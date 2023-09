Vous avez une vision de 20/20 si vous parvenez à repérer la pépite d’OR posée sur le sol – vos compétences pourraient vous rendre riche

Une pépite d’OR d’une valeur d’environ 2 500 dollars a été découverte dans l’Outback australien par une famille de grands prospecteurs.

Tyler Mahoney, qui apparaît régulièrement dans l’émission de télé-réalité Gold Rush, a publié une vidéo de l’endroit où son père a repéré le métal précieux.

7 Pouvez-vous repérer l’or sur cette image ?

7 Tyler Mahoney fait en sorte que TikTok montre les découvertes impressionnantes de sa famille Crédit : Instagram/tyler_m_mahoney

Voyez si vous pouvez repérer la pépite d’or dans l’image et vous pourriez avoir une vision de 20/20.

Une compétence qui pourrait vous rendre riche.

Faites défiler vers le bas pour voir l’or révélé sur la photo.

L’or a été découvert la semaine dernière sur la ferme minière aurifère de Mahoney, près de Kalgoorlie, en Australie occidentale.

Cette trouvaille coûteuse est d’autant plus impressionnante que la pépite était recouverte de terre rouge, ce qui signifie qu’elle ne brillait pas et ne se démarquait pas comme on pourrait s’y attendre.

Sur une vidéo publiée sur Le TikTok de Tyler elle montre l’or dans sa main en disant que son père « a gagné 2 500 $ avant le petit-déjeuner ».

Le morceau qu’ils ont trouvé pèse environ 25 grammes, ce qui en fait une grande quantité d’or étant donné que la plupart des métaux précieux se trouvent sous forme de petits flocons.

Le nom réel du minéral est une pépite d’or alluviale, ce qui signifie qu’il a été forcé de remonter à la surface depuis son emplacement d’origine pendant des milliers d’années, ce qui en fait une trouvaille chanceuse.

La valeur élevée de la pépite est à peu près la même que celle que la famille gagnerait dans une bonne journée, les laissant plus que heureux.

L’ancien modèle, 27 ans, est devenu le visage de l’exploitation aurifère moderne en Australie et compte plus de 188 000 TIC Tac abonnés et 113 000 Instagram suiveurs.

Elle vient également d’écrire un livre sur sa vie intelligemment intitulé Gold Digger.

Il raconte l’histoire d’une industrie dominée par les hommes, en proie à la discrimination et au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans laquelle on demande aux femmes de se pencher.

Les efforts extraordinaires déployés par les chasseurs de trésors frappés par la fièvre de l’or pour rechercher des richesses incalculables enfouies profondément sous terre sont également révélés.

Elle a dit Le courrier quotidien: « C’est une telle poussée de dopamine, c’est assez addictif, d’où la fièvre de l’or.

« C’est comme lorsque vous gagnez au loto ou sur un scratch : une grande montée d’excitation.

« C’est encore plus excitant quand il s’agit de vos revenus et que vous ne gagnez que ce que vous trouvez. »

Mahoney est un prospecteur de quatrième génération dont l’arrière-grand-père Ned a démarré la ferme et possède une grande parcelle qui porte son nom sur les champs aurifères de Murchison en Australie occidentale.

La mère de Tyler a trouvé un jour une pépite qui a rapporté la somme époustouflante de 51 320 £ alors que le trésor pesait 311,8 g.

Plus tôt cette année, un prospecteur qui prétend avoir trouvé de l’or près d’une grande ville britannique garde secret l’emplacement du trésor.

Andy Brooke, 37 ans, a déclaré avoir trouvé des grains de métal précieux dans un ruisseau au sud de Birmingham.

Il envisage maintenant de retourner sur place pour voir s’il peut trouver la source de l’or, qui pourrait valoir une fortune.

7 La pièce d’or est entourée du cercle rouge Crédit : TikTok/tylermahoney8

7 L’or était difficile à trouver car il perdait son aspect brillant après avoir été enfoui sous terre.

7 Le père de Tyler a repéré le métal précieux même s’il était recouvert de terre Crédit : Instagram/tyler_m_mahoney