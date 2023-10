Alors que la saison effrayante atteint son apogée, quoi de plus effrayant que de tenter de résoudre ce casse-tête étrange.

Ce casse-tête festif incite même les joueurs les plus enthousiastes à se gratter la tête à la recherche de la solution.

Essayez de retrouver les fantômes qui lisent des livres en moins de 23 secondes, le temps presse… Crédit : Test Prep Insight

Le but du jeu est de repérer les quatre fantômes en train de lire un livre en moins de 23 secondes et de prouver que vous avez un QI élevé et des yeux de faucon.

La durée moyenne de ce puzzle est de 64 secondes, mais parviendrez-vous à le battre ?

L’image montre un éventail de fantômes tous regroupés et portant différentes tenues à la mode, et certains jouent même d’un instrument !

Lorsque vous tentez ce défi, vous devez faire preuve d’intelligence, car cette image est conçue pour effrayer vos yeux et les distraire de la tâche.

C’est parce qu’ils sont submergés par tous les fantômes similaires qui grouillent en arrière-plan.

Avez-vous déjà trouvé les poltergeists effrontés ?

Voici un indice, les livres qu’ils lisent ont une couleur rose pâle qui, si vous regardez bien, les rendra plus faciles à repérer.

Toujours pas de chance ? Sinon, ne vous découragez pas, car il s’agit de l’une de nos énigmes effrayantes les plus difficiles, et la réponse est incluse en bas.

En attendant, pourquoi ne pas tenter d’autres défis festifs pendant que vous faites défiler la page ?

Repérez le chat noir et prouvez que vous avez une vision 20/20, ou trouvez le chat espiègle caché parmi les objets festifs.

Et n’abandonnez pas d’essayer ces teasers gênants, car ils peuvent améliorer la santé cérébrale et même améliorer la vue.

Selon ZenBuisness : « Ces énigmes visuelles peuvent vous offrir un bon entraînement mental qui peut, à son tour, vous aider à réfléchir plus efficacement et à résoudre les problèmes plus facilement. »

Et les universités de York et de Glasgow ont découvert que regarder une illusion d’optique peut améliorer l’acuité visuelle et vous permettre de voir les petits caractères.

La réponse à cette tâche visuelle se trouve dans chaque coin de l’image, avec un fantôme par section.

Les voilà, les avez-vous trouvés ? Crédit : Test Prep Insight

Essayez de trouver le chat qui se cache dans cette image effrayante

Voici le puzzle du chat noir évoqué plus haut.

Caché en arrière-plan du cliché, se trouve un petit chat noir.

Celui-ci est difficile, nous ne fixerons donc pas de limite de temps, comme la plupart des gens échouer pour le trouver du tout.

Peux-tu le voir? Ou avez-vous du mal à le retrouver ?

Voici un indice. Dirigez votre regard sur les ballons dispersés autour de la photo.

Si vous rencontrez toujours des difficultés, ne vous inquiétez pas, nous avons inclus la réponse ci-dessous.