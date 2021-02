Que vous ayez lu à ce sujet dans les nouvelles ou entendu des récits personnels d’amis et de membres de votre famille, les vaccins COVID-19 peuvent provoquer des effets secondaires – mais il existe des moyens de minimiser les symptômes.

Le Dr Michael Daignault, médecin urgentiste à Los Angeles, a déclaré à USA TODAY que les symptômes post-vaccinaux courants ne devraient pas inciter les gens à se faire vacciner contre le coronavirus.

«Les effets secondaires du vaccin sont 100 fois meilleurs que le COVID lui-même», a-t-il déclaré. «J’ai vu de mes propres yeux ce que COVID fait aux gens et fait à leur corps – avoir des symptômes pendant quelques heures ou même une journée est beaucoup plus agréable.

Il a ajouté qu’une réaction vaccinale était en fait un bon signe. «Cela signifie que votre système immunitaire fonctionne», a-t-il expliqué.

Si vous cherchez à atténuer certains des effets secondaires potentiels, voici comment traiter certains symptômes courants:

Comment traiter la douleur au site d’injection du vaccin COVID-19:

Une zone qui peut réagir au vaccin est le bras où vous avez reçu le vaccin. Les Centers for Disease Control and Prevention répertorient la douleur et l’enflure au site d’injection comme des effets secondaires normaux. Voici quelques actions que vous pouvez effectuer:

Anti-douleurs: Bien que les CDC et l’Organisation mondiale de la santé recommandent de ne pas utiliser à titre préventif des analgésiques en vente libre tels que l’acétaminophène ou l’ibuprofène, ils les autorisent si des symptômes se développent après le coup. Cependant, Daignault recommande de consulter d’abord votre médecin si vous prenez déjà d’autres médicaments.

Plus:Les analgésiques Tylenol et Advil sont « parfaitement adaptés » aux séquelles du vaccin COVID-19, selon les experts

Refroidissez-le: «La glace est un excellent traitement pour l’enflure – plus pour la douleur, et elle est souvent négligée, mais c’est quelque chose que nous avons tous et elle n’interagit pas avec les médicaments que vous avez déjà», a déclaré Daignault. Hors de glace? Le CDC dit que vous pouvez également utiliser un «gant de toilette propre, frais et humide sur la zone».

Bains de sel d’Epsom: « Si c’est vraiment douloureux ou si vous avez des courbatures générales », a déclaré Daignault, « prenez simplement 2 tasses de sel d’Epsom, mettez-le dans de l’eau relativement chaude et trempez-y pendant 20 minutes, terminez par une douche froide et allez vous coucher . «

Exercez votre bras: « La douleur musculaire provient d’une inflammation localisée », a expliqué le Dr Richard Pan, pédiatre et sénateur de l’État de Californie qui préside le Comité sénatorial de la santé, à USA TODAY. « Donc, bouger le bras peut parfois faire que ça se sente mieux. »

Comment traiter les symptômes généraux du vaccin COVID-19:

Vous pouvez également ressentir des symptômes tels que fièvre, frissons, fatigue et maux de tête.

Se reposer: «Je dirais que vous vous reposez autant que vous le pouvez», dit Daignault, avant de conseiller de ne pas en faire trop. « J’encourage également les gens à vaquer à leurs activités quotidiennes … parce que vous voulez toujours maintenir le meilleur système cardiovasculaire possible. »

Boire des liquides: Le CDC recommande cela comme un moyen de «réduire l’inconfort causé par la fièvre».

Habillez-vous légèrement: Le CDC le recommande également pour les fièvres.

Quand devrais-je consulter un médecin pour mes symptômes vaccinaux?

Pan a dit que si vous sentez que vos réactions sont «particulièrement sévères» sans soulagement ou «prolongées» – durant plus que les quelques jours habituels – vous devriez appeler votre médecin.

Vaccin contre le covid19:Jeff Goldblum, Tyler Perry, la reine Elizabeth II, d’autres célébrités qui l’ont eu

Pan souligne également que «tout ce qui se passe après avoir reçu un vaccin n’est pas nécessairement dû au vaccin», ce qui signifie qu’une autre maladie pourrait causer des symptômes plus graves.

« Alors appelez votre médecin … certainement si vous sentez que vous avez besoin de soins médicaux, » dit-il. « Si vous êtes essoufflé, cela ne devrait pas être dû au vaccin. Alors ne pensez pas: ‘Eh bien, peut-être que ce n’est que le vaccin.' »

Le CDC recommande également de consulter votre médecin si la rougeur ou la douleur au site d’injection augmente après 24 heures.

Daignault a noté que les effets secondaires «les plus graves» que les gens pourraient ressentir du vaccin sont généralement des réactions allergiques peu de temps après l’injection. Pour cette raison, il demande aux patients d’attendre dans leur voiture ou dans leur centre de test pendant environ 15 à 30 minutes après l’injection.

« Habituellement, si vous pouvez y arriver sans aucun symptôme grave, les chances d’avoir des symptômes graves des heures ou des jours après cela sont très improbables », a-t-il assuré.

Rappels après votre vaccin COVID-19

Alors, vous avez un vaccin! Cela signifie que vous êtes immédiatement et totalement en sécurité, non? Pas assez.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent deux doses par patient pour être aussi efficaces que possible. La première dose de Pfizer-BioNTech est efficace à plus de 50% dans la prévention du COVID-19, et la deuxième dose augmente cette protection à environ 95%.

Le corps d’une personne peut également prendre des semaines pour développer une immunité après avoir été vacciné, a déclaré le CDC.

Le vaccin n’étant ni efficace à 100% ni immédiatement efficace, les mesures de santé publique – telles que l’évitement des foules, l’éloignement physique et le port de masques – aident à réduire le risque de contracter toutes les souches du coronavirus, ainsi que d’autres maladies respiratoires.

Plus:Devriez-vous porter un masque après avoir reçu un vaccin COVID-19? 5 raisons pour lesquelles la réponse est «Oui».

Plus:Testé positif au coronavirus après avoir reçu un vaccin? Voici quelle est la probabilité que cela se produise et que savoir si cela se produit

Daignault a expliqué: « Ce n’est que jusqu’à ce que nous obtenions cette immunité collective … que nous pourrons peut-être revenir à un peu de normalité … mais nous n’y sommes pas encore. »

Pan a fait écho que « même après avoir reçu le vaccin, vous devriez continuer à porter votre masque (et) essayer de garder votre distance physique pour essayer de minimiser votre exposition. »

Contribuant: Adrianna Rodriguez, USA TODAY et Liz Szabo, Kaiser Health News

Plus:Lady Gaga ressent un «sentiment épique d’impuissance». Voici ce qu’elle fait à ce sujet.

Plus:Votre corps essaie de vous dire quelque chose