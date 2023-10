Vous bénéficiez d’une vision ultime de 20/20 si vous repérez les CINQ visages cachés dans cette incroyable illusion d’optique en moins de 6 secondes.

Une photo VIRALE a laissé les gens perplexes en essayant de voir à travers l’incroyable illusion d’optique.

Si vous pouvez voir les cinq faces cachées en moins de six secondes, vous avez une vision ultime de 20/20 et une vue semblable à celle de Dieu.

Saurez-vous repérer les cinq faces cachées dans ce brillant casse-tête ? Crédit : Oleg Shupliak

L’œuvre d’art ahurissante montre un homme agenouillé devant une autre personne vêtue d’une robe rouge tandis que d’autres regardent par derrière.

Une personne dotée d’une vision brillante devrait être capable de trouver rapidement les visages dont l’un est insolemment mélangé aux deux hommes principaux de la photo.

Si vous parvenez à résoudre l’illusion d’optique, vous pourriez être le prochain Robert Langdon grâce à votre cerveau intelligent pour résoudre les problèmes.

L’art représente quatre hommes dans un cadre religieux, alors que l’un d’entre eux s’agenouille devant un homme plus âgé et sage, priant ou cherchant le pardon.

À l’arrière-plan, deux autres hommes regardent l’homme barbu poser ses mains sur ses épaules.

Le contraste entre les rouges et marrons clairs des deux hommes de devant et le noir foncé de l’arrière-plan est conçu pour vous ralentir et vous distraire.

Le but est que les couleurs sombres vous rebutent sournoisement et vous font perdre votre temps à chercher dans cette zone au lieu de regarder les zones évidentes de l’image.

Cela rend presque impossible la recherche du visage final en moins de six secondes, car vous devez le parcourir très rapidement.

Des études ont montré que les personnes qui se lancent régulièrement des défis avec des illusions d’optique et des énigmes constatent de grandes améliorations dans leurs capacités de résolution de problèmes, leur concentration et leur attention.

Des psychologues de l’Université de Glasgow ont découvert que regarder une illusion d’optique peut améliorer la vue en vous permettant de voir les petits caractères.

Et selon ZenBuisness : « Ces énigmes visuelles peuvent vous offrir un bon entraînement mental qui peut, à son tour, vous aider à réfléchir plus efficacement et à résoudre les problèmes plus facilement. »

Le casse-tête de test ressemble à une peinture réalisée par l’un des grands Rembrandt, mais en réalité, il s’agit d’Oleg Shupliak, un artiste intelligent qui adore tester les compétences de détective de ses fans.

La photo a laissé beaucoup de gens impatients de trouver les visages cachés, mais plusieurs ont eu du mal à cause des traits intelligemment placés du visage final dans un style inhabituel.

Dans cette pièce particulière, les personnes ayant un QI visuel élevé devraient être capables de repérer les quatre premiers visages en quelques secondes et de se laisser le temps de comprendre les supercheries et de rester concentrées sur les légers signes révélateurs de l’image.

De nombreuses personnes seront capables de repérer rapidement quelques mots, mais auront ensuite du mal à comprendre le reste avant la fin du temps imparti.

Si vous ne parvenez toujours pas à trouver les cinq visages, faites défiler vers le bas pour voir la solution ci-dessous.

