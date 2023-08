Vous avez vu une tendance TikTok sur l’huile de ricin ? Pourquoi le frotter dans vos yeux est une mauvaise idée | Nouvelles américaines

Les médecins ont émis un avertissement de ne pas utiliser l’huile de ricin comme moyen de traiter les problèmes de vision suite à des réclamations sur TikTok.

L’huile de ricin est un type d’huile végétale traditionnellement utilisée pour traiter une gamme de problèmes tels que les infections cutanées. C’est même un ingrédient commun dans certains collyres en vente libre.

Mais des dizaines de TIC Tac les vidéos sont allées plus loin, affirmant qu’en frottant l’huile sur les paupières, les cils et sous les yeux, elle aide à traiter la sécheresse, les corps flottants, les cataractes, la mauvaise vision et même le glaucome.

Une femme a déclaré qu’après deux semaines d’utilisation, elle n’avait plus besoin de porter des lunettes de lecture aussi souvent, tandis qu’une autre a déclaré que cela empêchait une infection oculaire de progresser.

Maintenant, des médecins aux États-Unis ont déclaré que l’huile « ne va pas s’infiltrer et dissoudre ou réparer quoi que ce soit ».

Ils ont averti que certaines bouteilles non stérilisées sur les étagères des magasins peuvent même provoquer une irritation ou une infection si elles sont placées directement dans les yeux.

« L’huile de ricin n’est pas une panacée. Si vous avez des inquiétudes concernant vos yeux, vous devez consulter un opticien », a déclaré le Dr Ashley Brissette, porte-parole de l’American Academy of Ophthalmology.

Elle a dit qu’ils ne peuvent pas faire de recommandations car les études qui examinent les effets des gouttes ophtalmiques contenant de l’huile de ricin sur les yeux secs et la blépharite sont de faible qualité, impliquant de petits échantillons et aucun groupe témoin.

Le Dr Vicki Chan, opticienne en exercice à Los Angeles, a ajouté que l’huile de ricin n’a aucun effet sur les conditions qui affectent l’intérieur du globe oculaire.

Il s’agit notamment de la cataracte – une affection liée à l’âge qui provoque une vision trouble – des corps flottants et du glaucome, qui survient lorsque le liquide s’accumule et endommage le nerf optique.

Le Dr Brissette a ajouté qu’ignorer les premiers symptômes du glaucome ou attendre de le voir améliore des conditions telles que la cataracte, peut entraîner une perte de vision permanente ou des complications chirurgicales.

Au lieu de cela, manger une alimentation saine et équilibrée; enlever tout le maquillage avant de se coucher ; porter des lunettes de soleil à l’extérieur et se soumettre régulièrement à des examens de la vue sont d’autres moyens de maintenir la santé de ses yeux.