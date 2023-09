Vous cherchez des livres de musique à lire cet hiver ? Voici quelques recommandations – National

L’automne est la meilleure période de l’année pour les amateurs de livres. Les éditeurs planifient la sortie de leurs titres les plus sérieux lorsque nous sommes à l’intérieur et que nous avons le temps de lire. Alors rangez ce téléphone et cette tablette. La nouvelle année aura amplement le temps de se réjouir des urgences liées au changement climatique, des dernières folies d’Elon Musk et de la panique suscitée par l’élection présidentielle américaine. Il est temps de se détendre avec de bons livres sur la musique.

Parler à mes anges par Melissa Etheridge (Disponible maintenant)

Le deuxième mémoire d’Etheridge (le premier était La vérité est… de 2002) reprend là où celle-ci s’était arrêtée et y ajoute 20 ans d’expériences nouvelles (une bataille contre le cancer du sein, des ruptures très publiques, la mort de son fils suite à une dépendance aux opioïdes, l’implication dans la communauté LGBTQ2) et des réflexions sur vie. C’est quelque chose de très honnête. Il y aura des larmes.

Mud Ride : un voyage désordonné à travers l’explosion du grunge par Steve Turner (Disponible maintenant)

Turner, skateur et hardcore kid, était là au tout début du grunge. En fait, c’est Mark Arm, son dernier coéquipier dans des groupes OG comme Green River et Mudhoney, qui a été le premier à utiliser ce mot pour décrire les sons les plus lourds provenant du nord-ouest du Pacifique. Turner nous fait revivre ces premiers jours, nous montrant à quel point peu de personnes étaient responsables d’une scène qui a fini par exploser dans le monde entier. Green River, par exemple, comprenait autrefois les futurs membres de Pearl Jam, Jeff Ament et Stone Gossard, mais les a quittés lorsque leurs ambitions ont dépassé le groupe. Bien que Mudhoney continue d’enregistrer et de tourner, son expérience montre que tout le monde associé à la naissance du grunge n’était pas sur la même longueur d’onde.

Abbey Road : l’histoire intérieure du studio d’enregistrement le plus célèbre du monde par David Hepworth (disponible maintenant)

J’ai eu la chance de travailler et de visiter les studios Abbey Road à plusieurs reprises au fil des ans et je peux attester que l’endroit est comme un sanctuaire. Ouverts par Electric and Machine Industries (c’est ce que signifie « EMI ») dans une maison géorgienne centenaire de neuf chambres, les studios ont été à l’origine de certains des enregistrements les plus légendaires au monde : The Beatles, Pink Floyd, Oasis , Muse, Radiohead, Depeche Mode – la liste est longue. L’immense Studio One est également l’endroit où les orchestres ont interprété et enregistré les bandes sonores de Les aventuriers de l’arche perdue, Le retour du Jedi, Extraterrestres, et un tas de films Harry Potter. Bien que le studio soit interdit à la plupart des visiteurs, ce livre nous emmène à l’intérieur et montre comment les choses fonctionnent derrière le rideau.

N’appelez pas ça Hair Metal : l’art dans les excès du rock des années 80 par Sean Kelly

Le hair metal n’a pas été traité avec bienveillance par l’histoire. La plupart s’en souviennent comme d’une époque où les mecs ressemblaient à des femmes avec leurs gros cheveux, leur maquillage et leur spandex faisaient la fête sur le Sunset Strip. De nombreux fans de rock se portaient bien lorsque le tsunami grunge a effacé toute la scène du début des années 1990. Mais peut-être avons-nous été trop durs. Kelly raconte les histoires des membres de Twisted Sister, Guns N’ Roses, Dokken, Poison, Quiet Riot et d’autres pour offrir une perspective différente sur la musique de l’époque. Peut-être que ce n’était pas si mal après tout.

Biais élevé : l’histoire déformée de la cassette de Mark Masters (sortie le 3 octobre)

Lorsque Philips a introduit la cassette compacte en 1963, ils s’attendaient à ce qu’elle soit utilisée à des fins basse fidélité comme la diction et les répondeurs. Mais à mesure que les formulations de bandes et les magnétophones se sont améliorés, la cassette a permis à chacun de créer des mixtapes personnalisées pour la maison, la voiture et des objets nouveaux comme le Walkman de Sony. Pendant une brève période dans les années 1980, plus de gens achetaient des albums préenregistrés sur cassette que sur vinyle ou sur le nouveau disque compact. La cassette a rendu la consommation musicale personnelle, personnalisable et portable. Aujourd’hui, les cassettes font un retour en force en tant que bibelots et souvenirs rétro et sont également utilisées pour préserver la musique afghane des habitudes haineuses des talibans. C’est une histoire amusante et tortueuse.

Posez-le sur la ligne de Rik Emmett (sortie le 10 octobre)

Sous-titré Un pass en coulisses pour Rock Star Adventure, Conflict et Triumph, le guitariste de l’autre power trio canadien des années 70 et 80 offre un mélange de mémoires, d’anecdotes, d’observations sur l’industrie musicale et d’écriture de chansons rock’n’roll qui plaira certainement à tous ceux qui aiment le hard rock canadien. Emmett explique également pourquoi il a quitté le groupe pendant 20 ans pour explorer d’autres formes de musique.

Derrière les coutures : ma vie en strass de Dolly Parton (sortie le 17 octobre)

Dolly a vécu un très long moment ces dernières années, surtout depuis qu’elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. Avec un nouvel album intitulé Rock star à venir en novembre (oui, un disque rock de Dolly Parton), elle est prête avec un livre épais contenant 450 photos en couleur de sa garde-robe tout en expliquant comment son sens du style s’est développé au fil des décennies. Vous aimez les paillettes et les strass ? Voici.

L’ABC tragiquement branché adapté par Drew Macklin (sortie le 24 octobre)

Cela pourrait être considéré comme quelque chose pour les jeunes, mais c’est vraiment un livre d’images pour tous les fans de The Tragically Hip. Et c’est comme ça que ça sonne : une tournée à travers les chansons Hip A signifie « En avance d’un siècle »», B est pour « Bobcaygeon » etc., tous illustrés de manière fantaisiste par Clayton Hammer, Julia Breckenreid, Bridget George et Monika Melnychuk. Classez-le sous «Pour le fan branché qui a tout».