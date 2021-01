Depuis leur sortie très attendue en novembre, les nouvelles générations de consoles – Xbox Series X de Microsoft et PS5 de Sony – sont rares. Les joueurs ont inondé des centaines de milliers de magasins en ligne, détruit des sites Web, se sont alignés à l’extérieur des magasins et ont secoué leurs poings de frustration lorsque des scalpeurs ont accroché des appareils, puis les ont revendus pour le double du prix.

«C’est complètement chaotique», a déclaré Rupantar Guha, analyste chez GlobalData, une société d’analyse en Grande-Bretagne.

Microsoft et Sony n’ont pas donné le total des ventes pour les appareils, qui sont arrivés sur le marché lors d’une poussée du jeu alimentée par une pandémie. Mais David Gibson, le directeur des investissements d’Astris Advisory, une société de conseil financier à Tokyo, a estimé que Sony avait vendu au moins six millions de PS5 jusqu’à la fin de 2020 et que Microsoft avait vendu trois millions de Xbox Series X et des séries plus petites. S.

«À bien des égards, ils ne veulent pas satisfaire la demande au départ. Ils veulent avoir un écart permanent entre l’offre et la demande », a déclaré M. Gibson. «Ils veulent avoir du buzz et de l’excitation autour de lui pendant une période plus longue.»

La rareté est typique des nouvelles consoles, mais la pandémie de coronavirus l’a exacerbée en fermant des usines en Chine au début de l’année dernière. Ensuite, la demande d’ordinateurs portables et d’autres appareils électroniques pour le travail à distance a conduit à une pénurie de puces et d’autres pièces informatiques. Puces défectueuses a également joué un rôle dans les problèmes d’approvisionnement.