Année après année, les cartes-cadeaux continuent de figurer parmi les cadeaux de Noël les plus populaires et 2020 n’a pas fait exception.

Les cartes-cadeaux étaient le deuxième cadeau le plus populaire pour 49% des consommateurs interrogés qui ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acheter entre trois et quatre cartes-cadeaux, selon l’enquête annuelle de la National Retail Federation.

Les dépenses totales de vacances en cartes-cadeaux devraient atteindre 27,5 milliards de dollars, a déclaré la fédération, notant que les consommateurs dépensaient en moyenne 163 dollars.

Mais si les consommateurs utiliseront les cartes plastiques ou les codes numériques, c’est une autre question. Selon une enquête de Bankrate.com, les adultes américains détiennent plus de 20 milliards de dollars de cartes-cadeaux inutilisées et d’autres crédits comme les bons de billets d’avion.

L’enquête a révélé que 25% des adultes ont laissé une carte-cadeau expirer à un moment donné, 22% ont perdu une carte-cadeau et 57% ont conservé une carte-cadeau non utilisée ou un crédit en magasin pendant plus d’un an.

Alors que la valeur moyenne des cartes inutilisées et des crédits en magasin était de 167 $ par personne, Bankrate a constaté que ceux dont le revenu annuel était de 80000 $ ou plus avaient la valeur moyenne inutilisée la plus élevée des cartes-cadeaux, comparativement à 93 $ pour ceux qui gagnent moins de 40000 $ et 135 $ pour ceux qui gagnent entre 40000 $ et 80 000 $.

Votre carte-cadeau deviendra-t-elle sans valeur?

La règle d’or avec une carte-cadeau? Utilisez-le avant de le perdre.

La Federal Trade Commission recommande d’utiliser la carte dès que possible. Il conseille également de traiter les cartes-cadeaux comme de l’argent comptant et de les utiliser tôt pour en obtenir la pleine valeur.

Autre bonne raison d’utiliser les cartes tôt ou tard: le risque que le détaillant ou le restaurant fasse faillite.

Alors que les cartes-cadeaux sont souvent acceptées après que les entreprises ont déposé une demande de protection en matière de faillite au chapitre 11, dans de nombreux cas, elles deviennent rapidement sans valeur.

« Je dis généralement aux gens s’ils ont des cartes-cadeaux dans leur portefeuille, utilisez-les hier », a déclaré Melissa Jacoby, professeur de droit des faillites à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, à USA TODAY.

Selon le groupe CoStar, plus de 40 grands détaillants ont déclaré faillite au milieu de la pandémie de coronavirus et plus de 11000 magasins ont été annoncés pour fermeture en 2020, ce qui bat les records de fermetures de magasins antérieurs.

D’autres fermetures sont attendues en 2021. Bien que JC Penney soit sorti de la faillite plus tôt ce mois-ci après avoir fermé plus de 150 magasins cette année, il prévoit de fermer 15 autres magasins ce printemps.

Vérifier les soldes des cartes-cadeaux populaires

Pour vous éviter une autre recherche Google indiquant où aller pour vérifier le solde des cartes-cadeaux, voici une liste des sites des principaux détaillants, à jour au 24 décembre. Une autre façon de vérifier les soldes est d’utiliser les applications de magasin et certains détaillants comme Target vous permettent pour ajouter des cartes-cadeaux aux portefeuilles d’applications.

Apple: https://secure.store.apple.com/shop/giftcard/balance

République de la banane: https://bananarepublic.gap.com/customerService/info.do?cid=61830

Barnes & Noble: www.barnesandnoble.com/account/giftcard/checkbalance/

Bath & Body Works: www.bathandbodyworks.com/giftcards

Belk: www.belk.com/gift-cards/#gift-card-modal

Meilleur achat: www.bestbuy.com/gift-card-balance

Atelier de carrosserie: www.thebodyshop.com/en-us/gift-card-balance

Articles de sport de Dick: www.dickssportinggoods.com/s/gift-cards

Dunkin ‘: www.dunkindonuts.com/en/dd-cards/check-balance

eBay: www.ebay.com/gft/balance

GameStop: www.gamestop.com/giftcards/

Écart: www.gap.com/customerService/info.do?cid=2116#

JC Penney: www.jcpenney.com/cart/giftcard

Home Depot: www.homedepot.com/mycheckout/giftcard#/

Kohl’s: www.kohls.com/giftcard/gift_card_check_balance.jsp

Kroger: www.kroger.com/checkGiftCardBalance

Lowe’s: www.lowes.com/l/gift-card-balance.html

Macy’s: www.macys.com/account/giftcardbalance

Mastercard: https://balance.mastercardgiftcard.com/

Nordstrom: www.nordstrom.com/nordstrom-gift-cards

Old Navy: https://oldnavy.gap.com/browse/info.do?cid=35433#giftcardbalance

rue21: www.rue21.com/store/jump/static/17800001

Sephora: www.sephora.com/beauty/giftcards

Shein: https://us.shein.com/giftcard.html

Starbucks: www.starbucks.com/card

Cible: www.target.com/guest/gift-card-balance

Ulta: www.ulta.com/guestservices/giftCards.jsp

Victoria’s Secret: www.victoriassecret.com/us/vs/gift-cards

Visa: https://usa.visa.com/support/consumer/gift-card-balance.html

Walmart: www.walmart.com/account/giftcards/balance

Zara: www.zara.com/us/en/z-zara-card/balance

Vérifier le solde de la carte-cadeau Amazon

Amazon dit que vous pouvez afficher le solde de votre carte-cadeau dans votre compte. De même, lorsque vous appliquez une carte-cadeau dans une commande ou que vous en ajoutez une à «Votre compte» pour de futurs achats, le solde sera stocké. Après avoir accédé à votre compte, sélectionnez «Cartes cadeaux» et consultez le solde des cartes-cadeaux Amazon.com.

Conseils d’utilisation des cartes-cadeaux

Si vous avez reçu une carte-cadeau, voici quelques conseils pour en tirer le meilleur parti:

Les petits caractères: Lisez les termes et conditions de la carte. Faites très attention à savoir si la carte est utilisable uniquement dans un certain magasin ou emplacement.

Honoraires: Certaines lois des États interdisent les frais de service et les dates d’expiration des cartes-cadeaux en magasin, mais les règles relatives aux cartes portant le nom d’une société de carte de crédit sont plus strictes. Ces cartes ne peuvent pas expirer pendant au moins cinq ans et ne peuvent pas faire l’objet d’une déduction de frais de service à moins qu’elles n’aient pas été utilisées dans les 12 mois.

Cartes bonus: C’est la saison de promotion des cartes-cadeaux des Fêtes, un moment où certains restaurants et magasins offrent des bonus avec des achats par carte-cadeau. Si vous recevez une carte-cadeau bonus, parfois appelée bonus, la plupart de celles-ci expireront. Vérifiez les termes.

Protégez votre carte: Certaines cartes-cadeaux peuvent être enregistrées en tant que cartes de crédit sur les sites Web répertoriés sur la carte, ce qui peut les protéger contre le vol ou la perte. Prenez également des photos du recto et du verso de la carte ou notez les détails de la carte, car certaines entreprises remplaceront les cartes perdues ou volées si vous pouvez fournir des détails. Enregistrez également les reçus avec les informations de la carte.

Cartes-cadeaux indésirables: Si vous obtenez une carte non désirée, vous pouvez la vendre contre de l’argent ou l’échanger contre une autre carte-cadeau sur des sites comme Cardpool.com, CardCash.com et Raise.com.

