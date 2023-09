Vous avez un QI élevé si vous pouvez repérer les trois pandas SANS lunettes de soleil en moins de huit secondes

Pensez-vous que vous avez une vue supérieure à la moyenne et que vous êtes doué pour repérer les petits détails ?

Une nouvelle image est devenue virale alors que les gens se mettent en quatre pour tenter de localiser les trois pandas qui ne portent pas de lunettes de soleil.

Voyez si vous pouvez repérer les trois pandas sans lunettes de soleil Crédit : Dudolf/Gergely Dudás

Si vous parvenez à repérer les ours noirs et blancs sans ombre en huit secondes, vous pourriez avoir un QI élevé.

Mais le défi laisse certainement les gens perplexes.

Si vous avez besoin d’un indice, deux des coupables sont plus proches du haut de l’écran.

Le troisième panda est perché plus près du fond.

Et si vous n’êtes toujours pas sûr, ne vous inquiétez pas.

Nous avons inclus la réponse ci-dessous afin que vous puissiez savoir où se cachait l’accessoire depuis le début.

Avez-vous pu le repérer ?

Les illusions d’optique deviennent une activité quotidienne populaire pour les personnes qui souhaitent non seulement tester leur vue, mais aussi leur intelligence.

Mais si ce puzzle était trop facile – ou trop difficile – pour vous, alors pourquoi ne pas essayer ces jeux amusants ?

Testez votre vision 20/20 en vérifiant si vous pouvez trouver la boule disco cachée dans cette illusion en moins de 10 secondes.

Pour des énigmes plus délicates, voyez pourquoi vous faites partie des 5 % de la population les plus riches si vous pouvez repérer la chouette et la grenouille.

Ou voyez si vous avez les yeux d’un faucon si vous pouvez trouver le gland dans les feuilles.