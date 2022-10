Vous avez une fournaise au gaz? Des prix plus élevés pour chauffer votre maison “ne s’en vont pas”

Environ la moitié des maisons canadiennes sont chauffées avec des fournaises au gaz et les analystes de l’énergie disent que ces propriétaires devraient s’habituer à l’idée que les prix du gaz ne vont pas retomber aux bas niveaux observés ces dernières années.

Bien que l’hiver ne soit pas encore arrivé, les factures de services publics plus élevées sont un autre nouveau coût auquel sont confrontés les Canadiens déjà éprouvés par des mois d’inflation des prix des aliments et de nombreux autres biens et services.

“Cela dépend de l’endroit où vous vous trouvez au Canada, mais en général, une augmentation d’environ 30% de votre facture d’électricité”, a déclaré Jackie Forrest, directrice exécutive de l’ARC Energy Research Institute à Calgary.

“Et je m’attends à ce que cela ne disparaisse pas.”

Le gaz naturel, composé principalement de méthane, un combustible fossile, est largement utilisé pour chauffer les maisons de l’ouest de l’Ontario, tandis que l’électricité et le mazout sont les principales sources de chauffage des maisons du Québec au Canada atlantique.

Bien que plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation du prix du gaz naturel, les experts affirment que les propriétaires peuvent prendre des mesures pour réduire leurs factures de chauffage, y compris, pour certains, arrêter complètement le gaz.

“Il y a en fait un certain nombre de choses que l’on peut faire même sans dépenser beaucoup d’argent”, a déclaré Violet Kopperson, conseillère en énergie au Windfall Ecology Centre à Aurora, en Ontario, juste au nord de Toronto.

Fluctuations des prix, guerre et exportations

Cet été, les prix du gaz naturel au Canada ont grimpé à environ neuf dollars le gigajoule (GJ), environ trois fois et demie le taux moyen des six dernières années, explique Forrest, un analyste de l’énergie avec 25 ans d’expérience.

Ils se sont atténués dernièrement, mais elle dit qu’ils ne reviendront pas à une moyenne d’environ 2,90 $ par GJ à laquelle les Canadiens se sont habitués depuis 2016 environ.

“Je pense que les six dernières années ont été une période inhabituelle où nous avions du gaz très bon marché. Je ne pense pas que ce soit l’avenir”, a déclaré Forrest.

Jackie Forrest, directrice exécutive de l’ARC Energy Research Institute à Calgary, affirme que la hausse des prix du gaz naturel « ne va pas disparaître ». (Colin Hall/CBC)

Pendant plusieurs années, il y a eu des niveaux élevés de production de gaz naturel en Amérique du Nord et, a-t-elle expliqué, un niveau infime d’exportations.

Plus récemment, cependant, les producteurs nord-américains de gaz naturel ont accru leurs exportations. Le changement est dû en partie à la demande accrue des pays européens qui ont rompu leurs liens avec la Russie suite à son invasion de l’Ukraine, ou qui ont été coupés de l’accès au russe par Vladimir Poutine en représailles aux sanctions économiques.

Alors qu’environ 10 % de la production nord-américaine est actuellement exportée, Forrest affirme que les exportations continueront d’augmenter.

“Avant la fin de cette décennie, nous enverrons environ 20 % de la production nord-américaine à l’étranger”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne voit pas l’industrie augmenter la production pour contrôler les prix.

“Nous allons avoir des prix du gaz structurellement plus élevés qu’auparavant”, a-t-elle déclaré, “donc cela change vraiment la dynamique des marchés gaziers nord-américains”.

Votre facture et des astuces pour la réduire

Une facture de gaz est plus que le coût du gaz, note Forrest.

“Le coût de l’énergie représente à peu près un tiers de votre facture. Vous avez d’autres choses comme les frais de distribution et de transmission et vous avez des prix du carbone et des choses comme ça.”

Mais il existe des moyens simples de réduire cette facture de chauffage compliquée.

Violet Kopperson est conseillère en énergie au Windfall Ecology Centre à Aurora, en Ontario. Elle dit qu’il y a beaucoup de choses que les propriétaires peuvent faire pour réduire leurs factures de gaz sans trop de frais. (James Dunne/CBC)

Kopperson, dont le travail consiste à évaluer l’efficacité énergétique des maisons et à fournir des conseils aux propriétaires, a de nombreux conseils.

Les actions simples et peu coûteuses incluent des éléments tels que :

Baisser le thermostat pendant que vous dormez.

Assurez-vous que les portes extérieures sont munies de coupe-froid et de balayages pour empêcher la chaleur de s’échapper.

Étanchéité autour des petits trous pour les câbles et les évents.

Remplacez vos toilettes par des pommes de douche à faible débit.

Une douche à faible débit est moins chère car “plus vous utilisez d’eau chaude, plus vous utilisez d’énergie”, a déclaré Kopperson.

Des changements plus coûteux peuvent inclure la mise à niveau vers des fenêtres à triple vitrage et l’ajout d’isolation à votre grenier ou à vos murs.

Arrêter le gaz, avec des subventions

Kopperson recommande également aux propriétaires de jeter un coup d’œil au gouvernement fédéral subventions et prêts pour améliorer l’efficacité énergétique de votre maison, ce qui peut compenser une partie de ces coûts de rénovation. Quelques provinces et villes ont également des incitations financières pour les rénovations.

Suzanne Kettley d’Ottawa remplace le gaz naturel dans sa maison par des thermopompes et de l’électricité. Elle voulait réduire son empreinte carbone et espère également éviter les prix élevés du gaz naturel. (Toni Choueiri/CBC)

Suzanne Kettley, d’Ottawa, profite de ces programmes pour améliorer l’efficacité énergétique de sa maison et arrêter complètement l’essence.

Elle vient de remplacer sa fournaise par une thermopompe pour garder sa maison confortable en hiver et fraîche en été. Bientôt, elle ajoutera un chauffe-eau hybride qui utilise une pompe à chaleur et l’électricité pour produire de l’eau chaude.

“J’ai de la chance car en même temps que je vais réduire mon empreinte carbone, je vais aussi éviter la hausse des prix de l’essence.”

Elle espère également réaliser des économies à long terme en traitant avec une seule entreprise de services publics et une seule forme d’électricité.

“Si je paie des frais de livraison et des frais d’administration, si je ne les paie qu’une seule fois à une seule entreprise, cela reviendra moins cher.”

Une partie du nouveau système de pompe à chaleur à l’extérieur de la maison de Kettley à Ottawa. (Toni Choueiri/CBC)

Les prix élevés sont relatifs

À mesure que les prix augmentent au Canada, les consommateurs pourraient trouver un certain soulagement dans le fait que la situation ici n’est pas aussi mauvaise qu’en Europe.

Là-bas, les gouvernements ont demandé aux gens de réduire leur consommation et de limiter la température de leur logement, tandis que certaines entreprises ont réduit leurs heures d’ouverture ou même fermé en raison de coûts de chauffage plus élevés.

Cette semaine, les dirigeants de l’Union européenne débattu mais sans parvenir à un accord sur le plafonnement des prix de l’essence même si plus tôt cette année, l’idée a été soutenue par 15 pays de l’UE.

Le nouveau marché européen du gaz nord-américain signifie que le Canada n’est plus une « île embouteillée » où l’approvisionnement en gaz n’a d’autre destination que la consommation intérieure et américaine.

“Nous sommes plus influencés par ce qui se passe dans le reste du monde”, a déclaré Forrest.

“Nous avons toujours de l’énergie bon marché, mais ce n’est tout simplement pas aussi bon marché que nous en avons l’habitude.”