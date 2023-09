Vous cherchez des citrouilles ? Découvrez ces 6 fermes et stands de la vallée de l’Illinois – Shaw Local

Déplacez-vous, Jack Skellington. L’Illinois s’empare de la couronne et revendique le titre de Pumpkin King.

Dans une région où chaque champ semble être constitué de maïs ou de soja, il n’est peut-être pas évident que notre État soit le premier producteur national de citrouilles. Mais c’est la réalité, selon le ministère américain de l’Agriculture.

En 2021, l’Illinois a dominé le pays en termes de superficie de citrouilles (15 900 acres, rapporte l’USDA), produisant plus de deux fois la quantité de courges d’automne bien-aimées que les autres États les plus producteurs (dont la Californie, l’Indiana, le Michigan, le Texas et la Virginie). Bien que l’USDA rapporte qu’environ 80 % des citrouilles de l’Illinois sont destinées aux transformateurs pour le remplissage des tartes, une grande partie des 20 % restants sont utilisées à un usage familier : la décoration d’automne.

Ceux qui recherchent des citrouilles pour porche et des courges décoratives dans la vallée de l’Illinois n’ont pas besoin de chercher bien loin : il est facile de les acheter directement à la source. Voici six fermes, champs de citrouilles et stands vendant tout ce dont vous avez besoin pour décorer vos cours et porches pour la saison.

Verger et produits de Boggio

12087, route 71, Granville

Pour de nombreux habitants de la vallée de l’Illinois, Boggio’s est synonyme d’automne. Ce centre agrotouristique du comté de Putnam est depuis longtemps l’un des principaux vergers et champs de citrouilles de la région. Au-delà du champ de citrouilles, cette destination automnale comprend des activités pour les enfants, des promenades en charrette, un labyrinthe de maïs, une ferme pédagogique (ne manquez pas de saluer Karamel le chameau), des concessions, un marché, des pommes à cueillir, des beignets au cidre de pomme et plus encore. . L’entrée du week-end sera facturée jusqu’en octobre pour la zone d’activités, mais aucune entrée n’est facturée pour accéder au marché, à la boulangerie et à la colline des citrouilles. Le marché et la colline des citrouilles comprennent tous les incontournables de la décoration automnale, notamment des mamans, du maïs coloré et des courges de toutes formes, couleurs et tailles.

Pour information: www.boggiosorchardandproduce.com ou www.facebook.com/BoggiosOrchard

Produits pour enfants de la campagne

4301, chemin Plain, Pérou; 426, rue S. Clark, Utique

Le Country Kids Farm Market au Pérou est une destination de choix pour soutenir les agriculteurs locaux. Découvrez leur vaste sélection de mamans et une grande variété de citrouilles et de courges – grandes, petites, grumeleuses, plates, rondes, aux nuances vives ou sourdes… les acheteurs auront leur choix. La gamme de produits d’automne comprend également du cidre de pomme et de pêche ainsi que des beignets au cidre de pomme. Le site du Pérou est ouvert tous les jours jusqu’au 31 octobre. Le stand d’Utica est ouvert les samedis et dimanches jusqu’en octobre.

Pour information: www.countrykidsfarmmarket.com ou www.facebook.com/countrykidsfarmmarket

Eric’s Pumpkin Patch, dans la région rurale de Streator, conclura sa dernière saison de vente de citrouilles cette année. Des citrouilles bordent la cour le dimanche 24 septembre 2023. (Julie Barichello)

Le champ de citrouilles d’Eric

2097 N. 15ème route, Stréateur

Ce petit terrain est un incontournable de la décoration automnale de la région de Streator depuis 1980. Début septembre, les propriétaires ont annoncé sur Facebook que ce serait leur dernière année de vente de citrouilles. Eric’s Pumpkin Patch excelle avec les classiques de l’automne : citrouilles orange de taille moyenne à grande, mamans, bottes de paille et autres décorations de la ferme à la maison. Une variété de courges spéciales sont également disponibles. Un budget d’achat de citrouilles peut s’étendre loin ici. Eric’s Pumpkin Patch est ouvert tous les jours.

Pour information: Le champ de citrouilles d’Eric sur Facebook

Les citrouilles de Gast

4327 E. 1553e route, Earlville

Visiter Gast’s Pumpkins, c’est comme faire un appel social à un voisin. Ce champ de citrouilles présente une grande variété de citrouilles et de courges disposées autour de la ferme accueillante. Les acheteurs peuvent trouver des citrouilles de toutes formes et tailles, allant des citrouilles à tarte aux décorations mouchetées de verrues et des petites gourdes à main aux géants lourds qui se soulèvent avec les jambes. Un favori Instagrammable chez Gast’s sont les nombreuses piles de citrouilles plates – elles sont comme des totems rendant hommage à l’automne, et de nombreux invités prennent des photos de jeunes debout à côté des piles de citrouilles avec leur téléphone portable. En explorant la variété des options, il y a de fortes chances que les visiteurs soient accueillis par des vaches meuglantes et des chèvres bêlantes. Gast’s Pumpkins, situé à environ 14 miles au nord d’Ottawa, est ouvert tous les jours.

Pour information: www.facebook.com/gastspumpkins

En plus des citrouilles classiques, Gast’s Pumpkins, dans la région rurale d’Earville, vend une gamme de courges et de citrouilles spécialisées, comme ces citrouilles plates et empilables. (Julie Barichello)

Fermes familiales Kane

2165 N. 3020e chemin, Ottawa

Kane Family Farms est plus qu’un champ de citrouilles : c’est une destination familiale ouverte toute la journée. Lors d’une excursion pour cueillir la citrouille parfaite, les familles peuvent choisir de payer l’entrée dans la vaste zone d’activités de la ferme, qui comprend un labyrinthe de maïs, des stations d’activités pour enfants, des promenades en chariot, un zoo pour enfants et bien plus encore. La ferme comprend également un stand de concession où les visiteurs peuvent déjeuner – ne manquez pas les hamburgers au feu de bois ou un dessert composé de beignets au cidre de pomme. Cette année, Kane Family Farms s’associe à Maierhofer Farms pour vendre des mamans. Il n’y a pas de frais d’entrée pour acheter des citrouilles, des beignets, des fleurs, du miel ou des produits similaires. Kane Family Farms est ouvert du jeudi au dimanche.

Pour information: www.kanefamilyfarms.com ou www.facebook.com/KaneFamilyFarms

Fermes de citrouilles rouillées

2104 N. 2653e route, Marseille

La visite de ce stand de ferme rurale est charmante par sa simplicité. Les visiteurs trouveront des citrouilles et des courges empilées sur un foin. Rusty Pumpkin Farms vend des citrouilles classiques de différentes tailles (y compris d’adorables micro-citrouilles) et plusieurs courges spéciales, comme une espèce qui ressemble à un épi de maïs. Tous ceux qui recherchent des bottes de paille peuvent en trouver ici. La ferme se trouve à environ six kilomètres à l’est de Kroger, au sud d’Ottawa, mais gardez un œil sur la page Facebook de Rusty Pumpkin Farms pour obtenir des mises à jour sur l’emplacement du stand le week-end. Le foin chargé de citrouilles devient parfois mobile, et des plans sont en cours pour l’installer à l’avenir dans un endroit du sud d’Ottawa. Le stand est ouvert les samedis et dimanches, selon la météo.

Pour information: Fermes de citrouilles rouillées sur Facebook

Julie Barichello est rédacteur en chef du Starved Rock Country Magazine et graphiste pour les publications spécialisées de Shaw Media. Elle peut être contactée à [email protected].