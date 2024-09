Vous avez un public mondial ? Cette plateforme vidéo IA traduit votre contenu en un clic

Synthèse

Synthesia, la plateforme de création vidéo complète basée sur l’IA pour les entreprises, compte désormais un million d’utilisateurs générant des vidéos dans 130 langues. Pour répondre à la demande, l’entreprise lance ce qu’elle appelle « la première solution de localisation vidéo au monde ».

La mise à niveau en plusieurs parties vise à relever les défis liés à la traduction rapide, efficace et abordable du contenu vidéo d’entreprise à l’aide de l’IA. Les utilisateurs de Synthesia peuvent commencer par traduire instantanément une vidéo qu’ils ont créée sur la plateforme en un seul clic. Grâce au doublage amélioré par l’IA, Synthesia ajuste la synchronisation labiale à « une voix au son naturel » provenant de l’un de ses nombreux hôtes avatars IA.

Dans un article de blog En annonçant les nouvelles fonctionnalités, Synthesia a souligné que malgré la large disponibilité des vidéos et des sous-titres traduits à l’échelle mondiale, la portée potentielle est toujours limitée par les difficultés de traduction de l’audio une fois la vidéo produite et terminée. Le doublage, le sous-titrage et le doublage peuvent être coûteux et prendre du temps, des problèmes que l’entreprise espère résoudre avec cette mise à niveau.

Pour peaufiner la traduction, les utilisateurs peuvent ensuite inviter un collaborateur, comme un service de traduction tiers, sur la plateforme pour vérifier facilement l’exactitude et la pertinence. Ils peuvent directement commenter et modifier dans Synthesia, et toutes les versions linguistiques sont connectées à la vidéo d’origine pour une mise à jour et une comparaison transparentes.

« Selon une étude de l’ASC« 87 % des consommateurs n’achèteront pas sur un site Web exclusivement en anglais », indique le communiqué. « Cela signifie que vous pourriez manquer d’importantes opportunités commerciales en ne localisant pas votre contenu. »

Le lecteur vidéo multilingue permet aux spectateurs de cliquer pour lire des versions traduites automatiquement de la vidéo originale dans la langue de leur choix. Grâce au doublage amélioré par l’IA, Synthesia ajuste la synchronisation labiale pour obtenir « une voix naturelle » provenant de l’un de ses nombreux avatars hôtes IA.

Synthesia affirme qu’elle va encore plus loin en « localisant » l’audio et la vidéo pour un public. « Une traduction littérale des vidéos peut passer à côté de repères culturels, ce qui donne lieu à un contenu qui non seulement n’attire pas le public mais peut aussi être gênant, inapproprié ou offensant », explique l’entreprise dans le communiqué.

« Par exemple, la publicité américaine « Faites de nous votre premier choix au repêchage » pourrait ne pas être comprise en dehors des États-Unis, où le repêchage n’est pas un concept courant. »

En localisant une vidéo pendant la traduction, Synthesia vise à capturer les détails et les nuances d’une culture afin que le contenu « semble aussi natif que possible et trouve un écho auprès du public ».

Les utilisateurs peuvent sélectionner un avatar personnel du bureau local de leur entreprise pour s’adresser à un public dans ce pays, par exemple, et remplacer les éléments visuels en arrière-plan de la vidéo pour la rendre plus familière. Les fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui dans Synthesia 2.0.