UNE « Regarder fan » de la ville suisse de Sedrun a dépensé près de 9000 $ sur une vieille montre Rolex lors d’une vente aux enchères en ligne en décembre 2020. Pourtant, la montre de luxe a d’abord dû traverser la Suisse pour rejoindre son nouveau propriétaire, car la précédente vivait dans l’ouest du pays.

Les deux ont apparemment convenu que la meilleure façon de conclure l’affaire serait d’envoyer l’achat coûteux par la poste. Pourtant, bien qu’elle soit soigneusement emballée dans trois boîtes verrouillées imbriquées, la montre n’a pas réussi.

Lorsque le colis a finalement atteint le supposé nouveau propriétaire, il s’est avéré qu’il n’y avait pas de montre à l’intérieur. Tous les autres contenus, y compris un certificat, des accessoires et un sceau d’authenticité étaient toujours là – et les trois boîtes avaient été initialement scellées. Le client en colère a alors alerté la police locale.

Il ne s’est pas arrêté là et, par un contact, a réussi à obtenir certains documents internes du service postal relatifs au carnet de livraison de son colis. Les documents confidentiels suggéraient que le colis devenait mystérieusement et soudainement plus léger d’environ 120 grammes à mi-parcours – exactement le poids de la montre.

Lorsque l’homme a contacté le service postal, celui-ci a alerté sa sécurité intérieure, qui a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de vol. «Dans ce cas, les spécialistes ont obtenu des déclarations de tous les départements concernés, mais n’ont trouvé aucune irrégularité», il a dit – au grand désarroi du client en colère.

«La montre était emballée dans trois boîtes imbriquées et, à mon avis, ne pouvait pas tomber comme ça. Pour moi, cela signifie que le colis doit avoir été ouvert par des mains humaines, que les boîtes ont été retirées, que la montre a été retirée du coussin de la montre, que tout a été remballé et réexpédié ». a-t-il déclaré aux médias locaux. L’homme a accusé le service postal de « Regarder activement dans l’autre sens » même s’il y a peut-être un employé qui pourrait voler d’autres colis.

La Poste Suisse a déclaré avoir renvoyé l’affaire à la police. Les forces de l’ordre ont confirmé aux médias locaux qu’une enquête était en cours et n’ont fourni aucun détail supplémentaire.

Jusqu’à présent, l’amateur malchanceux de montres ne peut s’attendre à obtenir un remboursement que de 1 500 francs (1 628 $) puisque son colis a été envoyé avec une assurance régulière. Pourtant, même une option de prime portant le plafond de remboursement à 5 000 francs (5 429 dollars) n’aurait pas couvert les pertes de l’acheteur.

Bien que généralement fiable, la Poste a été frappée par un scandale majeur l’année dernière lorsqu’il a été révélé qu’un seul employé de la poste avait volé quelque 600 lettres contenant de l’argent liquide dans un centre logistique de traitement de la ville de Gossau. L’ampleur du crime était si grande qu’elle a doublé le nombre de crimes enregistrés dans la ville cette année-là.

