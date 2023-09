Vous avez un QI élevé si vous parvenez à repérer quatre pommes cachées parmi les feuilles d’automne en moins de 15 secondes.

Si vous parvenez à repérer les pommes cachées dans les feuilles en moins de 15 secondes, votre QI est plus élevé que la plupart des autres.

L’image ci-dessous a dérouté la plupart des fanatiques d’illusions car ils ont du mal à trouver les pommes cachées.

Le temps presse… saurez-vous trouver les quatre pommes cachées ? Crédit : Dudolf

L’image montre de petites feuilles de couleur rouge, jaune et brunâtre qui remplissent presque tout l’espace vide.

Toutes les feuilles sont délibérément écrasées en une image chargée conçue pour tromper les yeux.

Les couleurs naturelles des feuilles ajoutent une autre couche de difficulté car elles rendent les différentes formes difficiles à identifier.

Les avez-vous déjà trouvés ?

Ne vous découragez pas, concentrez-vous simplement soigneusement sur chaque section de l’image et recherchez les pommes, vous pouvez le faire !

Si vous avez besoin d’un indice, deux pommes se trouvent au centre de l’image, une dans le coin supérieur droit et une dernière à l’extrême gauche de l’image.

Si vous avez repéré le fruit dans le délai imparti, donnez-vous une tape dans le dos bien méritée.

Mais si vous avez eu du mal, ne vous inquiétez pas, nous avons inclus la réponse ci-dessous, alors continuez à faire défiler.

Les illusions d’optique ne sont pas seulement divertissantes, elles peuvent aussi surprendre. avantagesalors n’abandonnez pas d’essayer de les résoudre.

La curiosité humaine signifie que résoudre ces énigmes déroutantes peut non seulement nous apporter un grand sentiment de satisfaction, mais peut également améliorer notre QI.

Nous avons déjà expliqué que ces images ne se limitent pas à trouver et à jouer : certaines images peuvent réellement améliorer notre santé.

Des psychologues de l’Université de Glasgow ont découvert que regarder une illusion d’optique peut améliorer la vue en vous permettant de voir les petits caractères.

Et selon ZenBuisness : « Ces énigmes visuelles peuvent vous offrir un bon entraînement mental qui peut, à son tour, vous aider à réfléchir plus efficacement et à résoudre des problèmes plus facilement. »

Pour des énigmes plus délicates, voyez pourquoi vous faites partie des 5 % de la population les plus riches si vous pouvez repérer la chouette et la grenouille.

Ou voyez si vous avez les yeux d’un faucon si vous pouvez trouver le gland dans les feuilles.