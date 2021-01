Un ancien croyant présumé de la théorie du complot QAnon s’est excusé sur CNN pour héberger Anderson Cooper pour avoir cru qu’il « mangeait des bébés » dans le cadre d’un rituel satanique.

Dans un aperçu de l’interview, Jitarth Jadeja a affirmé croire que de nombreuses théories du complot ont poussé le mouvement QAnon jusqu’en juin 2019, y compris que Anderson « A mangé des bébés. »

Demandé par Cooper s’il pensait auparavant que « Des démocrates de haut niveau et des célébrités adoraient Satan » et « buvant le sang des enfants », a répondu Jadeja, «Anderson, je pensais que tu avais fait ça, et je voudrais m’excuser pour ça maintenant.

« Je m’excuse d’avoir pensé que vous aviez mangé des bébés, » ajouta-t-il, incitant Cooper à riposter, « Tu croyais vraiment que je buvais le sang d’enfants? »

Ancien croyant de QAnon @andersoncooper: "Je m’excuse de penser que tu as mangé des bébés" pic.twitter.com/IcVIwpYykd – Oliver Darcy (@oliverdarcy) 30 janvier 2021

Jadeja – qui a également révélé qu’il avait auparavant cru aux extraterrestres interdimensionnels – a dit oui, notant que la personnalité en ligne qui prétendait être « Q » avait mentionné Cooper par son nom et que d’autres croyants en la théorie du complot avaient affirmé qu’Anderson était en fait un robot. .

Jadeja affirme que d’autres adeptes de ‘Q’ croient qu’Anderson est un « robot » et continuer à pousser des complots à son sujet jusqu’à ce jour. Il a ajouté que lui et d’autres pensaient que «Q» faisait partie du renseignement militaire américain, lui donnant accès à des informations classifiées.

Les utilisateurs des médias sociaux se sont réunis pour se moquer des croyances antérieures de l’homme, se demandant comment certaines personnes « sont que crédules. »

Ouf. Difficile de croire que les gens sont aussi crédules … sans détecteurs de merde (comme Ernest Hemingway appellerait cette compétence!). Incroyable. – Dr Mary Abouzeid (@MaryAbouzeid) 30 janvier 2021

Vous savez que c’est un moment télévisé spécial où «je pensais que vous étiez un robot» est la chose la moins insultante qui soit dite à propos de l’animateur. https://t.co/Q0v7HNYuus – Mark Little (@marklittlenews) 30 janvier 2021

Comment la vraie vie y est-elle arrivée avant @L’oignon? https://t.co/pfEWUWPWbG – Krys Boyd (@krysboydthink) 30 janvier 2021

Certains ont même utilisé avec empressement les affirmations farfelues de l’interview pour critiquer les partisans de Trump dans leur ensemble.

«’Je suis désolé de penser que vous avez mangé des bébés.’ J’espère sincèrement que c’est la citation qui définit le Trumpisme », YouTuber Justin King, alias Beau de la cinquième colonne, tweeté.

À l’heure actuelle, le seul républicain travaillant sincèrement à l’unité est le mec qui s’est excusé auprès de @andersoncooper pour avoir cru qu’il mangeait des bébés. #Pas de bébé – Jethro Nolen (@JethroNolen) 30 janvier 2021

D’autres ont appelé les réseaux d’information à « arrêtez de donner une plate-forme à ces gens, » affirmant que les médias « ne devraient pas se concentrer sur cette crise mentale comme un spectacle » et devraient plutôt trouver «des moyens d’aider les gens à retrouver un ancrage dans la vérité».

Pour l’amour de Dieu, arrêtez de donner à ces gens une plateforme https://t.co/a5cUCa0bFv – Nick (@NickZararis) 30 janvier 2021

Alors, voici la question encore plus grande. S’il croyait vraiment tout cela, qu’est-ce qui l’a ramené à la réalité? Nous ne devrions pas nous concentrer sur cette crise mentale comme un spectacle, nous devrions trouver des moyens d’aider les gens à retrouver un ancrage dans la vérité. – Travis Ketchum (@TravisKetchum) 30 janvier 2021

« Presque aucune des personnes qui ont des idées délirantes profondément ancrées ne pourra simplement actionner un interrupteur et l’éteindre, » un utilisateur de Twitter est intervenu. « L’histoire de ce type est intéressante mais je ne pense pas qu’il détienne des réponses sur la façon de ramener ces gens. »

"et maintenant je ne le fais pas!" presque aucune des personnes qui ont des idées délirantes profondes ne pourra simplement actionner un interrupteur et l’éteindre, l’histoire de ce type est intéressante mais ne pense pas qu’il détienne des réponses sur la façon de ramener ces personnes. – si vous êtes anti-antifa, vous êtes profa (@ JohnSmi48253239) 30 janvier 2021

Jadeja a déjà été profilée par le Washington Post et d’autres médias. Son apparition sur CNN faisait partie de la série «d’investigation» du réseau plongeant dans le mouvement Qanon intitulée «À l’intérieur de la théorie du complot QAnon».

Anderson affirme que ses reportages sur le mouvement QAnon sont « Quelque chose d’un projet personnel, » comme les théoriciens du complot l’appelaient un «Pédophile» et l’a lié au prédateur sexuel défunt Jeffrey Epstein à travers « Faux journaux de vol. »

Jadeja réside à Sydney, en Australie, et affirme qu’il a cessé de croire aux théories du complot de QAnon après avoir regardé des vidéos YouTube démystifiant de nombreuses théories poussées par le mouvement.

