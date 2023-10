Vous bénéficiez de sept ans de mises à jour du système d’exploitation avec le nouveau Pixel 8

Les utilisateurs d’Android se réjouissent, vous êtes enfin traité avec la dignité que vous méritez. Google a annoncé quelques choses intéressantes lors de son événement Pixel aujourd’hui. L’une des petites annonces qui s’est démarquée concernait la politique logicielle du Pixel 8. Google garantit sept ans de mises à jour du système d’exploitation pour son dernier téléphone. Cela se traduit par sept ans de mises à jour de versions Android, de correctifs de sécurité et de suppressions de fonctionnalités.

Bien qu’Apple n’ait pas vraiment mis en place une politique de mise à jour officielle, Google bat la politique non officielle sur un certain nombre d’iPhone, à savoir les 7, 8, et série X. Les iPhones 7 et 8 n’ont reçu que cinq mises à niveau logicielles ; le premier est sorti avec iOS 10 et seulement est allé jusqu’à iOS 15. De même, l’iPhone 8 a été lancé avec iOS 11 et a atteint iOS 17. D’autres iPhones ont reçu environ six mises à niveau, parfois plus.

Google bat non seulement certains records des iPhones, mais laisse également quelques concurrents derrière lui. Samsung, OPPO et Xiaomi proposent tous des mises à jour du système d’exploitation pour jusqu’à environ quatre ans et les correctifs de sécurité pendant cinq ans.

Il y a de fortes chances que Google le soit taroi cette étape pour ranger son mauvaise réputation en ce qui concerne ses produits durée de conservation. Plus tôt cette année, écoles réalisées que les millions des Chromebooks dans lesquels ils ont investi pendant la pandémie deviennent rapidement obsolètes. En raison de leur courte durée de vie et de leur manque de réparabilité, les écoles ont commencé à comprendre qu’elles avaient peut-être gaspillé beaucoup d’argent..

Pour tenter de remédier à la situation, Google annoncé le mois dernier que tous les Chromebooks sortis en 2021 et au-delà bénéficieront de dix ans de mises à jour automatiques. L’entreprise a également amélioré la réparabilité et l’utilisation de matériaux plus durables pour ses ordinateurs portables. Il semble le dernier Pixel La politique logicielle est une autre tentative de Google pour restaurer la confiance des consommateurs dans la longévité de ses produits.