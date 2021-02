Beaucoup de gens semblent fumer à nouveau ou plus pendant la pandémie, si des preuves anecdotiques et des chiffres de vente préliminaires de produits du tabac sont une mesure.

«Les enquêtes de bonne qualité fonctionnent avec un certain décalage», a déclaré Vaughan W. Rees, directeur de la Centre pour la lutte mondiale contre le tabagisme à l’Université de Harvard, faisant référence à des études fiables sur le tabagisme d’institutions telles que les Centers for Disease Control and Prevention. «Mais nous assistons à des échecs intéressants. La baisse des ventes de tabac a ralenti au cours des 10 derniers mois. »

Alors que les ventes de tabac aux États-Unis ont généralement chuté au cours des dernières décennies (14% des Américains fumaient en 2019, contre près de 21% en 2005, selon un rapport annuel rapport du CDC qui suit les taux de tabagisme), la baisse s’est aplatie l’an dernier.

«Le volume total de cigarettes vendues aux États-Unis diminue généralement de 3 ou 4 pour cent», a déclaré Adam Spielman, directeur général de Citi qui suit l’industrie du tabac. «Mais en 2020, le volume est stable et c’est un changement important, principalement dû au fait que les gens ont moins de choses sur lesquelles dépenser de l’argent en ce moment.»