Vous avez un long COVID ? Voici où aller pour les soins

Lorsque cela est possible, les patients devraient rechercher une longue clinique COVID dans un centre médical universitaire ou un hôpital avec de bons antécédents en matière de soins de qualité, disent les experts. Même s’il n’y a pas encore d’évaluations de qualité spécifiques au long COVID, les patients peuvent voir comment les hôpitaux évaluent dans d’autres domaines clés, comme la prévention des infections et des complications chirurgicales, en utilisant des outils gratuits comme Medicare. Comparaison d’hôpitaux site Internet.

Si les cliniques promettent des résultats qui semblent trop beaux pour être vrais, les patients doivent rester à l’écart, dit Alba Miranda AzolaMD, professeur adjoint en médecine physique et réadaptation et codirecteur de l’équipe post-aiguë COVID-19 à la Johns Hopkins University School of Medicine.

“Alors que de plus en plus de cliniques surgissent, certains mauvais acteurs s’attaquent aux patients avec des promesses comme des remèdes miracles qu’ils ne peuvent pas tenir”, prévient-elle. “Les connaissances sur l’efficacité de certaines interventions annoncées sont très limitées, et cela me fait mal de voir certains patients profiter, payer des centaines ou des milliers de dollars pour des remèdes “miracles” ou des tests de diagnostic “miracles” qui ont vraiment aucune preuve scientifique solide pour soutenir ou justifier leur utilisation.