valentin.