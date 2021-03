Vous avez un vaccin. Walgreens a obtenu vos données.

Walgreens distribue maintenant des vaccins – et obtient quelques petites choses en retour. | Pat Greenhouse / Boston Globe via Getty Images

Les pharmacies de détail distribuent maintenant des vaccins Covid-19, et certaines d’entre elles l’utilisent comme une opportunité de profiter de vos informations.





Je suis devenu éligible pour recevoir le vaccin contre le coronavirus le 15 février. Espérant avoir un avantage sur les millions d’autres New-Yorkais nouvellement éligibles avec lesquels je serais en concurrence pour un rendez-vous, j’ai passé quelques jours avant le grand jour à déterminer comment et où pour vous inscrire à un vaccin entre les nombreux portails de mon état, de ma ville, des prestataires de soins de santé et des pharmacies de détail qui les distribuaient.

Et c’est là que j’ai remarqué quelque chose à propos de Walgreens:

J’adore donner mes données personnelles à Walgreens afin d’obtenir un vaccin potentiellement vital (et 1% de réduction sur tous les achats en magasin!) pic.twitter.com/7XYU5KDN3u – Sara Morrison (@SaraMorrison) 10 février 2021

En novembre dernier, l’administration Trump a annoncé un partenariat avec des pharmacies de détail pour distribuer des vaccins contre le coronavirus, ce qui fournirait aux gens de tout le pays plus d’endroits pour se procurer des vaccins et aux gens pour les administrer. C’est une bonne chose. L’autre aspect est que, comme l’a rapporté le Wall Street Journal cette semaine, certaines pharmacies profitent du programme pour gagner de l’argent supplémentaire grâce à leurs nouveaux clients.

Si vous planifiez un rendez-vous pour le vaccin Covid-19 avec de grandes chaînes de pharmacies telles que Walgreens ou CVS, vos données peuvent être utilisées pour renforcer les appareils de marketing importants de ces entreprises, leur donnant une source de revenus même au-delà de ce qu’elles ont payé pour l’administration des vaccins et tout ce que vous pourriez décider d’acheter pendant que vous êtes dans le magasin pour en obtenir un . Dans certains cas, vous êtes obligé de créer un compte auprès du magasin pour obtenir un vaccin, et désactiver votre compte obligatoire après coup n’est pas facile.

«Pour planifier les rendez-vous de vaccination, nous demandons aux gens de créer un compte Walgreens pour répondre aux exigences en matière de données et de rapports en ligne avant d’arriver dans un magasin», a déclaré un porte-parole de Walgreens à Recode. «Cela permet une expérience en magasin plus sûre et plus rationalisée – réduisant les files d’attente et les temps d’attente en magasin qui peuvent être un sous-produit de la collecte de ces informations au comptoir de la pharmacie.»

Lorsque vous accédez au planificateur de vaccins Walgreens, vous pouvez savoir s’il existe des vaccins disponibles dans votre région, mais vous ne pouvez pas voir où et quand les rendez-vous sont disponibles – et encore moins en planifier un – sans d’abord créer un compte Walgreens. Et cela signifie donner à Walgreens les informations qu’elle juge nécessaires pour créer ce compte, y compris votre nom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse, sexe (homme ou femme sont les seules options) et adresse e-mail. Vous vous inscrivez également automatiquement pour recevoir des e-mails marketing, que vous ne pourrez désactiver que plus tard via les paramètres de votre compte. Oh, et vous êtes encouragé à rejoindre le programme de fidélité myWalgreens, qui donne à Walgreens encore plus de données sur vos achats et vous inscrit automatiquement à encore plus d’e-mails marketing.

Cela ne s’applique pas à toutes les données que vous fournissez: toute information que vous fournissez dans le but de vous faire vacciner dans une pharmacie est protégée par la loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie (HIPAA).

Mais les données qui ne sont pas protégées peuvent être précieuses pour les pharmacies de détail auxquelles vous les donnez. Walgreens, par exemple, utilisera vos données pour vous cibler des publicités sur son site Web, sur les réseaux sociaux et dans les e-mails marketing – comme détaillé dans la politique de confidentialité de Walgreens:



Walgreens Walgreens utilisera vos données pour améliorer votre expérience tout en augmentant ses profits.

Walgreens facilite l’inscription à tout cela et est particulièrement agressif en ce qui concerne les demandes de données en général. Par exemple, il oblige désormais les clients à fournir une adresse e-mail valide pour s’inscrire à son programme de fidélité myWalgreens, qui suit tous les achats effectués à l’aide de votre carte myWalgreens. En passant, Walgreens a également récemment annoncé son Walgreens Advertising Group, une «offre de publicité moderne, à service complet et axée sur la personnalisation, basée sur des informations et des données riches de première partie» que les annonceurs peuvent utiliser pour cibler des publicités. La source de ces «riches données de première partie»? Ce serait le programme de fidélité.

Ce qui n’est pas si facile, c’est de désactiver votre compte Walgreens si vous le souhaitez après avoir reçu votre vaccin. En fait, vous ne pouvez même pas le faire en ligne. Vous devez appeler le service à la clientèle de Walgreens au 1-877-250-5823.



Walgreens Créer un compte Walgreens est obligatoire pour obtenir un vaccin. Se débarrasser de celui-ci nécessite un appel téléphonique au service client.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré à Recode que son accord avec les pharmacies participantes leur demandait d’utiliser un système de planification en ligne pour les rendez-vous pour les vaccins à des fins de distanciation sociale, et il permet aux pharmacies d’utiliser le leur. Walgreens a donc utilisé son système existant, qui oblige les patients à créer un compte. Walmart a fait de même, bien qu’il offre au moins aux patients la possibilité de refuser de recevoir des e-mails marketing lors de leur inscription, et ne nécessite rien d’autre qu’un nom et une adresse e-mail pour créer le compte.

Comme ce fut le cas avec Walgreens, se débarrasser de votre compte Walmart une fois que vous n’en avez plus besoin est un processus plus onéreux que de le créer. Dans ses instructions sur la façon de fermer votre compte, Walmart dit simplement de «contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l’aide» sans fournir d’instructions sur la façon de procéder. Mais si vous faites défiler un peu la page, vous verrez un bouton «Contactez-nous». Cliquez dessus et dites au chatbot qui apparaîtra que vous souhaitez désactiver votre compte, puis choisissez votre méthode de contact préférée (chat en ligne, téléphone ou e-mail). Cela prendra plusieurs minutes, mais votre compte sera désactivé.

Rite Aid et CVS, qui, avec Walgreens et Walmart, obtiennent la majorité des vaccins distribués par le biais du programme, ont déclaré à Recode qu’ils n’obligeaient pas les patients à ouvrir un compte pour obtenir un vaccin, mais qu’ils ne répondaient pas non plus au suivi. poser des questions pour savoir s’ils collectent des données auprès de patients à des fins non vaccinales, comment elles pourraient être utilisées et s’il existe un moyen de refuser la collecte de données ou de supprimer les données déjà collectées. CVS a dit au Wall Street Journal qu’il «resterait en contact» avec les clients après avoir reçu leur deuxième coup et espérait leur commercialiser des produits. La société a également déclaré qu’elle encouragerait les patients à rejoindre le programme de fidélité de CVS pendant leur rendez-vous pour les vaccins. Semblable à Walgreens, CVS dispose d’une branche publicitaire, annoncée en août dernier, qui s’appuie sur les données collectées via son programme de fidélité.

Recode a également contacté plusieurs autres entreprises avec lesquelles le gouvernement fédéral s’est associé pour fournir des vaccins, notamment Albertsons, Costco, Kroger et Publix, pour savoir si et comment ils collectaient des données sur leurs patients. Costco a été le seul à répondre, disant qu’il appréciait mon «intérêt et mon soutien» et n’avait aucun commentaire.

Cela dit: faites-vous vacciner. Oui, vous devrez peut-être vous inscrire d’abord pour un compte de magasin et ce n’est pas idéal. Oui, ce serait bien si le gouvernement avait mis en place des restrictions afin que les pharmacies de détail ne soient pas autorisées à collecter et à utiliser vos données de cette manière. Et oui, certaines pharmacies profitent d’une situation terrible pour profiter de vous, car la plupart des entreprises feront absolument tout ce qu’elles peuvent pour gagner de l’argent et vos données sont précieuses. Mais votre vie et votre santé sont encore plus précieuses, même si vous devez faire des compromis en matière de confidentialité pour les préserver.

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.