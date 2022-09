Les cuisinières à gaz affectent la qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison, en faisant circuler des polluants qui augmentent le risque d’asthme et d’autres maladies.



Dans des articles de blog précédents, j’ai discuté des méfaits pour la santé de la pollution de l’air extérieur et de la façon de réduire les risques pour la santé en réduisant votre exposition. De plus en plus de preuves suggèrent que nous devrions également penser à la qualité de l’air intérieur, et la recherche souligne les méfaits potentiels des cuisinières à gaz.

Si vous avez une cuisinière à gaz, comme beaucoup de gens le font, comprendre les problèmes et prendre quelques mesures peut aider à protéger votre foyer. Ces étapes peuvent également contribuer à améliorer la qualité de l’air extérieur.

Les cuisinières à gaz sont liées à l’asthme infantile

Cuisiner avec des cuisinières à gaz crée du dioxyde d’azote et libère de minuscules particules en suspension dans l’air appelées PM2,5, qui sont toutes deux des irritants pulmonaires. Le dioxyde d’azote a été associé à l’asthme infantile. Au cours de la seule année 2019, près de deux millions de cas dans le monde de nouvel asthme infantile ont été estimés être dus à la pollution par le dioxyde d’azote.

Les enfants vivant dans des ménages qui utilisent des cuisinières à gaz pour cuisiner sont 42% plus susceptibles d’avoir de l’asthme, selon une analyse de la recherche observationnelle. Bien que les études observationnelles ne puissent pas prouver que la cuisson au gaz est la cause directe de l’asthme, les données montrent également que plus le niveau de dioxyde d’azote est élevé, plus les symptômes de l’asthme chez les enfants et les adultes sont graves.

La cuisson et la cuisson effectuées avec des appareils à gaz peuvent dégager fortes concentrations de dioxyde d’azote. Une étude récente publiée par des chercheurs de Stanford a calculé que les émissions de dioxyde d’azote de certains brûleurs à gaz ou fours s’élève au-dessus de la norme fixée pour l’extérieur par l’Environmental Protection Agency (EPA) en quelques minutes. Actuellement, l’EPA n’a établi aucune norme pour les niveaux de sécurité à l’intérieur.

Des organismes comme le Société médicale du Massachusetts et l’American Medical Association tentent de sensibiliser les cliniciens et le public à ces risques. Pourtant, une grande partie de ces informations reste une surprise pour beaucoup.

Les cuisinières à gaz fuient même lorsqu’elles sont éteintes

L’étude de Stanford a testé des cuisinières à gaz dans 53 maisons. Tous les poêles fuyaient du gaz méthane, même lorsqu’ils étaient éteints. Ces fuites équivalaient à 76 % de leurs émissions totales de méthane. Le méthane et le dioxyde d’azote contribuent à la pollution de l’air en formant de l’ozone troposphérique et du smog. Le méthane est également un gaz à effet de serre majeur et aggrave le changement climatique. Notamment, dans cette étude, les émissions ni de méthane ni de dioxyde d’azote n’étaient liées à l’âge ou au prix du réchaud à gaz.

Produits chimiques toxiques dans les cuisinières à gaz et les pipelines

De plus, une étude de la Harvard TH Chan School of Public Health et de PSE Healthy Energy a montré que les appareils à gaz introduire d’autres produits chimiques toxiques dans les maisons. Les chercheurs ont collecté le gaz non brûlé des poêles et des pipelines de construction dans la grande région de Boston. Dans leur analyse, ils ont identifié 21 différents polluants atmosphériques dangereux connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). Par exemple, le benzène, l’hexane et le toluène étaient présents dans presque tous les échantillons de gaz testés. L’exposition à certains COV augmente les risques d’asthme, de cancer et d’autres maladies.

Comment pouvez-vous protéger la santé de votre ménage si vous avez une cuisinière à gaz ?

Vous pouvez prendre des mesures pour réduire les risques pour votre santé liés à la pollution intérieure, y compris celles-ci.

Aérez votre cuisine lorsque vous cuisinez

Ouvrez vos fenêtres pendant que vous cuisinez.

Utilisez des ventilateurs d’extraction qui déplacent l’air vers l’extérieur. Bien que cela contribue à la pollution extérieure, cela réduit l’exposition à un air malsain à des concentrations plus élevées dans des espaces confinés. (Les ventilateurs sans conduit qui font recirculer les fumées à travers les filtres ne fonctionnent pas aussi bien.)

Utiliser des purificateurs d’air

Bien qu’ils n’éliminent pas tous les polluants, les purificateurs d’air peuvent améliorer la qualité de l’air intérieur. Choisissez un purificateur d’air qui a un débit d’air pur (CADR) élevé adapté à la taille de votre pièce. Les purificateurs d’air sont faciles à déplacer, vous pouvez donc les placer près de la cuisine pendant la journée et les déplacer dans la chambre lorsque vous dormez. N’oubliez pas de remplacer les filtres lorsqu’ils sont sales.

Passer aux appareils électriques pour cuisiner

Le coût, l’encombrement et les préoccupations environnementales peuvent guider vos choix. La production de nouveaux appareils consomme des ressources naturelles et les anciens appareils finissent souvent dans des décharges. Voici quelques options à considérer :

Utilisez une bouilloire électrique au lieu de faire bouillir de l’eau sur la cuisinière.

Cuisinez avec une mijoteuse électrique, un autocuiseur, un cuiseur à riz, un four grille-pain ou un micro-ondes.

Remplacer une cuisinière à gaz par une cuisinière électrique. Voir ces conseils pour faire ce changement et pour appareils de recyclage. Si vous êtes un résident du Massachusetts, vous pourriez être admissible à un 500 $ remise de Mass Save sur un échange cette année d’un gaz à une cuisinière à induction. (D’autres États peuvent offrir des incitations similaires.)

Faire le changement aiderait également l’environnement car les appareils électriques ne dépendent pas du gaz méthane, mais peuvent plutôt utiliser des sources d’énergie propres renouvelables. Et en fin de compte, prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique signifie prendre des mesures pour une planète plus saine et une meilleure santé pour vous.