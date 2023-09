Vous avez un QI élevé si vous parvenez à repérer les six mots cachés dans une classe occupée en moins de 14 secondes.

Vous pourriez avoir un QI supérieur à la moyenne si vous parvenez à repérer les six mots cachés dans la classe en moins de 14 secondes.

Même les plus intelligents d’entre nous auront du mal à trouver les mots – et encore moins à les trouver en quelques secondes.

Les fanatiques des casse-tête ont été déconcertés par l’énigme ci-dessus car ils sont mis au défi de trouver six mots cachés en moins de 14 secondes. Crédit : Fresherslive

Ce casse-tête délicat laisse Internet perplexe quant à la façon dont il pourrait être possible de résoudre le puzzle si rapidement.

La raison pour laquelle il faut un QI élevé pour repérer les mots est qu’il y a de nombreux autres éléments dans l’image qui distraient le cerveau – comme des couleurs vives et presque aucun espace libre.

Les personnes ayant un QI plus élevé sont plus susceptibles d’être drôles, ouvertes d’esprit et de s’adapter plus rapidement aux nouvelles situations.

Les mots sont également écrits dans des orientations étranges pour défier davantage celui qui résout le problème.

Ce type d’énigmes oblige le joueur à examiner attentivement l’image et à utiliser la pensée latérale – résolution de problèmes par une approche indirecte et créative – pour arriver à la réponse.

Trouver les mots en 14 secondes n’est pas une tâche facile, mais si vous êtes détendu et ne laissez pas la pression vous envahir, vous pourriez avoir une chance de les localiser.

En effet, se détendre nous aide à avoir l’esprit plus clair et améliore la concentration – selon Wellbeing People.

Avez-vous déjà trouvé les mots cachés ?

Si vous avez besoin d’un indice, concentrez-vous sur chaque partie de la pièce séparément et recherchez où les mots peuvent être efficacement cachés.

Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez toujours pas à trouver les six sournois, nous avons inclus la réponse ci-dessous.

Et n’abandonnez pas, tenter régulièrement de résoudre des énigmes peut avoir des impacts positifs sur notre cerveau, notamment en améliorant la mémoire, la rapidité de réflexion et la résolution de problèmes.

Les réponses peuvent être trouvées écrites sur le bureau du professeur, cachées dans la brousse à l’extérieur de la classe, sur les livres dans l’étagère, sur la tête des élèves et sur un jouet avec lequel deux élèves jouent.

