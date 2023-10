POUVEZ-VOUS repérer les six animaux cachés dans cette image ? Si tel est le cas, vous avez certainement une vision de 20/20 et un QI élevé.

Préparez-vous à relever un défi et essayez de déchiffrer cette illusion d’optique époustouflante en seulement 18 secondes.

Vous faites partie du premier pour cent des gens si vous parvenez à repérer tous les animaux dans cette illusion d’optique. Crédit : TikTok

L’utilisateur de TikTok, Rana Arshad, a partagé le casse-tête Crédit : TikTok

Cette image délicate peut tester votre puissance optique et vos capacités d’observation.

Au premier coup d’œil, vous ne réaliserez peut-être pas qu’il contient plusieurs animaux.

L’illusion d’optique a été détruite par l’utilisateur de TikTok, Rana Arshad, qui a mis ses abonnés au défi d’essayer de repérer toutes les créatures.

“Regardez attentivement, car c’est un peu délicat”, a-t-il déclaré.

“Si vous l’avez compris, faites-moi savoir combien il y en avait dans les commentaires.”

Les suppositions allaient de cinq à huit animaux sur les images, car de plus en plus de créatures apparaissent à mesure que les gens regardent l’image.

De nombreux téléspectateurs ont retrouvé l’ours, la chauve-souris, le singe, le chien et le chat.

D’autres ont également repéré l’écureuil derrière le chat sur sa queue – même si certains pensaient qu’il pourrait s’agir d’un lapin.

Si vous avez réussi à retrouver les six animaux en seulement 18 secondes, félicitations !

Beaucoup ont répondu correctement, avec un message : “Il y a un écureuil derrière le chat sur sa queue et il y a un chien, une chauve-souris, un ours, un chat et un singe.”

Pendant ce temps, lorsque vous regardez pour la première fois cette illusion d’optique, vous ne réalisez peut-être pas qu’elle contient plusieurs triangles.

En fait, l’image est composée de plusieurs triangles, bien plus qu’on pourrait le penser à première vue, et seule une partie de la population peut tous les repérer en quelques secondes seulement.

Seuls ceux qui ont une vision de 20/20 peuvent voir la fraise cachée dans le fruit en moins de 103 secondes. Crédit : Boutique Ice Head

Envie de vous lancer un autre défi ? Essayez de repérer la fraise dans le casse-tête délicat ci-dessus en moins de 103 secondes.

Deux amateurs de puzzles sur cinq renonceront à chercher le fruit dans l’image estivale.

Prouvez que vous êtes au-dessus de la moyenne en résolvant le puzzle en une minute et demie.

Ceux qui le résoudront dans les délais et sans aide pourront se vanter d’avoir un excellent sens du détail.

Avez-vous réussi à localiser la fraise cachée parmi les fruits ? Crédit : Boutique Ice Head

Vous pouvez également tenter votre chance en trouvant la grenouille cachée dans cette illusion d’optique Crédit : Freshers Live

Ou peut-être essayez de trouver l’étrange grenouille cachée dans notre autre illusion d’optique hallucinante.

Les personnes très intelligentes peuvent résoudre rapidement ce casse-tête ahurissant en seulement 12 secondes ou moins.

Regardez-le attentivement et essayez de découvrir facilement l’étrange grenouille cachée dans cette illusion d’optique – vous avez 12 secondes.

Selon FreshersLive.com, les personnes ayant une vision élevée peuvent repérer l’étrange grenouille cachée en peu de temps.

Si vous êtes un génie, vous pouvez découvrir cette illusion d’optique en l’observant en quelques secondes.