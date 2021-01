Vous pensez que votre chien mérite un dessert? Ben & Jerry’s aussi.

La vénérable société de crème glacée du Vermont a annoncé lundi qu’elle introduisait une gamme de friandises congelées pour chiens, sa première incursion sur le marché lucratif des aliments pour animaux de compagnie. Les desserts pour chiens, vendus en tasses de 4 onces, seront mis en vente dans les épiceries et les animaleries américaines plus tard ce mois-ci.

Les friandises se déclinent en deux saveurs: citrouille avec biscuits et beurre de cacahuète avec bretzels. Les deux sont à base de beurre de tournesol. Ils sont fabriqués à partir des mêmes ingrédients que Ben & Jerry’s utilise dans ses desserts humains non laitiers.

Ben & Jerry’s est la dernière entreprise alimentaire à se tourner vers les animaux de compagnie, détectant une opportunité alors que de plus en plus d’Américains acquièrent des amis à fourrure. Le nombre de ménages américains avec des animaux de compagnie a augmenté de 6,5% pour atteindre 84,9 millions entre 2015 et 2020, selon l’American Pet Products Association, un groupe de commerce.

General Mills, qui fabrique des glaces Cheerios et Haagen-Dazs, a acheté la marque d’aliments pour animaux de compagnie Blue Buffalo en 2018. Le fabricant de gelées JM Smucker Co. a acheté Big Heart Pet Brands – qui fabrique Meow Mix et Milk Bone – en 2015. Trois ans plus tard, Smucker a acquis Ainsworth Pet Nutrition, qui fabrique de la nourriture pour animaux de marque Nutrish. Et en avril, Nestlé a acheté la marque britannique d’aliments naturels pour animaux Lily’s Kitchen. Nestlé est propriétaire de la marque Purina depuis 2001.

Les dépenses en friandises pour chiens ont explosé, grimpant de 44% à 5,5 milliards de dollars entre 2015 et 2020, selon Euromonitor, une société de données. Les milléniaux en particulier dépensent énormément pour leurs animaux de compagnie et recherchent des produits pour animaux de compagnie contenant des ingrédients de qualité humaine, a déclaré Ben & Jerry’s.

Comme pour toute friandise, les propriétaires devraient aller lentement avec l’introduction, en offrant une cuillerée à la fois, a déclaré Bumps. Elle a suggéré de mettre le dessert dans un bol pour que les chiens puissent le naviguer plus facilement. Le bouledogue français de 9 ans de Bumps, Spock, est un grand fan de la saveur du beurre d’arachide.

Les friandises – 2,99 $ par tasse ou 4,99 $ pour quatre – seront placées près des sucettes glacées dans les allées des aliments surgelés des épiceries, à quelques portes de la crème glacée Ben & Jerry’s.

Le pivot vers les animaux de compagnie ne signifie pas que Ben & Jerry’s voit un ralentissement du côté humain. Unilever, basé à Londres, propriétaire de Ben & Jerry’s, a déclaré en octobre que ses ventes de glaces pour la consommation domestique avaient augmenté de plus de 10% au cours du dernier trimestre. Les consommateurs hochés ont cherché des friandises indulgentes pendant la pandémie et ont fait le plein de plusieurs pintes lors de voyages d’épicerie moins fréquents, a déclaré Bumps.

«C’est une occasion pour les gens de traiter leurs chiens comme ils se traitent lorsqu’ils prennent une pinte sur l’étagère», dit-elle.