Vous cherchez le cadeau vintage parfait ? Tracer une route vers le vrai nord – Shaw Local

Cette saison des fêtes, offrez le cadeau du vintage – avec l’aimable autorisation de True North de Starved Rock Country ! Idéalement situé sur l’US 6 à Morris, à une courte distance en voiture de l’Interstate 80 et de la Route 47, True North est une destination très appréciée pour ses articles vintage, antiques et bizarres impeccablement conservés.

Cet hypermarché, qui a ouvert ses portes au public pour la première fois en 2014, s’est agrandi à de nombreuses reprises au fil des ans – après une récente expansion, le magasin compte désormais plus de 100 vendeurs sur 10 000 pieds carrés d’espace de vente au détail tentaculaire. Avec une cavalcade croissante de fans, d’innombrables récompenses “best-of” et des articles de certains des magazines vintage et d’antiquités les plus prestigieux, True North s’est imposé comme plus qu’un simple magasin vintage haut de gamme – c’est une attraction touristique. pour les acheteurs offrant une vaste sélection de cadeaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

“L’idée de True North est que toute la famille puisse venir ici, se détendre, voir quelque chose de cool… juste vivre une expérience unique et ne ressentir aucune pression pour acheter quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose à faire pour tout le monde, pour tous les âges », a déclaré Stacey Olson, la propriétaire et visionnaire de True North.

La disposition de True North est une fusion de la formule classique du centre commercial antique mélangée à l’œil curatorial des expériences de magasinage éphémères modernes. Chaque espace de vente a un thème et une conception uniques, la marchandise informant souvent les ascètes. Ces magasins dans un magasin récompensent les voyages répétés, car leur stock est en constante évolution et mis à jour. Dans la nouvelle aile du magasin, vous trouverez des salles de vendeurs vitrées dignes d’Instagram, entièrement décorées et thématiques pour les vacances – remplies de nombreux articles de décoration et cadeaux saisonniers.

Besoin d’une autre raison d’inscrire True North à votre calendrier d’achat? Du 16 au 18 décembre, True North offrira également un emballage cadeau gratuit pour tous les articles en magasin ! Le personnel de True North emballera tout ce que vous achetez (dans des limites raisonnables) pendant cet événement à durée limitée. S’il tient dans un sac cadeau, il l’embellira avec du papier de soie rouge, un nœud et une étiquette cadeau. S’il ne rentre pas dans un sac cadeau, les gens de True North l’emballeront pour vous sans frais supplémentaires. Vous cherchez à regrouper certains articles? Vous pouvez également créer un panier-cadeau et ils l’emballeront également.

« Nous sommes impatients de voir ce que nos fournisseurs feront de ces espaces à l’approche de Noël », a déclaré Olson. “Auparavant, nos Midwest Makers étaient situés à l’avant du magasin, cet espace est désormais dédié à plus de 70 vendeurs vintage. Ensemble, nous avons maintenant plus de 100 fournisseurs dans True North.

True North se spécialise dans ce qu’on appelle les petits, un terme que vous avez peut-être choisi si vous êtes fan des American Pickers de History Channel. Cette sous-catégorie de pièces vintage privilégie l’éclectique et le compact par rapport aux pièces volumineuses et sobres auxquelles beaucoup pensent lorsqu’ils entendent pour la première fois le mot “antiquités”. Ces pièces de conversation peu coûteuses et très collectionnables deviennent rapidement les choses les plus en vogue dans le monde du vintage, et il se trouve qu’elles sont le point fort de True North.

« Nous n’avons pas d’énormes kiosques 12 x 12 remplis de tables, nous avons de petits kiosques remplis de tonnes de petites choses excitantes. Nos clients adorent cela, chaque jour, nous vendons des centaines d’articles », a déclaré Olson. “Cela surprend beaucoup de gens, mais le coût moyen d’un article chez True North n’est que de 5 $.”

Si vous êtes fan de vêtements vintage, vous devriez commencer à planifier votre voyage dès que possible. True North a toujours été connu pour ses vêtements de la vieille école, mais ils proposent désormais plus de 1 000 pieds carrés de vêtements recyclés. La sélection de vêtements s’est également élargie pour inclure des vêtements vintage pour enfants, de sorte que le style et la philosophie de l’upcycling peuvent désormais s’étendre à la garde-robe de vos enfants.

L’espace de Crystal Ship Jewelry à True North. Pour plus d’informations, visitez https://crystalshipjewelry.square.site/ (Maribeth Wilson)

Si vous êtes déjà allé à True North, le magasin vous semblera à la fois familier et flambant neuf. Alors, que vous soyez un membre porteur de carte de leur fan club ou simplement un acheteur vintage novice à la recherche de votre prochaine destination de week-end, ne cherchez pas plus loin que l’un des magasins les plus excitants de Starved Rock Country : True North.

True North au 539 Bedford Road à Morris est ouvert sept jours sur sept, 362 jours par an. Les horaires sont de 10h à 18h du lundi au samedi et de midi à 17h le dimanche. Pour information, composez le 815-705-0161 ou visitez shoptruenorth.com.