Vous cherchez à économiser de l’argent en cette rentrée scolaire? Voici quelques conseils

Pendant des années, Bureau en Gros a annoncé des fournitures pour la rentrée scolaire sur le thème « C’est le moment le plus merveilleux de l’année », les parents étant impatients de voir leurs enfants retourner en classe après un été chargé.

Mais les fournitures de rentrée scolaire peuvent rapidement s’additionner, et les parents qui ressentent déjà le resserrement de la hausse du coût de la vie devront peut-être élaborer une stratégie pour aborder cette saison de magasinage.

Selon un sondage publié par Caddle en partenariat avec le Conseil canadien du commerce de détail, plus d’un Canadien sur trois, soit 36,2 %, s’attend à dépenser plus d’argent cette année par rapport à l’année dernière en matière de magasinage pour la rentrée scolaire. Un peu plus de la moitié pensent qu’ils dépenseront autant que l’année dernière et moins de 14 % ont déclaré qu’ils dépenseraient moins.

Et les dépenses peuvent rapidement s’accumuler.

“Peu importe ce que vous payez pour retourner à l’école, même la plus petite des fournitures peut sembler écrasante pour certaines familles, compte tenu de la hausse de l’inflation et de l’instabilité de notre économie actuelle”, a déclaré Alyssa Davies, fondatrice du Site Web Mixed Up Money et auteur de “Financial First Aid”.

“De plus, la plupart d’entre nous ont vu une forte augmentation de nos courses et autres produits essentiels, donc acheter de nouveaux vêtements ou des fournitures scolaires pour les enfants peut sembler écrasant pour certains.”

Compte tenu de l’augmentation de la quantité d’articles dans les épiceries au cours des six derniers mois, il serait difficile de croire que les parents ne dépenseront pas plus en fournitures scolaires simplement à cause de l’inflation, a-t-elle déclaré.

Pour les parents avec de jeunes enfants, les coûts peuvent s’additionner puisque les parents achètent souvent tout pour la première fois, surtout si leurs enfants entrent à l’école maternelle ou à la maternelle.

“Vous devez vous procurer des sacs à dos, des chaussures d’intérieur, des kits de déjeuner, etc.” Davies a dit.

“Bien que les parents avec des enfants plus âgés puissent réutiliser les fournitures des années précédentes, la technologie est la dépense la plus importante dont j’entends les parents s’inquiéter. Qu’il s’agisse de l’attente de l’école d’avoir un ordinateur portable quelconque ou de la pression sociale des pairs, cela peut stresser les familles.

Les parents peuvent ressentir une forte pression pour s’assurer que leurs enfants “s’intègrent” et ont les mêmes marques, fournitures et styles que les autres élèves, a déclaré Davies.

“Malheureusement, laisser la comparaison dicter vos habitudes de dépenses n’est jamais un bon moyen de respecter votre budget.”

Davies recommande aux parents d’envisager d’acheter certains articles d’occasion ou de réutiliser des fournitures plus anciennes des années précédentes s’il en reste.

“Bien que votre enfant ait peut-être dépassé son obsession” Paw Patrol “, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas utiliser ce sac à dos pendant une année scolaire de plus. Je recommande également d’éviter les magasins les plus chers comme première option et de vous rendre plutôt au magasin à un dollar pour voir si vous pouvez d’abord cocher la majorité de votre liste.

Janet Gray, coach financière chez Money Coaches Canada, a déclaré que préparer les parents aux dépenses de la rentrée scolaire n’est pas si différent que de les aider à économiser pour le magasinage des Fêtes.

Cependant, une planification avancée est essentielle.

Par exemple, si les parents savent que chaque année, ils vont dépenser 500 $ par enfant pour les dépenses de rentrée scolaire, Gray leur recommande de mettre de côté 50 $ par mois 10 mois avant afin d’avoir moins de “douleur et de tension” au quotidien. -dépenses journalières ou mensuelles.

Gray conseille également aux parents de commencer leurs achats avec un montant prédéterminé qu’ils sont prêts à dépenser pour l’essentiel, et peut-être autoriser environ 50 $ supplémentaires qui peuvent être utilisés pour les besoins ou la mise à niveau de certains articles comme un classeur, un sac à dos ou un jean de marque. .

“Essayez de limiter les désirs car les désirs ne pourraient jamais finir”, a ajouté Gray. Et, si vos enfants sont assez grands, discutez de ce qui est le plus important pour eux, afin qu’ils puissent négocier entre leurs désirs et leurs besoins. Cela pourrait ressembler à garder un vieux sac à dos au profit d’un vêtement plus récent et plus cher, a-t-elle déclaré.

Vous n’avez pas non plus besoin de tout acheter avant la rentrée, a déclaré Gray. Si certains éléments peuvent être échelonnés, vous réaliserez peut-être que vous avez besoin de moins que vous ne le pensiez.

Les enquêtes ont été menées en juin 2022 à l’aide de la plateforme mobile de Caddle et d’un panel en ligne. Selon les normes généralement acceptées de l’industrie des sondages, les sondages en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d’erreur car ils n’échantillonnent pas la population au hasard.

—Leah Golob, La Presse canadienne

