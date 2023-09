Vous avez un QI élevé si vous parvenez à repérer les neuf visages de cette illusion d’optique en 23 secondes

VOUS avez un QI élevé si vous parvenez à repérer les neuf visages dans ce casse-tête époustouflant en seulement 23 secondes.

La Famille du Général de l’artiste mexicain Octavio Ocampo est considérée comme l’une des illusions d’optique les plus populaires de tous les temps.

Il y a neuf faces cachées dans cette illusion d’optique époustouflante Crédit : Le journal des esprits

L’image époustouflante représente une scène extérieure déroutante avec un mur sombre et une situation mystérieuse se déroulant devant lui.

Les couleurs et les formes contrastées sont conçues pour jouer des tours à votre esprit, mais ne vous laissez pas distraire du défi qui vous attend.

L’image montre un ciel orange et un chemin pavé – avec un homme âgé et sa mère apparemment debout au milieu.

Mais à mesure que les formes et les couleurs se mélangent, cette peinture produit une illusion d’optique délicate que nous vous mettons au défi de résoudre.

Les neuf visages sont répartis dans différentes zones de la photo, et vous aurez besoin d’une vue extrêmement précise pour les repérer tous à temps.

Comme la plupart des peintures d’Octavio Ocampo, il s’agit en fait d’une série de personnes, d’objets et d’ombres bien placés qui rendent cette peinture si étonnante.

Les illusions d’optique deviennent une activité quotidienne populaire pour ceux qui souhaitent tester non seulement leur vue, mais aussi leurs capacités cérébrales.

Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des difficultés, car nous avons la solution ci-dessous.

Si vous concentrez vos yeux sur le centre de l’image, vous pourrez repérer quatre visages sur neuf.

L’un est nettement plus grand que les trois autres.

Ensuite, si vous regardez dans le coin supérieur gauche, vous verrez quatre autres visages dans l’espace vide autour du mur et dans le ciel.

La face finale se trouve à l’extrême droite, entre l’arc et la statue.

