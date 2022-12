Vous avez une Nintendo Switch ? Voici nos jeux gratuits préférés

Il existe un tas d’excellents jeux pour la Nintendo Switch, et des tonnes de favoris de la famille. Mais il y en a aussi qui ne coûtent rien. Les bons aussi. Les jeux gratuits constituent désormais un sous-ensemble croissant du monde des consoles : Les gars de l’automneRocket League et Ville à élimination directe sont des incontournables. Nintendo en a quelques-uns, mais mon préféré reste Tetris 99.

Bien que ces jeux proposent tous des moyens d’acheter des mises à niveau, principalement pour la monnaie du jeu, vous n’avez pas besoin d’acheter ces extras pour profiter des jeux. Je recommanderais généralement de sauter les extras, en fait.

Aucun de ces jeux ne nécessite Commutateur Nintendo en ligne jouer, sauf pour Tetris 99.

Médiatonique Vous êtes un petit personnage câlin essayant de survivre dans une série de jeux d’élimination dans ce jeu de plateforme absurde de style Battle Royale. Plusieurs modes de jeu gardent les choses inattendues, et il y a beaucoup d’objectifs et de réalisations à débloquer. Le port Switch a un certain ralentissement de la fréquence d’images, mais c’est toujours très amusant.

Nintendo C’est peut-être la meilleure réinvention du jeu Battle Royale jamais réalisée. Vous essaierez de survivre en jouant à Tetris contre 99 autres joueurs, et vous échouerez. Beaucoup. Et l’aimer. Les achats optionnels dans le jeu offrent des modes hors ligne et des défis supplémentaires, que j’ai achetés parce que j’adore ce jeu en morceaux. Un inconvénient : vous avez besoin d’un abonnement Switch Online pour jouer à celui-ci, qui coûte 20 $ par an. (Switch Online est nécessaire pour jouer à la plupart des jeux en ligne, donc ça vaut le coup.)

James Martin/Crumpe Jouer à Fortnite sur iOS n’est peut-être pas aussi simple qu’auparavant, mais Fortnite sur le commutateur est toujours assez bon. Fortnite peut sembler meilleur sur la PS5, la Xbox Series X et même la PS4 et la Xbox One, mais la version Switch de ce jeu en constante évolution est toujours idéale pour être à la fois connectée à la télévision et portable. C’est aussi un jeu croisé, vous pouvez donc jouer avec des amis sur d’autres plateformes.

Nintendo Créé par le même développeur que le classique indépendant Journey, ce jeu d’exploration magnifique et méditatif vous envoie voler vers des royaumes magiques, en ajoutant une narration avec un minimum de touches. Le jeu propose un jeu en ligne où vous interagissez avec les autres de manière positive, mais pas par le biais de discussions.

Nintendo Ce jeu de football avec des voitures de course est génial depuis des années, mais depuis qu’il est passé à un modèle gratuit, il vaut toujours la peine d’y jouer. La compétition reste extrêmement addictive et extrêmement difficile à maîtriser. Cela vaut la peine d’essayer si vous ne l’avez pas déjà fait.

Studios EA/Velan Splatoon, mais avec des ballons chasseurs. Ce charmant jeu d’EA nous a conquis dès sa sortie, mais il est également passé au free-to-play récemment. Les compétitions dans les arènes 3D peuvent devenir intenses, mais les commandes Switch sont parfaitement conçues. Il existe une version améliorée que vous pouvez acheter, mais la version gratuite est plus que suffisante pour jouer pour un plaisir occasionnel.

Nintendo Toby Fox, créateur du chef-d’œuvre indépendant Sous-titre, travaille depuis sur un RPG épisodique appelé Deltarune. Cela ressemble à un jeu 8 bits perdu depuis longtemps, c’est super bizarre, et ça vaut vraiment la peine d’y jouer si vous aimez les RPG ou les jeux indépendants. Les prochains chapitres ne seront pas gratuits, mais profitez-en pendant qu’ils sont ici.

FAQ

Est-ce que ces jeux essaient de me faire acheter des choses ? Les jeux gratuits fonctionnent en proposant des achats optionnels dans le jeu, et tous (à l’exception de Deltarune) suivent ce modèle. Les extras ne sont pas nécessaires, mais prennent souvent la forme de monnaie dans le jeu pour débloquer des objets, de l’expérience ou des modes bonus. Gardez simplement un œil sur les jeunes enfants pour vous assurer qu’ils n’essaient pas d’acheter des extras dans le jeu et gardez vos paramètres Switch eShop verrouillés avec un mot de passe au cas où.

Ai-je besoin de Nintendo Switch Online pour jouer ? La plupart de ces jeux ne nécessitent pas le service Switch Online basé sur un abonnement de Nintendo pour jouer, ce qui les rend encore plus abordables (et, peut-être, vous encourage à acheter des extras dans le jeu). Une exception est Tetris 99, qui nécessite Nintendo Switch Online pour jouer.