Vous cherchez le sectionnel douillet ultime? Alors dites bonjour à Esha !

Il n’y a rien de pire que d’essayer d’installer la famille pour une soirée cinéma tranquille, seulement pour être confronté à une agitation incessante alors que vos enfants ont du mal à se mettre à l’aise et à trouver de la place sur un canapé trop petit. Si cela ressemble à une soirée cinéma typique de votre famille, laissez-nous vous présenter votre nouvelle meilleure amie, Esha.

Esha est le sectionnel familial parfait, conçu pour s’adapter aux pièces de toutes formes et tailles et avec son mélange unique de fibres de plumes 50/50, il est tout aussi confortable qu’il en a l’air !

« L’Esha est très populaire depuis son arrivée et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi », explique Ashley Lupul, directrice chez Muse and Merchant, Kelowna. “Imaginez vous détendre sur une guimauve géante et à quoi cela ressemblerait, c’est probablement la meilleure façon de décrire l’expérience Esha. Si vous aimez les canapés qui vous permettent de vous enfoncer et de vous détendre, Esha est exactement ce que vous recherchiez.

Esha est rembourré d’un rembourrage 50/50 de plumes et de dacron, ce qui lui donne cette sensation de rembourrage et de confort que vous attendez d’un sectionnel familial. Il se décline en cinq pièces modulaires qui peuvent être agencées ensemble pour créer une section traditionnelle, un salon géant en forme de lit ou séparées et utilisées comme pièces autonomes. Ce design flexible lui permet de s’intégrer facilement dans la majorité des salons et est disponible en quatre options de couleurs, gris clair, charbon foncé, vert ou perle.

« L’option de couleur perle blanc cassé est un excellent choix pour les familles ou les propriétaires d’animaux car elle fait partie de notre gamme de tissus performants, ce qui la rend résistante à l’eau et aux taches », déclare Lupul. « Pour ceux qui ont à cœur une couleur différente, nous proposons également notre incroyable expérience de protection contre les taches Peace of Mind. »

Protégez ce que vous aimez

Ne vous souciez plus jamais des taches grâce à l’incroyable plan de service de 10 ans de Muse & Merchant.

« Peace of Mind Stain Protection est le meilleur service de garantie prolongée sur le marché », déclare Lupul. « Si une tache se produit, il vous suffit d’appeler le numéro de garantie prolongée, un technicien vient essayer d’enlever la tache grâce à un nettoyage professionnel, si cela n’élimine pas complètement la tache, ils essaieront de remplacer la pièce sectionnelle endommagée et si cela peut ne soient pas réparés, ils remplaceront l’ensemble de la section à la place. »

En savoir plus sur la garantie prolongée de Muse & Merchant en ligne ici et trouver plus d’informations sur l’Esha ici. Suivez Muse & Merchant sur Facebook et Instagram pour les dernières informations sur les ventes et l’inspiration en matière de design.

