Vous avez une vision de 20/20 si vous parvenez à repérer les trois renards cachés parmi les pandas roux en moins de dix secondes

SI vous pouvez repérer les trois renards cachés parmi les pandas roux sur cette image en moins de dix secondes, alors vous n’avez probablement pas besoin de lunettes..

L’image ci-dessous a dérouté les fanatiques de l’illusion d’optique alors qu’ils avaient du mal à trouver les renards camouflés.

Le chronomètre démarre maintenant, parviendrez-vous à trouver vos renards cachés ? Crédit : Gergely Dudás

L’image encombrée montre une page remplie de pandas et se compose principalement des couleurs blanc, orange, marron et noir.

Ceci est fait délibérément par le concepteur pour rendre ce casse-tête d’autant plus difficile qu’il est difficile de différencier les deux animaux.

Les avez-vous déjà trouvés ?

Si ce n’est pas le cas, voici un indice, concentrez-vous sur chaque panda séparément et ne vous attendez pas à ce qu’ils soient différents des renards.

La seule différence entre les renards et les pandas est que les ours ont des marques brunes autour des yeux.

Les réponses à cette embêtante énigme se trouvent en bas et au centre de l’image, à gauche et à mi-hauteur et enfin au centre en haut.

Vous ne les avez toujours pas trouvés ?

Ne vous inquiétez pas, continuez à faire défiler et la réponse est en bas.

Mais ne vous laissez pas décourager par ce défi particulièrement difficile, car tenter régulièrement ces énigmes peut présenter des avantages surprenants.

La curiosité humaine signifie que résoudre ces énigmes déroutantes peut non seulement nous apporter un grand sentiment de satisfaction, mais peut également améliorer notre QI.

Nous avons déjà expliqué que ces images ne se limitent pas à trouver et à jouer : certains jeux peuvent réellement améliorer les performances de notre cerveau.

Des psychologues de l’Université de Glasgow ont découvert que regarder une illusion d’optique peut améliorer la vue en vous permettant de voir les petits caractères.

Et selon ZenBuisness : « Ces énigmes visuelles peuvent vous offrir un bon entraînement mental qui peut, à son tour, vous aider à réfléchir plus efficacement et à résoudre des problèmes plus facilement. »

Pour des énigmes plus délicates, voyez pourquoi vous faites partie des 5 % de la population les plus riches si vous pouvez repérer la chouette et la grenouille.

Ou voyez si vous avez une vision laser si vous pouvez repérer le chat caché dans la chambre.