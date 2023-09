Vous avez un QI élevé si vous pouvez repérer les 15 visages de cette illusion d’optique en 20 secondes. Combien pouvez-vous en trouver ?

CETTE illusion d’optique ahurissante a plus de 15 visages cachés dans la peinture groovy.

Les visages cachés dans l’œuvre d’Octavio Ocampo ne seraient repérés que par ceux ayant un QI élevé.

Cette peinture ahurissante a laissé beaucoup de gens chercher tous les visages. Crédit : Twitter

Au premier coup d’œil, vous verrez peut-être un moulin à vent, un grand visage, deux soldats ou d’innombrables autres cachés.

L’illusion raconte la célèbre histoire de Don Quichotte, un Espagnol qui semble perdre la tête dans sa quête pour devenir chevalier et restaurer la chevalerie.

Beaucoup semblent avoir perdu la tête en cherchant les 15 visages de l’illusion – prêts à y jeter un œil ?

Pour vous aider dans votre recherche et trouver les 15, nous avons décrit quelques-uns des plus visibles.

Au milieu à gauche de la photo, vous pouvez voir le personnage de Xarifa travaillant dans les champs – et peut-être le visage d’un chien.

Le côté supérieur droit de l’œuvre montre un visage fantomatique qui surveille la scène.

Les deux hommes au centre de la photo sont Don Quichotte lui-même et le fermier Sancho Panzo.

Jetez un œil à cette illusion délicate, mais ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas trouvé tous les visages – nous les avons encerclés pour vous ci-dessous.

