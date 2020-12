– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

La nouvelle année approche à grands pas et bien que ce soit généralement une période chargée pour les gymnases et les studios de fitness, les choses sont un peu différentes cette année en raison du COVID-19. Si le vôtre est fermé ou que vous n’êtes pas encore prêt à vous aventurer à l’intérieur, ne vous inquiétez pas: cela ne doit pas vous empêcher d’atteindre vos objectifs de remise en forme en 2021. Si quelque chose, c’est juste une occasion de rendre votre salle de sport à domicile encore meilleure, surtout en ce moment, car vous pouvez obtenir certains des appareils d’exercice et des accessoires les plus populaires à de gros rabais.

Des bandes de résistance préférées des cultes à plusieurs rameurs de premier ordre, les meilleurs produits d’entraînement en vente peuvent vous aider à brûler des calories, à améliorer votre cardio et plus encore, sans pour autant vous faisant transpirer sur le prix. Voici les offres les plus intéressantes sur les produits de fitness les mieux notés.

1. Moins de 10 $: ces bandes de résistance que plus de 58 000 critiques d’Amazon ne jurent que par

Avec plus de 58 000 critiques élogieuses sur Amazon, ce pack de cinq bandes d’exercice en boucle Letsfit Resistance est l’un des articles de fitness les plus populaires et les plus abordables d’Amazon. À l’origine au prix de 7,99 $, ils tombent à 7,49 $ si vous cliquez sur le coupon sur la page sous le prix pour une réduction de 5%. Ces accessoires extensibles classés 4,5 étoiles sont disponibles en cinq niveaux de résistance: extra léger, léger, moyen, lourd et extra-lourd. Les acheteurs d’Amazon disent qu’ils sont un excellent complément aux entraînements de yoga et de pilates existants et qu’ils prennent un minimum de place. Un client satisfait a écrit: « Cet ensemble est idéal pour les étirements (pour s’échauffer et se rafraîchir) et pour un entraînement complet du corps. Idéal également pour s’étirer pour rester souple et aider à améliorer la flexibilité.

Obtenez les bandes d’exercice Letsfit Resistance Loop, lot de 5 chez Amazon à partir de 7,59 $ (économisez 0,40 $)

2. Moins de 100 $: cette machine à ramer et à rouler super populaire

Ceux qui cherchent à se mettre en forme après des mois passés à rester inactifs à l’intérieur feraient bien de jeter un œil à cette machine à tirer et à rouler à assistance accroupie Sunny Health and Fitness, qui coûte moins de 100 $ aujourd’hui à 94,53 $, soit une baisse de 27% par rapport à 129 $ habituels. Plus de 13000 critiques d’Amazon vantent les louanges de cette machine, qui est également le best-seller n ° 1 de la catégorie sur le site. Pourquoi? Selon des acheteurs satisfaits, il est confortable, facile à utiliser et vous aide vraiment non seulement à ressentir la brûlure, mais aussi à augmenter votre fréquence cardiaque. Notez que si vous n’êtes pas aussi à l’aise avec la configuration de l’équipement, vous pouvez également ajouter un « assemblage expert » à votre commande pour un supplément de 94 $, bien que la plupart disent que c’est un travail facile qui peut être fait en environ 10 minutes. Trois bandes de résistance différentes incluses vous permettent de personnaliser votre entraînement, et il est livré avec un moniteur numérique qui vous montrera tout, du temps passé sur la machine au nombre de calories. Il se replie même pour le rangement! L’accès à une vidéo de formation en ligne est également inclus.

Obtenez le Sunny Health and Fitness Squat Assist Row and Ride pour 94,53 $ (économisez 34,47 $)

3. 700 $ de rabais: ce tapis roulant très apprécié

Vous envisagez d’ajouter un tapis roulant à votre salle de sport intérieure personnelle? Savoir ce qu’il faut rechercher pour acheter la bonne machine peut être difficile, mais vous avez de la chance, car en ce moment, une option de premier ordre est en vente. Ce tapis de course Nautilus T616 classé 4,6 étoiles, initialement 1799 $ chez Best Buy, tombe à 1099 $, vous empochez donc un peu plus de 700 $. Il offre une inclinaison maximale de 15% et dispose de 26 entraînements préprogrammés. «Le meilleur achat que j’ai jamais fait», a écrit un heureux acheteur de Best Buy. « Le tapis roulant fonctionne sans à-coups, a suffisamment d’inclinaison et de vitesse. » Ravi un autre: « Bien construit avec des fonctionnalités à gogo. »

4. Économisez jusqu’à 18 $: ces tapis de yoga incroyablement populaires

Avec le bon tapis de yoga, votre chien en bas ne laissera pas tout votre corps endolori. Les choix les mieux notés, comme ce tapis de fitness Gaiam 15 millimètres classé 5 étoiles – à l’origine 29,99 $ et en vente chez Macy’s pour 20,99 $ – peuvent offrir une couche de soutien vitale pour vos articulations et réduire le risque de glissement lorsque vous transpirez. Préférez-en un avec un peu plus de piquant? Vous pouvez vous procurer un autre choix extrêmement populaire, le tapis de yoga imprimé Gaiam Premium 4,2 étoiles, en vente au même prix.

5. Jusqu’à 20% de réduction: ces poids d’haltères les mieux notés

Un gymnase à domicile n’est pas vraiment complet sans un ensemble d’haltères, surtout si vous êtes intéressé par l’entraînement en force, car ils vous permettent de passer facilement des exercices composés à des exercices d’isolation et de développer vos muscles en cours de route. Cette paire de poids d’haltères hexagonaux revêtus de 4,7 étoiles CAP Barbell de 20 livres est une option stellaire car ils comportent un boîtier souple et des extrémités inclinées, ce qui signifie qu’ils ne rouleront pas. Avec plus de 4800 critiques positives sur Amazon, ces poids lourds sont polyvalents, construits pour durer et ont une barre métallique exposée pour la préhension, ce qui, selon certains acheteurs, les rend beaucoup plus faciles à tenir que les variantes moins chères revêtues de vinyle. «J’ai utilisé divers haltères dans le passé, tous revêtus de vinyle, qui me glissaient entre les mains», a décrit un client d’Amazon. « Le poids [on these dumbbells] est uniformément réparti et ils sont faciles à manipuler. La partie médiane est texturée, ce qui est idéal pour la prise (plus de mains glissantes). «

Bien qu’ils soient disponibles à l’achat en poids unique ou en paire, vous pouvez obtenir le jeu de deux de 20 livres à 7% de réduction dès maintenant, les faisant passer de 119,80 $ à 110,95 $.

Obtenez les poids d’haltères hexagonaux enduits CAP Barbell de 20 livres sur Amazon pour 110,95 $ (économisez 8,85 $)

6. Plus de 150 $ de rabais: ce rameur facile à utiliser

Si vous voulez faire bouger les choses et essayer un appareil de fitness idéal pour les exercices à faible impact mais qui vous donnera toujours un entraînement complet du corps, un rameur électrique est là où il en est. Chez Walmart, vous pouvez acheter le rameur de précision Stamina 1205 de 4,2 étoiles avec électronique, normalement 349,99 $, en vente au prix de 195,49 $, ce qui vous permet d’économiser près de 155 $. Vous pouvez également l’obtenir au même prix chez Walmart dès maintenant. Conçu pour recréer la sensation de l’aviron dans l’eau, cet appareil a des poignées avec des poignées en mousse, ce qui est bon pour un confort supplémentaire. « A écrit un client Walmart, » C’est un très bon rameur. Il était facile à assembler et semble très robuste. Il est également suffisamment compact pour être facile à ranger. «

Obtenez le rameur de précision Stamina 1205 avec électronique chez Kohl’s pour 195,49 $ (économisez 154,50 $)

7. 21% de réduction: notre tracker fitness préféré

Vous cherchez à maintenir un style de vie actif tout au long de l’hiver? Les meilleurs trackers de fitness peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de santé en enregistrant vos entraînements, en comptant vos pas, en suivant votre hygiène de sommeil et en vous donnant des coups de coude amicaux – mais rassurants! – lorsque vous êtes peut-être resté trop longtemps sur le canapé. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir notre favori de tous les temps, le Fitbit Charge 4, que nous avons adoré pour son confort, son style et sa communauté de fitness inégalée, à un prix réduit. Initialement 149,95 $, il tombe à 118,95 $ sur Amazon, vous économiserez donc un peu plus de 30 $.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus économique, Best Buy propose toujours une offre sensationnelle sur le Samsung Galaxy Fit (également sur notre liste de favoris), donc au lieu de payer 99,99 $, vous pouvez l’obtenir pour 49,99 $ (bien que vous voudrez noter que c’est mieux pour les utilisateurs d’Android).

8. Obtenez jusqu’à 13% de réduction: cette corde à sauter pondérée de 4,4 étoiles

«Cette corde de vitesse est géniale», a écrit un critique d’Amazon sur la corde à sauter à grande vitesse Epitomie Fitness Sonic Boom M2, évaluée à 4,4 étoiles. À l’origine 33,86 $, il est en vente pour 30,86 $, et si vous cliquez sur le coupon sur la page situé sous le prix, vous pouvez l’obtenir pour 29,42 $. Conçue avec des poignées en silicone antidérapantes et des roulements à billes à 360 degrés dans les poignées, cette corde n’est pas faite pour déconner. Il comporte des câbles réglables pour des entraînements personnalisés, et bon nombre des 2300 clients Amazon qui l’ont acheté disent qu’il fonctionne particulièrement bien pour augmenter les entraînements Cross-Fit. Un acheteur a jailli: « J’aurais aimé avoir cette corde plus tôt … le câble est robuste et durable. J’adore la facilité avec laquelle il s’ajuste, mais maintient la corde bien en place. Il tourne en douceur et le poids est certainement assez léger pour s’être amélioré mon double-under. Je suis ravi d’avoir cette corde de vitesse et je le recommande absolument! «

Obtenez la corde à sauter à grande vitesse Epitomie Fitness Sonic Boom M2 sur Amazon à partir de 29,42 $ (économisez 4,44 $)

9. Économisez 10%: l’un de nos rouleaux en mousse les mieux testés

Qu’il s’agisse de soulager la tension musculaire ou de vous aider à vous étirer avant un gros entraînement, les meilleurs rouleaux en mousse peuvent vous apporter une aide vitale. Pour un temps limité sur Amazon, vous pouvez choisir l’une de nos options préférées, le rouleau en mousse de thérapie de massage musculaire Gaiam Restore de 36 pouces, au prix initial de 34,98, pour 30,99 $. Lors des tests, nous avons trouvé que ce rouleau de base – qui a une note de 4,6 étoiles et plus de 1 200 critiques élogieuses sur Amazon – était globalement assez standard et facile à utiliser. Idéal pour les planches et les pompes, le Gaiam Restore a produit des sons de craquement légers lorsque nous l’avons utilisé, et le matériau semblait un peu fragile par rapport à certaines des options les plus chères (comme le rouleau en mousse ultra-ferme TriggerPoint GRID, 34,99 $), mais cela pourrait encore être un choix sensationnel pour les débutants. Notez qu’il est également réduit dans la version gris marbre de 18 pouces.

Obtenez le rouleau en mousse de thérapie de massage musculaire Gaiam Restore sur Amazon à partir de 17,99 $ (Économisez 2 $ à 3,99 $)

10. Moins de 20 $: cette balle de stabilité 4,5 étoiles

Un ballon de stabilité peut donner à votre programme d’exercices un coup de pouce indispensable, surtout si vous essayez de développer plus de force de base. Fabriqué à partir d’un matériau sans latex et résistant à l’éclatement, ce ballon de stabilité anti-éclatement Tone Fitness est l’un des plus grands plaisirs de la foule parmi les acheteurs Walmart à la recherche d’une option résiliente. À l’origine au prix de 19,99 $, il est en vente à 15,70 $. Cette sélection classée 4,5 étoiles, également en vente sur Amazon pour le même prix, est livrée avec une pompe à main et bénéficie de près de 1200 critiques élogieuses de clients qui disent que cet accessoire d’entraînement a un grand impact, en particulier pour les craquements ou l’amélioration de la posture. Plusieurs clients ont également révélé qu’ils l’avaient utilisé à la place d’une chaise de bureau avec un grand succès, l’un d’eux notant: « Depuis que je [started having] mal au dos, [I’ve used] en remplacement de ma chaise de bureau. Cela a bien fonctionné jusqu’à présent. »

Obtenez la balle de stabilité anti-éclatement Tone Fitness chez Walmart pour 15,70 $ (économisez 4,29 $ à 6,29 $)

