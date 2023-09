Vous avez une vision de 20/20 si vous parvenez à repérer les cinq citrons cachés parmi les poussins en moins de 15 secondes

Un casse-tête déroutant a dérouté même les énigmes les plus perçantes.

Le but de l’illusion est de trouver les cinq citrons cachés par les poussins gazouillants en seulement 15 secondes.

Parviendrez-vous à trouver les citrons que cachent les poussins avant que 15 secondes ne se soient écoulées ?

Démarrez l’horloge ! Si vous les trouvez tous, vous avez une vision plus nette que la plupart.

L’image montre un troupeau de poussins jaune vif se tenant côte à côte, ne laissant aucun espace libre.

L’illusion est particulièrement difficile car les citrons sont de la même couleur que les poussins, ce qui joue des tours à vos yeux.

Il y a aussi des accessoires repérés au hasard sur la page.

Cela ajoute une couche supplémentaire délicate, car ils vous attirent et détournent votre attention des citrons.

Et ne continuez pas à chercher des agrumes autour de la tête des poussins, car ils peuvent également s’attarder sur le côté.

Les avez-vous déjà trouvés ? Ils se cachent à la vue de tous !

N’abandonnez pas si le temps imparti est écoulé. Le simple fait de pouvoir localiser les citrons signifie que vos capacités visuelles sont probablement supérieures à la moyenne.

Et maintenant?

Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez toujours pas, voici un indice.

Plutôt que de chercher à trouver le contour du citron, étudiez simplement chaque poussin et recherchez tout ce qui est irrégulier.

Toujours pas de chance ? Ne vous découragez pas, nous avons inclus la réponse ci-dessous.

Et n’arrêtez pas non plus d’essayer ces casse-têtes délicats, car ils peuvent améliorer la créativité, la confiance et la mémoire.

En outre, des psychologues de l’Université de Glasgow ont découvert que regarder une illusion d’optique peut réellement améliorer la vue en vous permettant de voir les petits caractères.

En attendant, pourquoi ne pas essayer différentes énigmes pendant que vous faites défiler vers le bas.

Testez votre courage mental et repérez le chat qui se cache dans le temple.

Ou résolvez cette énigme pour prouver que vous avez un QI élevé.

Les citrons se trouvent sur une ligne diagonale allant du coin supérieur gauche de l’image au coin inférieur droit.