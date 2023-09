Vous avez une vision de 20/20 si vous parvenez à trouver les objets cachés dans la pièce encombrée en seulement 20 secondes

VOUS pourriez avoir une vision de 20/20 si vous parvenez à trouver tous les objets cachés dans cette pièce encombrée en seulement 20 secondes.

Enfouis dans cette image déroutante se trouvent six objets, mais les repérer peut être plus difficile que vous ne le pensez.

Saurez-vous repérer les six éléments de ce défi d’illusion d’optique ? Crédit : tiktok/@aiispy

Ne laissez pas les couleurs vives et les paysages chaleureux vous distraire Crédit : tiktok/@aiispy

La pièce en désordre regorge de couleurs alors que des objets aléatoires inondent l’espace, vous distrayant de la tâche à accomplir.

Publié sur TikTok par AI-Spy, le créateur met les téléspectateurs au défi de trouver une paire d’yeux, une souris, trois araignées et une montgolfière.

Mais il y a un hic : vous n’avez que 20 secondes pour terminer le jeu.

Parmi une série d’animaux, d’objets de chambre, de jouets et de livres, les six objets restent cachés dans le fouillis et n’attendent que d’être retrouvés.

La vidéo traverse la pièce, vous laissant suffisamment d’espace pour effectuer votre recherche avant la fin du temps imparti.

Ne laissez pas les scènes relaxantes vous faire baisser les yeux, car vous aurez besoin d’une vision extrêmement nette pour relever le défi.

Les illusions d’optique deviennent une méthode populaire pour résoudre des énigmes dans les activités quotidiennes qui testent non seulement votre intelligence, mais aussi votre vue.

Alors, avez-vous déjà repéré les objets ?

Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des difficultés, nous avons la solution ci-dessous.

Si vous concentrez vos yeux sur le sol près du bateau jouet, vous pourriez apercevoir quelque chose de suspect.

La zone de la fenêtre semble également cacher l’une des créatures.

Si vous prenez une seconde pour profiter de la vue à l’extérieur de la pièce confortable, vous pourrez apercevoir quelque chose flotter dans le ciel gris.

Le désordre sur le lit est assez gênant pour les yeux, mais une araignée s’y cachera si vous regardez bien.

Un autre peut être repéré suspendu à une ampoule au-dessus.

Et enfin, un coup d’œil sous le lit révélera une paire d’yeux effrayants qui vous fixent.

Mais si cette illusion d’optique était trop difficile – ou trop facile – pour vous, alors pourquoi ne pas essayer ces jeux amusants ?

Si vous parvenez à repérer le chien caché sournoisement dans ce champ de maïs en 23 secondes ou moins, vous avez probablement une vision de 20/20.

Vous n’avez que 16 secondes pour repérer l’adorable imposteur dans cette illusion d’optique délicate.

Et le visage que vous remarquerez en premier dans cette illusion d’optique ahurissante pourrait en révéler beaucoup sur vous.

Il y a quatre éléments cachés sur le côté gauche