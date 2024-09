Vous avez un PC Windows 10 qui ne peut pas être mis à niveau ? Vous avez 5 options avant la fin du support l’année prochaine

Alexandra D. Syphard/Getty Images

Avez-vous décidé quoi faire de vos PC Windows 10 lorsqu’ils atteindront leur date officielle de fin de support dans un peu plus d’un an ?

Aussi : Pourquoi Windows 11 nécessite un TPM – et comment contourner ce problème

Je connais des gens qui sont convaincus que Microsoft reculera à la dernière minute et prolongera ce délai. Je parie que cela n’arrivera pas. La date de fin se trouve juste là sur le document de support Microsoft qui répertorie « les produits prendront leur retraite ou arriveront en fin de support en 2025. »

Si vous attendez une prolongation, préparez-vous à être déçu. Capture d’écran par Ed Bott/ZDNET

Le calendrier est défini par Microsoft Politique de cycle de vie modernequi est documenté sur le Cycle de vie Microsoft page : « Windows 10 atteindra la fin du support le 14 octobre 2025. La version actuelle, 22H2, sera la version finale de Windows 10, et toutes les éditions resteront prises en charge avec des mises à jour de sécurité mensuelles jusqu’à cette date. »

Aussi : Comment mettre à niveau votre PC Windows 10 « incompatible » vers Windows 11

Lorsqu’une version de Windows atteint sa date de fin de supportle logiciel continue de fonctionner, mais le canal de mise à jour s’arrête :

[There] il n’y aura pas de nouvelles mises à jour de sécurité, de mises à jour non liées à la sécurité ou de support assisté. Les clients sont encouragés à migrer vers la dernière version du produit ou du service. Des programmes payants peuvent être disponibles pour les produits applicables.

Cette partie au milieu semble encourageante, n’est-ce pas ? « Les clients sont encouragés à migrer vers la dernière version du produit ou du service. » Malheureusement, ce n’est pas une option prise en charge pour les clients exécutant Windows 10 sur du matériel qui ne répond pas aux exigences strictes de compatibilité matérielle de Windows 11.

Aussi : Microsoft a un gros problème avec Windows 10 – et seulement un an pour le résoudre

Si vous essayez de mettre à niveau l’un de ces PC vers Windows 11, vous rencontrerez un message d’erreur. Dans un article de support distinct, Microsoft réitère qu’à compter du 14 octobre 2025, il ne fournira plus de support technique ni de correctifs de sécurité et de fiabilité pour les PC exécutant Windows 10.

Si vous êtes responsable d’un ou plusieurs PC Windows 10 qui échouent aux tests de compatibilité Windows 11 de Microsoft, que devez-vous faire ? Vous avez cinq options.

1. Ignorez complètement la date limite de fin de support

Vous ne pouviez rien faire du tout : continuez simplement à exécuter votre système d’exploitation non pris en charge et espérez le meilleur. C’est une mauvaise idée qui vous expose à la possibilité très réelle que vous deveniez la proie d’un exploit de sécurité.

Certaines personnes pensent que l’utilisation d’un logiciel antivirus tiers les protégera des dangers. Je ne parierais pas mon entreprise sur cette stratégie.

Aussi : arrêtez de payer pour un logiciel antivirus. Voici pourquoi vous n’en avez pas besoin

Si vous avez l’intention de le faire, envisagez d’installer le agent 0patch gratuit pour résoudre tous les problèmes de sécurité qui ne sont pas résolus par Microsoft. Cette option est gratuite pour un usage personnel, mais pour un usage professionnel ou professionnel, vous devrez payer pour le support 0patch à un tarif équivalant à quelques dollars par mois.

2. Achetez un nouveau PC

Microsoft et ses partenaires souhaitent que vous remplaciez ce matériel non pris en charge par un nouveau PC. Vous pourriez même être tenté par l’un des tout nouveaux PC Copilot+, dotés de leurs unités de traitement neuronal personnalisées, ou peut-être par un PC de jeu puissant. Mais jeter un ordinateur en parfait état semble être un gaspillage, et ce n’est pas une option si vous vous accrochez à Windows 10 car vous disposez d’un logiciel critique incompatible avec Windows 11.

3. Abandonnez complètement Windows

Vous pouvez conserver votre ancien matériel et remplacer Windows 10 par la version Linux que vous préférez. Si vous disposez du savoir-faire technique et de l’expérience nécessaires pour gérer la transition, cette option mérite d’être envisagée.

Aussi : Comment remplacer Windows par Linux Mint sur votre PC

Passer au ChromeOS Flex gratuit de Google pourrait également être possible, bien que les exigences de compatibilité pour cette alternative soient tout aussi susceptibles de vous gêner. J’ai écrit sur mon expérience ici : « Installer ChromeOS Flex ? 5 choses à faire en premier pour éviter les maux de tête. » Comme je l’ai souligné : « Si vous possédez un ancien PC ou Mac et que vous envisagez d’y installer ChromeOS Flex, ne faites rien avant d’avoir vérifié les informations officielles de Google. Liste des modèles certifiés ChromeOS Flex« .

Aussi : Oui, vous pouvez mettre à niveau cet ancien PC vers Windows 11, même si Microsoft dit non. Ces lecteurs l’ont prouvé

Et portez une attention particulière à la date de fin de support pour le PC que vous envisagez de mettre à niveau. Cela n’a pas beaucoup de sens de remplacer Windows 10 par une version de ChromeOS Flex qui devrait également mettre fin au support en 2025 ou avant.

Passer à Linux ou à un dérivé de Linux pourrait être un bon moyen de réutiliser un ancien PC. Pourtant, pour la plupart des consommateurs et des entreprises ayant déjà investi dans des logiciels Windows, ce n’est pas une alternative réaliste.

Les deux dernières options sont plus attractives.

4. Payez Microsoft pour les mises à jour de sécurité

Vous souvenez-vous du document de soutien officiel que j’ai cité plus tôt ? Celui qui dit qu’il n’y aura « aucune nouvelle mise à jour de sécurité » une fois que Windows 10 aura atteint sa date de fin de support ? Il s’avère que ce n’est pas tout à fait vrai.

Microsoft va effectivement continuer à développer des mises à jour de sécurité pour Windows 10, mais elles ne seront pas gratuites. Microsoft a annoncé en décembre 2023 qu’il proposerait des options de sécurité étendues (ESU) pour Windows 10 ; ces mises à jour par abonnement seront disponibles pendant trois ans maximum.

Aussi: Microsoft commencera à facturer les mises à jour de Windows 10 l’année prochaine. Voici combien

Combien vont coûter ces mises à jour payantes ? Microsoft a finalement révélé la liste de prix en avril 2024. Si vous êtes administrateur d’un établissement d’enseignement disposant d’un déploiement de l’édition Windows 10 Education, vous avez de la chance. Ces mises à jour étendues coûteront littéralement un dollar par machine pour la première année, 2 dollars pour la deuxième année et 4 dollars pour la troisième et dernière année, vous menant jusqu’en 2028.

Le reste d’entre nous n’a pas cette chance :

Les clients professionnels devront payer cher pour s’en tenir à Windows 10. Une licence pour le programme Extended Security Updates (ESU) est vendue sous forme d’abonnement. Pour la première année, le coût est de 61 $. La deuxième année, le prix double, et il double encore la troisième année. Le billet de blog ne fait pas le calcul à ce sujet, probablement parce que le total est trop élevé. Un abonnement ESU de trois ans coûtera 61 $ + 122 $ + 244 $, pour un total de 427 $.

Dans l’annonce initiale des mises à jour de sécurité étendues l’année dernière, un porte-parole de Microsoft avait déclaré qu’il y aurait une version de ce programme pour les consommateurs, mais la société n’a pas encore fourni de détails supplémentaires.

5. Mettez à niveau votre matériel « incompatible » vers Windows 11

Ce vérificateur de compatibilité embêtant peut insister sur le fait que vous ne pouvez pas mettre à niveau votre PC Windows 10 vers Windows 11, mais il existe en effet des moyens officiellement pris en charge pour contourner ces restrictions. Il vous suffit de franchir quelques obstacles techniques.

Aussi : Pourquoi « débloquer » Windows est une mauvaise idée (et que faire à la place)

Vous pouvez retrouver tous les détails dans cet article : « Comment mettre à niveau votre PC Windows 10 « incompatible » vers Windows 11. » Voici la version courte :

Pour les PC initialement conçus pour Windows 10, vous devez effectuer une petite modification du registre, puis vous assurer que votre PC est configuré pour utiliser le démarrage sécurisé avec le module de plateforme sécurisée (TPM) activé. Même une vieille puce TPM 1.2 fera l’affaire. Comme de nombreux lecteurs l’ont confirmé par e-mail, ce processus fonctionne de manière transparente tant que ces détails de configuration sont correctement définis.

Pour les PC plus anciens initialement conçus pour Windows 7 ou Windows 8.1, vous devrez peut-être utiliser un outil tiers appelé Rufus pour contourner les problèmes d’installation. Cela est particulièrement vrai sur les PC qui utilisent un BIOS existant au lieu du micrologiciel UEFI et pour ceux qui n’ont pas accès à un TPM. Pour plus de détails, consultez l’excellent article de mon collègue de ZDNET Lance Whitney, « Comment installer Windows 11 comme vous le souhaitez (et contourner les restrictions de Microsoft). »

Aussi : ce paramètre caché de Windows 11 vous permet de supprimer les applications qui ne répondent pas directement depuis la barre des tâches

Et ne vous inquiétez pas du message alarmant que vous pourriez voir lorsque vous essayez d’effectuer une mise à niveau non prise en charge : « Si vous procédez à l’installation de Windows 11, votre PC ne sera plus pris en charge et n’aura pas le droit de recevoir des mises à jour. Les PC en raison du manque de compatibilité ne sont pas couverts par la garantie du fabricant. »

C’est un langage délibérément trompeur. Comme je l’ai déjà noté, cet avertissement ne dit pas vraiment que Microsoft va couper votre accès aux mises à jour ; cela indique simplement que votre PC n’est plus pris en charge et que vous n’avez plus « droit » à ces mises à jour. Ce mot est un révélateur de la part de Microsoft, qui décline toute responsabilité légale sans réellement dire ce qu’il fera.

Aussi : Comment filtrer l’enregistrement sous Windows 10 ou 11 avec les outils intégrés

Si vous ne voulez pas jouer avec le registre et que vous êtes prêt à effectuer une nouvelle installation, utilisez simplement Rufus pour créer un lecteur d’installation Windows 11 amorçable, qui contourne complètement le vérificateur de compatibilité. Vous devrez restaurer vos fichiers de données à partir d’une sauvegarde ou du cloud, et vous devrez également installer votre logiciel à partir de zéro, mais ce n’est pas plus difficile que de configurer un nouveau PC.

Cet article a été initialement publié le 15 novembre 2021 et mis à jour pour la dernière fois le 27 septembre 2024.